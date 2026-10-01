Bà Mai Kiều Liên đang tuyển 1 nhân sự mới cho vị trí quan trọng của Vinamilk: Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, khuyến khích người người thích thử nghiệm, tạo dấu ấn riêng

Hiện tại, CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk - doanh nghiệp do bà Mai Kiều Liên giữ vị trí Tổng giám đốc - đang tuyển dụng nhân sự làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu liên quan đến hình ảnh thương hiệu của công ty.

Công việc liên quan đến hình ảnh công ty

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên nền tảng tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks, Vinamilk đang tìm kiếm một nhân sự cho vị trí Creative/Advertising Designer (Nhà thiết kế sáng tạo/quảng cáo). Nhân sự mới sẽ làm việc tại địa chỉ của công ty tại Số 10 Tân Trào, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Mỹ, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vinamilk của bà Mai Kiều Liên đang tuyển dụng nhân sự cho vị trí Creative/Advertising Designer

Vị trí này thuộc nhóm sáng tạo của Văn phòng Chiến lược và Đổi mới, phối hợp với Giám đốc Sáng tạo, họa sĩ minh họa và các bộ phận liên quan để phát triển hình ảnh thương hiệu. Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Bản mô tả công việc cho biết nhân sự mới sẽ tham gia xây dựng ý tưởng và triển khai các chiến dịch quảng cáo, thiết kế trải nghiệm, hoạt động thương mại điện tử và phát triển sản phẩm mới.

Các thiết kế cần truyền tải được câu chuyện, tinh thần của thương hiệu và giúp người xem cảm nhận rõ mối liên hệ với sản phẩm. Bên cạnh đó, vị trí này còn hỗ trợ hệ sinh thái số của Vinamilk, gồm ứng dụng, website và mạng xã hội.

Tin tuyển dụng cũng đặt ra mục tiêu duy trì tính nhất quán trong nhận diện thương hiệu, đồng thời khuyến khích nhân sự mới thử nghiệm, điều chỉnh ý tưởng để tạo ra những sản phẩm sáng tạo có dấu ấn riêng.

Về yêu cầu kỹ năng, ứng viên cần sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế thuộc phần mềm Adobe, có kiến thức về bố cục, kiểu chữ, màu sắc, tư duy thiết kế và nguyên tắc thương hiệu. Ứng viên biết phát triển ý tưởng, xây dựng kịch bản hình ảnh, viết brief sản xuất và minh họa. Vị trí ưu tiên ứng viên có kỹ năng thiết kế chuyển động cơ bản.

Bản mô tả công việc trên VietnamWorks cũng đề cập đến các phúc lợi như chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe và đào tạo tuy nhiên mức lương cho vị trí Creative/Advertising Designer vẫn chưa được công bố cụ thể. Trên VietnamWorks, phần thu nhập chưa được tiết lộ.

Luôn chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu, tiến gần tới người tiêu dùng

Thực tế, Vinamilk vốn là một trong những doanh nghiệp chú trọng xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu. Những năm gần đây, công ty liên tục đổi mới từ thiết kế bao bì, bộ nhận diện đến cách thức quảng cáo, truyền thông nhằm tạo dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại và tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điển hình là tháng 7/2023, Vinamilk công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược phát triển hình ảnh. Doanh nghiệp thay đổi logo, sử dụng màu sắc nổi bật và làm mới thiết kế bao bì trên nhiều dòng sản phẩm. Những điều chỉnh này giúp sản phẩm dễ nhận diện hơn trên kệ hàng, đồng thời tạo cảm giác mới mẻ đối với khách hàng đã quen thuộc với thương hiệu trong nhiều năm.

Việc đổi mới hình ảnh cũng ghi nhận những phản hồi tích cực từ thị trường. Khảo sát của Ipsos năm 2024 cho thấy 73% người tiêu dùng nhận xét Vinamilk là thương hiệu mang tính đổi mới, sáng tạo và 58% đánh giá thương hiệu có tính cao cấp. Cả hai chỉ số đều tăng so với trước khi doanh nghiệp triển khai tái định vị.

Bên cạnh đó, theo báo cáo Dấu chân thương hiệu 2025 của Kantar, Vinamilk tiếp tục là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong 13 năm liên tiếp. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện trong gần 9/10 hộ gia đình Việt.

Vinamilk vốn là một trong những doanh nghiệp chú trọng xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu

Những kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc liên tục đổi mới để duy trì sức hút của thương hiệu lâu năm. Thông qua hình ảnh, bao bì và cách truyền tải thông điệp, Vinamilk không chỉ giúp khách hàng dễ nhận biết sản phẩm mà còn từng bước xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ, trong khi vẫn giữ được sự quen thuộc với nhóm khách hàng truyền thống.

Trong bối cảnh đó, việc tuyển dụng nhân sự thiết kế sáng tạo, quảng cáo có ý nghĩa đối với quá trình phát triển hình ảnh của Vinamilk. Những ý tưởng thiết kế mới có thể góp phần truyền tải câu chuyện thương hiệu một cách sinh động, tạo sự kết nối giữa sản phẩm với người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì sự hiện diện và sức cạnh tranh trên thị trường sữa.