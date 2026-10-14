Nam sinh từng lập kỷ lục tại Đường Lên Đỉnh Olympia khi giải chướng ngại vật chỉ trong 2 giây

Trong Đường Lên Đỉnh Olympia, phần thi Vượt chướng ngại vật luôn là màn đấu trí đòi hỏi thí sinh phải kết nối các dữ kiện để tìm ra từ khóa ẩn. Có những người chơi cần chờ nhiều hàng ngang được mở, nhưng cũng có trường hợp đưa ra đáp án khi câu hỏi đầu tiên còn chưa được đọc hết. Nguyễn Trung Thành, học sinh Trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh từng tạo nên một khoảnh khắc như vậy tại cuộc thi tuần của Olympia năm thứ 24.

Trận đấu Tuần 2 - Tháng 2 - Quý I năm đó lên sóng ngày 12/11/2023 với sự góp mặt của bốn thí sinh: Trần Minh Quân đến từ Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), Nguyễn Hữu Tùng của Trường THPT Đơn Dương (Lâm Đồng), Nguyễn Trung Thành (THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh) và Lê Đỗ Đức Thiền đến từ Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai).

Nam sinh Nguyễn Trung Thành

Sau phần thi Khởi động, Hữu Tùng tạm dẫn đầu với 90 điểm. Trung Thành cùng Đức Thiền có 60 điểm, trong khi Minh Quân sở hữu 50 điểm. Bước sang Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm từ khóa gồm 5 chữ cái thông qua những gợi ý của chương trình.

Ngay khi MC bắt đầu đọc câu hỏi cho hàng ngang đầu tiên, Trung Thành đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời. Chỉ khoảng 2 giây sau khi câu hỏi được bắt đầu, nam sinh đưa ra đáp án “Ca dao”. Câu trả lời chính xác khiến trường quay bất ngờ, đồng thời giúp Trung Thành trở thành thí sinh giải chướng ngại vật nhanh nhất Olympia năm thứ 24 tính đến thời điểm đó.

Đặc biệt, Trung Thành không cần chờ thêm nhiều dữ kiện để đưa ra lựa chọn. Câu hỏi hàng ngang đầu tiên liên quan đến bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, sáng tác năm 1954, yêu cầu thí sinh xác định thể thơ. Đáp án là thể thơ lục bát. Từ dữ kiện này kết hợp với số chữ cái của từ khóa, Trung Thành suy luận ra đáp án “Ca dao”.

Câu hỏi phần thi Vượt chướng ngại vật

Trung Thành trả lời chính xác câu hỏi Vượt chướng ngại vật trong chưa đầy 2 giây

Màn giải mã nhanh giúp Trung Thành ghi thêm điểm và vươn lên dẫn đầu với 120 điểm sau phần thi Vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên, lợi thế của nam sinh Bắc Ninh không kéo dài đến cuối trận. Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh tiếp tục bám đuổi quyết liệt. Sau bốn câu hỏi, Hữu Tùng trở lại vị trí dẫn đầu với 200 điểm, Trung Thành xếp thứ hai với 160 điểm, Đức Thiền có 140 điểm và Minh Quân đạt 130 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Hữu Tùng duy trì phong độ và kết thúc cuộc thi với 270 điểm, giành vòng nguyệt quế tuần. Trung Thành về nhì với 240 điểm. Minh Quân đạt 95 điểm, còn Đức Thiền kết thúc trận đấu với 80 điểm.

Dù không phải người chiến thắng chung cuộc, Trung Thành vẫn để lại dấu ấn nhờ pha giải mã chướng ngại vật chỉ trong khoảng 2 giây. Tình huống này cũng cho thấy tại Olympia, khả năng nhận diện dữ kiện và đưa ra phán đoán nhanh có thể tạo lợi thế đáng kể, nhưng để giành chiến thắng, thí sinh vẫn cần duy trì phong độ qua cả bốn phần thi.

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