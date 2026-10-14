Phát hiện người phụ nữ sở hữu 1.200 căn hộ cho thuê, kiếm hơn 6,1 tỷ đồng/tháng

Người phụ nữ này là Lâm Bình Quân, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Triều Sán, Quảng Đông. Hoàn cảnh khó khăn khiến chị phải nghỉ học từ năm lớp 3 để phụ giúp gia đình. Năm 1993, khi còn ở tuổi thiếu niên, chị Lâm đến Thâm Quyến, bắt đầu mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Sau đó, chị vào làm công nhân trong nhà máy, từng bước vươn lên vị trí quản lý trước khi nghỉ việc rồi tự kinh doanh và gây dựng sự nghiệp riêng.Theo truyền thông Trung Quốc, Lâm Bình Quân hiện kinh doanh cho thuê 9 tòa nhà với tổng cộng khoảng 1.200 phòng, mang lại nguồn thu từ tiền thuê được cho là lên tới 1,6 triệu NDT mỗi tháng (hơn 6,1 tỷ đồng).

Những năm đầu ở Thâm Quyến, cuộc sống của Lâm Bình Quân gắn với công việc vất vả và khoản thu nhập khiêm tốn. Chị từng kể, có thời điểm mỗi tháng chỉ nhận được 180 NDT (gần 700.000 đồng) tiền lương nhưng phải gửi 160 NDT về quê phụ giúp gia đình.

Ảnh: Sina

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chị tính toán từng bữa ăn. Nhà máy cấp thẻ ăn trị giá 60 NDT mỗi tháng. Buổi trưa, chị chỉ dùng 0,5 NDT mua cơm và 0,5 NDT mua thức ăn. Tối đến, chị không mua thêm thức ăn mà chỉ ăn cơm. Nhờ vậy, chi phí ăn uống mỗi ngày chỉ khoảng 1,5 NDT, giúp chị tiết kiệm được 15 NDT mỗi tháng (gần 60.000 đồng).

Từ một công nhân bình thường, Lâm Bình Quân dần đảm nhận những vị trí có trách nhiệm cao hơn, cuối cùng trở thành người điều hành doanh nghiệp. Đúng năm 2007, thị trường bất động sản Quảng Đông bùng nổ, chị quyết định dừng công việc làm thuê để thành lập công ty riêng, bắt đầu con đường kinh doanh độc lập.

Quá trình gây dựng tài sản của Lâm Bình Quân không diễn ra trong một sớm một chiều. Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi tích lũy được nguồn lực và kinh nghiệm kinh doanh, chị dành tiền mua một số khu đất, xây dựng nhà cho thuê và từng bước mở rộng danh mục bất động sản. Sau 10 năm, số bất động sản cho thuê của chị đã lên tới 1.200 căn, mang lại nguồn thu đáng kể.

Ảnh: Sina

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp kinh doanh, Lâm Bình Quân còn được biết đến nhờ hành động hỗ trợ người thuê nhà trong giai đoạn dịch COVID-19. Năm 2020, khi dịch bệnh khiến nhiều lao động nhập cư mất việc hoặc không thể trở lại thành phố làm việc, áp lực tiền thuê nhà càng trở thành gánh nặng với không ít người.

Thời điểm đó, hưởng ứng lời kêu gọi củ chính quyền Thâm Quyến, chị Lâm cùng các chủ nhà khác đã chia sẻ khó khăn với người thuê bằng cách giảm hoặc miễn tiền thuê. Theo Sina, tổng số tiền mà người phụ nữ này hỗ trợ người thuê trong giai đoạn dịch lên tới 800.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng).

Hành động đẹp của Lâm Bình Quân nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội Trung Quốc. Câu chuyện của nữ doanh nhân này không chỉ phản ánh nghị lực vươn lên phi thường, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tấm lòng tương thân tương ái trong lúc khó khăn trong cộng đồng.

(Theo Sina)