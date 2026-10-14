Bắt tạm giam người phụ nữ thuê xe tự lái Nguyễn Thị Kim Trang

Hình ảnh Trang bên cạnh chiếc xe (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/7/2025, Nguyễn Thị Kim Trang đến Công ty Sơn Phát, địa chỉ số 360 Trần Phú, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Mazda CX-5, biển kiểm soát 47A-xxxxx với ông S., thời hạn 04 tháng, từ ngày 4/7/2025 đến ngày 4/11/2025, giá thuê xe 800 nghìn đồng/ngày, tiền đặt cọc 10 triệu đồng.

Sau khi nhận xe, Trang mang chiếc xe trên đi cầm cố cho ông C. để vay 130 triệu đồng, thời hạn vay 5 ngày. Đến hạn, Trang không có khả năng thanh toán nên ông C. không giao trả lại xe.

Khi hết thời hạn thuê, ông S. nhiều lần yêu cầu Trang trả lại phương tiện và thanh toán số tiền thuê còn thiếu nhưng Trang không thực hiện.

Cơ quan điều tra tiến hành niêm phong chiếc xe ô tô biển số 47A-xxxxx (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Qua theo dõi thiết bị định vị được lắp đặt trên xe, ông S. phát hiện phương tiện nhiều ngày không di chuyển và liên tục ở một vị trí. Nghi ngờ chiếc xe đã bị mang đi cầm cố, ông S. tiếp tục liên hệ yêu cầu Trang trả lại tài sản nhưng không có kết quả. Sau đó, ông S. lần theo tín hiệu định vị và phát hiện chiếc xe đang được để tại sân nhà ông C.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Trang về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

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Trong quá trình cho thuê, chủ phương tiện cần chủ động theo dõi tình trạng, hành trình của xe theo các phương thức phù hợp, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu bị sử dụng sai mục đích, bị chuyển giao, cầm cố, thế chấp hoặc chiếm giữ trái với thỏa thuận, cần nhanh chóng liên hệ, yêu cầu hoàn trả và trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với người thuê, mượn tài sản, cơ quan Công an khuyến cáo phải sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng thỏa thuận với chủ sở hữu; không tự ý chuyển giao, cầm cố, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác đối với tài sản khi không có quyền định đoạt. Việc lợi dụng sự tin tưởng của chủ tài sản để nhận tài sản rồi thực hiện hành vi nhằm chiếm đoạt có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh, đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản; đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.