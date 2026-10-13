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Nếu không đi du học, quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia có thể dùng tiền thưởng để học đại học ở Việt Nam không?

| | Sống

Không phải quán quân Olympia nào cũng đi du học sau khi giành vòng nguyệt quế.

Nhiều năm qua, phần thưởng dành cho nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia thường gắn với cơ hội du học Australia. Tuy nhiên, không phải quán quân nào cũng lựa chọn con đường này. Trần Thế Trung, người giành vòng nguyệt quế năm 2019, là một trường hợp điển hình khi quyết định chuyển hướng học tập về Việt Nam sau thời gian học trực tuyến theo chương trình của Đại học Swinburne (Australia).

Sau khi tốt nghiệp THPT, Thế Trung ban đầu dự định theo học tại Swinburne nhưng chưa thể sang Australia do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau khoảng 3 tháng học trực tuyến, nam sinh nhận thấy ngành Thiết kế đồ họa mình lựa chọn không thực sự phù hợp. Tháng 6/2021, Trung quyết định rút hồ sơ tại Swinburne và đăng ký học tại RMIT Việt Nam.

Theo tìm hiểu, Thế Trung đã sử dụng khoản học bổng trị giá 35.000 USD (khoảng 906 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) từ Olympia để trang trải học phí. Đây là một minh chứng cho thấy khoản tiền gắn với cơ hội du học không nhất thiết chỉ có ý nghĩa khi người nhận lựa chọn học tập ở nước ngoài. Với trường hợp của Trung, kế hoạch học tập thay đổi nhưng khoản hỗ trợ tài chính vẫn được sử dụng cho việc học đại học tại Việt Nam.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung

Khoản tiền này có thể chi trả đến đâu cho học phí đại học trong nước?

Để hình dung giá trị của khoản tiền trên, có thể đối chiếu với học phí đại học tại Việt Nam. Theo thông tin Chính phủ công bố về Nghị định 238/2025/NĐ-CP, mức trần học phí năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên dao động theo nhóm ngành. Chẳng hạn, mức trần của nhóm kinh doanh và quản lý là 1,79 triệu đồng mỗi tháng; nhóm kỹ thuật, công nghệ thông tin là 2,4 triệu đồng mỗi tháng; còn nhóm y dược là 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu chỉ lấy các mức trần cơ bản này để tham khảo và tính 10 tháng học phí mỗi năm, số tiền tương ứng khoảng 17,9-35 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, đây không phải mức học phí áp dụng cho mọi trường: các cơ sở công lập có mức độ tự chủ tài chính khác nhau có thể được áp dụng mức trần cao hơn, trong khi học phí thực tế còn phụ thuộc ngành học và chính sách riêng của từng trường.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 Trần Bùi Bảo Khánh

Ở chiều ngược lại, các trường đại học tư thục hoặc chương trình có mức học phí cao có thể cần khoản chi lớn hơn đáng kể. Chẳng hạn, theo bảng học phí chính thức của RMIT Việt Nam năm 2026, chương trình cử nhân Kinh doanh có học phí ước tính khoảng 375,84 triệu đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,13 tỷ đồng cho toàn chương trình. Đây là mức học phí hiện hành để tham khảo, không phải mức học phí mà Thế Trung đã đóng trong giai đoạn trước.

Đáng chú ý, khoản tiền thưởng dành cho quán quân Olympia hiện đã tăng lên so với những mùa giải trước. Tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành ngôi vô địch cùng phần thưởng 50.000 USD (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng). Trận chung kết diễn ra ngày 26/10/2025, đánh dấu lần thứ hai Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có học sinh giành ngôi quán quân tại sân chơi này.

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