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Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, khởi tố Trịnh Thị Bình SN 1971

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Trịnh Thị Bình bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Quảng Ninh vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH Thang máy Phú Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự.

Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, khởi tố Trịnh Thị Bình SN 1971 - Ảnh 1.

Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Theo kết quả của Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào cuối năm 2022; Trịnh Thị Bình (sinh năm 1971, địa chỉ: thôn Đồng Quan, xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) sau khi được nhờ mua 01 tờ hóa đơn GTGT với nội dung 40.000 khối cát, tổng số tiền sau thuế là 3.520.000 đồng; đã liên hệ với Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng xuất khống 01 tờ hóa đơn GTGT với nội dung trên cho Công ty TNHH thang máy Phú Thành do Phạm Văn Đức (sinh năm 1982; địa chỉ: tổ 5, Khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) làm Giám đốc.

Hoàn tất công việc trên, Trịnh Thị Bình thu lời 180.200.000 đồng. Khi có hóa đơn đầu vào, Phạm Văn Đức đã chỉ đạo kế toán của Công ty TNHH thang máy Phú Thành xuất hóa đơn bán số cát trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh do Nguyễn Văn Lực làm Tổng giám đốc, để san lấp mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Quảng Yên, thành phố Quảng Ninh.

Dựa trên các chứng cứ thu thập được, hành vi của Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức đã cấu thành tội danh "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" được quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi các quyết định khởi tố bị can được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các biện pháp ngăn chặn, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can để phục vụ công tác thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng vụ án.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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