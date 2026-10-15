Cuộc sống thực của người ông Hà Nội sở hữu tài khoản chứng khoán 1.310 tỷ

Người đàn ông này chính là doanh nhân Đỗ Quang Vinh (SN 1989, ở Hà Nội).

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Đỗ Quang Vinh gây chú ý khi đăng tải clip đời thường bên gia đình trong căn biệt thự ở Hà Nội. Trong clip, nam doanh nhân cùng các con, cháu chơi trò hóa trang thành bà lão lưng còng, chống gậy và hát bài “Bà còng đi chợ”. Kèm theo video, anh chia sẻ: “Buổi tối của những bài hát tuổi thơ”.

Clip này hiện đã thu về gần 400N lượt xem trong 10h đăng tải. Nguồn: Đỗ Quang Vinh.

Cảnh nam doanh nhân chơi trò chơi cùng các con nhận về nhiều sự chú ý, khen ngợi. Ảnh chụp màn hình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước hình ảnh đời thường của Đỗ Quang Vinh khi thoải mái pha trò, diễn hoạt cảnh cùng các bé. Cả nhà cũng rôm rả nói cười theo.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng để ý đến không gian vui chơi bên trong căn biệt thự 6 tầng của gia đình ở Hà Nội, có nhiều đồ dùng thường thấy ở các gia đình có trẻ nhỏ. Nổi bật là tấm thảm xốp trải sàn và những chiếc tủ được dán đầy sticker,… Không quá cầu kỳ trong cách bài trí, không gian này được sắp xếp để trẻ nhỏ thoải mái vui chơi, còn các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt, trò chuyện.

“Người ta làm Chủ tịch công ty chứng khoán SHS, Phó Chủ tịch ngân hàng SHB mà về nhà vẫn có thời gian chơi với con thế đó”, “Đáng yêu quá đi mất”, “Anh này đúng 10 điểm nhỉ, giàu thế mà vẫn giản dị, gần gũi”, “Hóa ra nhà giàu cũng dán sticker đầy tủ, mua thảm xốp 80k giống nhà mình”, “Buổi tối bình thường mà nhiều người ước đó ạ”,… là những bình luận của cư dân mạng.

Trên thực tế, những hình ảnh đời thường bên gia đình không hiếm gặp trên mạng xã hội của Đỗ Quang Vinh. Doanh nhân trẻ hiện là bố đơn thân của 3 nhóc tì, gồm hai bé sinh đôi chào đời vào cuối năm 2019 và một bé được anh giới thiệu vào năm 2025.

Dù công việc bận rộn, anh vẫn dành thời gian chăm sóc các con và đưa các bé đi du lịch nhiều nơi. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip vui chơi cùng các con, cháu trong gia đình. Khi là những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày, lúc lại là ảnh chụp chung hay video cùng các bé bắt trend TikTok. Anh cũng từng chia sẻ khoảnh khắc kiên nhẫn dạy các con học tiếng Anh, nhẹ nhàng chỉnh sửa cách phát âm và để các bé tự suy nghĩ, trả lời. Những hình ảnh này cho thấy anh dành thời gian đồng hành cùng các con trong cả sinh hoạt thường ngày lẫn việc học tập.

Đỗ Quang Vinh và các con. Ảnh: FBNV.

Sinh năm 1989, Đỗ Quang Vinh là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Hiện anh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo Báo cáo tình hình quản trị của SHB 6 tháng đầu năm 2026, Đỗ Quang Vinh đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ. Cậu cả nhà bầu Hiển sở hữu 127.165.207 cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,38%. Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10/2026, số cổ phiếu SHB mà Đỗ Quang Vinh nắm giữ có giá trị thị trường gần 1.310 tỷ đồng.

Ngoài SHB, Đỗ Quang Vinh còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của doanh nghiệp này.

Ảnh: FBNV.

Bên cạnh công việc điều hành doanh nghiệp, nam doanh nhân còn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Tháng 9/2023, ông chia sẻ thông tin trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.