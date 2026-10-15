Món đồ 80K trong biệt thự trăm tỷ của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc vui chơi cùng các con và cháu tại nhà riêng. Trong video, nam doanh nhân cùng các bé hóa trang thành bà lão lưng còng, cùng chống gậy và hát bài “Bà còng đi chợ”. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 33.000 lượt xem.

Không chỉ những hình ảnh đời thường của Đỗ Quang Vinh khi thoải mái pha trò cùng các bé gây chú ý, không gian bên trong căn biệt thự 6 tầng của nam doanh nhân cũng được nhiều người quan tâm. Theo đó, phòng khách của gia đình Phó Chủ tịch SHB có diện tích rộng rãi, gây ấn tượng với những đường nét chạm khắc trên tường, đèn chùm pha lê cùng các bức tranh trang trí, tạo cảm giác sang trọng và bề thế.

Tuy nhiên, giữa không gian được bài trí cầu kỳ, một món đồ quen thuộc lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận. Đó là những tấm thảm xốp ghép sàn nhiều màu sắc.

Ảnh chụp màn hình

Để tạo khu vui chơi riêng, gia đình nam doanh nhân đã trải các tấm thảm xốp và ghép thành một khoảng sàn rộng, giúp con trẻ có không gian vận động và chơi đùa. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản thú vị giữa một bên là căn nhà sang trọng, một bên là vật dụng bình dân thường thấy trong các gia đình có con nhỏ.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi nhận ra món đồ quen thuộc trong gia đình mình cũng xuất hiện trong nhà của vị doanh nhân nổi tiếng: “Thảm giống nhà mình thế”, “Hóa ra nhà giàu cũng dùng thảm xốp giống nhà mình”, hay “Thảm giống nhà mình nhưng họ trải được nhiều tấm, nhà mình chỉ trải được 1 tấm”...

Thậm chí, có người hài hước suy đoán những tấm thảm trong căn biệt thự có thể là hàng nhập khẩu, thay vì loại phổ biến được bán tại các cửa hàng bình dân.

Ảnh chụp màn hình

Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh trực tiếp để lại bình luận xác nhận món đồ: “Thảm màu 80k nha mọi người”.

Bên cạnh những bình luận về tấm thảm xốp, nhiều người cũng dành lời khen cho cách Đỗ Quang Vinh chăm sóc và đồng hành cùng các con. Dù đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, nam doanh nhân vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi, trò chuyện và đồng hành cùng các bé.

Trong một số video khác, anh kiên nhẫn hướng dẫn các con học tiếng Anh, lắng nghe câu trả lời và nhẹ nhàng sửa cách phát âm. Những hình ảnh này giúp người xem có thêm góc nhìn về cuộc sống cá nhân của vị Phó Chủ tịch ngân hàng đầy quyền lực.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển. Anh hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Là một trong số ít lãnh đạo ngân hàng cởi mở chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, Đỗ Quang Vinh nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh giản dị bên các con giúp công chúng thấy một khía cạnh gần gũi, đời thường hơn của nam doanh nhân.