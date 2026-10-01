Căn nhà đi thuê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhiều người nghĩ ngay đến nhà sáng lập Trung Nguyên Legend, thương hiệu cà phê đã trải qua hành trình 30 năm phát triển. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, điểm khởi đầu của doanh nghiệp này lại là một căn nhà đi thuê nhỏ bé tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Không có cơ sở kinh doanh khang trang hay những trang thiết bị hiện đại, ông Vũ cùng những người bạn bắt đầu với một lò rang thủ công, số vốn ít ỏi và sự hỗ trợ của gia đình. Đáng chú ý, để giúp con trai theo đuổi con đường kinh doanh, cha mẹ ông từng quyết định bán đi hai căn nhà.

Căn nhà thuê hơn chục mét vuông tại Buôn Ma Thuột

Năm 1996, Hãng cà phê Trung Nguyên chính thức ra đời tại một cửa hàng rộng hơn chục mét vuông, nằm ở số 170 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ này về sau được biết đến là số 268 Nguyễn Tất Thành. Đây là nơi gắn với những bước đi đầu tiên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên con đường xây dựng thương hiệu cà phê riêng, sau quãng thời gian tìm tòi, thử nghiệm cùng những người bạn thời sinh viên.

Những ngày đầu, cơ sở kinh doanh này có điều kiện khá đơn sơ. Nhà sáng lập Trung Nguyên từng nhắc đến cơ sở tại khu vực cây số 3, Buôn Ma Thuột với cách gọi một hãng cà phê ọp ẹp. Theo lời kể của ông, khi quyết định khai trương Hãng cà phê Trung Nguyên năm 1996, cả nhóm phải tự tay vẽ và sơn bảng hiệu suốt đêm để kịp buổi sáng hôm sau. Cái tên Hãng cà phê Trung Nguyên khi ấy khiến không ít người xung quanh bật cười vì quy mô cơ sở quá nhỏ bé so với tên gọi.

Ngay cả những vị khách trong ngày khai trương cũng không phải người xa lạ, mà chủ yếu là bạn bè sinh viên cùng trường, cùng lớp đến chung vui. Dẫu vậy, với ông Vũ, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau thời gian dài ấp ủ ý tưởng kinh doanh.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Trong tư liệu kỷ niệm 30 năm thành lập công bố tháng 6/2026, Trung Nguyên Legend cũng nhấn mạnh về hành trình của doanh nghiệp bắt đầu từ một lò rang cà phê chỉ rộng 2,8 m² tại Buôn Ma Thuột vào ngày 16/6/1996.

Cha mẹ từng bán hai căn nhà để giúp con trai khởi nghiệp

Đằng sau căn nhà thuê tại Buôn Ma Thuột còn là câu chuyện về sự hỗ trợ của gia đình dành cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong những ngày đầu gây dựng sự nghiệp. Năm 2019, tại phiên tòa giải quyết vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, bà Lê Thị Ước, mẹ ông Vũ, đã kể lại quá trình gia đình giúp con trai khởi nghiệp.

Bà Ước cho biết, khi ông Vũ trình bày mong muốn kinh doanh, hai vợ chồng bà đã thống nhất bán hai căn nhà. Ngoài ra, gia đình còn vay 25 triệu đồng của một người cháu và mượn xe của người bạn để hỗ trợ ông Vũ lập nghiệp. Cũng tại phiên tòa, bà Ước xác nhận: "Lúc đó là năm 1996, con tôi thuê một căn nhà 170 Nguyễn Chí Thanh, giờ là 268 Nguyễn Tất Thành và đang là trụ sở Trung Nguyên".

Những lời kể này phần nào cho thấy hoàn cảnh đặc biệt phía sau cơ sở kinh doanh nhỏ bé: Trong khi cha mẹ phải bán nhà để có tiền hỗ trợ, người con trai lại bắt đầu sự nghiệp từ một căn nhà đi thuê.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Từ căn nhà thuê đến hành trình 30 năm của Trung Nguyên

Sau khi gây dựng cơ sở tại Buôn Ma Thuột, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục tìm đường mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Theo lời ông Vũ từng chia sẻ với báo chí, những lần đầu đưa sản phẩm đến thị trường phía Nam từng gặp thất bại. Đặc biệt, sau một lần hợp tác kinh doanh không thành công tại Long Xuyên, nhóm khởi nghiệp rơi vào tình cảnh cạn vốn. Khi ấy, một người bạn đã đồng ý cho ông Vũ mượn chiếc xe Honda Dream để bán lấy tiền tiếp tục công việc.

Bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện vào ngày 20/8/1998, khi Trung Nguyên khai trương quán cà phê đầu tiên tại số 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM (theo địa danh thời điểm đó).

Thay vì chỉ bán cà phê theo cách thông thường, quán triển khai chương trình phục vụ miễn phí trong 10 ngày, thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm. Từ đây, Trung Nguyên bắt đầu mở rộng hệ thống quán cà phê ra nhiều địa phương.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Theo lịch sử phát triển do Trung Nguyên Legend công bố, năm 2001, thương hiệu thực hiện nhượng quyền tại Nhật Bản và Singapore. Đến năm 2003, sản phẩm cà phê hòa tan G7 chính thức ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp.

Sau ba thập kỷ, Trung Nguyên đã phát triển hệ thống sản phẩm, nhà máy, không gian trải nghiệm cà phê và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Theo thông tin công bố nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập vào tháng 6/2026, Trung Nguyên Legend cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia.