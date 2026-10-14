Đặng Nguyễn Tuấn SN 2001 chuyển khoản 30.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Nguyễn Hữu Chung SN 1998: Công an rà soát giao dịch

Ngày 13/10, Công an phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hữu Chung (sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Cộng Hòa, phường Mỹ Hào) về việc tài khoản ngân hàng Vietcombank của anh bất ngờ nhận được 30.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nghi đây là giao dịch chuyển khoản nhầm, anh Chung đã chủ động trình báo công an để tìm người chuyển tiền và hoàn trả.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Hào phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh giao dịch, xác định chủ tài khoản chuyển tiền và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền 30.000.000 đồng trên do anh Đặng Nguyễn Tuấn (sinh năm 2001, trú tại Hưng Yên) chuyển khoản nhầm vào ngày 12/10/2026. Công an phường Mỹ Hào sau đó liên hệ với anh Tuấn, hỗ trợ hai bên hoàn trả đầy đủ số tiền.

Sau khi nhận lại tiền, anh Tuấn đã viết thư bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn anh Nguyễn Hữu Chung cùng lực lượng Công an phường Mỹ Hào đã nhiệt tình hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Anh Tuấn gửi lời cảm ơn anh Chung và Công an phường Mỹ Hào

Trong thư, anh Tuấn cho biết rất cảm kích trước sự giúp đỡ của anh Chung và các cán bộ công an phường. Anh cũng bày tỏ rằng điều khiến mình trân trọng không chỉ là việc nhận lại đầy đủ số tiền 30 triệu đồng, mà còn là tấm lòng của người xa lạ cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.

Việc anh Chung chủ động trình báo khi nhận được tiền từ tài khoản lạ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chuyển tiền, đồng thời lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Vụ việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ người dân giải quyết các tình huống phát sinh trong đời sống.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)