Làm gì khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác?

Chuyển khoản nhầm có thể xảy ra khi người gửi nhập sai số tài khoản, chọn nhầm người thụ hưởng hoặc chuyển sai số tiền. Khi phát hiện giao dịch, người gửi cần kiểm tra thông tin chuyển khoản và liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý.

Chuyển nhầm tiền có lấy lại được không?

Việc thu hồi tiền chuyển nhầm phụ thuộc vào tình trạng giao dịch và quá trình phối hợp giữa các ngân hàng, người chuyển tiền và người nhận tiền. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, ngân hàng sẽ kiểm tra thông tin giao dịch, thực hiện tra soát và hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công đến tài khoản của người khác, việc hoàn trả cần được thực hiện theo quy trình phù hợp. Thời gian xử lý phụ thuộc vào từng trường hợp và quá trình xác minh thông tin liên quan.

2 bước cần làm khi chuyển nhầm tiền

1. Liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát

Ngay khi phát hiện chuyển nhầm, người gửi cần liên hệ tổng đài chính thức hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng nơi mở tài khoản để thông báo sự việc và yêu cầu tra soát. Tùy ngân hàng, khách hàng có thể thực hiện yêu cầu qua ứng dụng ngân hàng số.

Khi liên hệ, người gửi cần cung cấp thông tin giao dịch gồm số tài khoản chuyển tiền, thông tin người nhận nếu có, số tiền, thời gian chuyển và biên lai giao dịch. Ngân hàng có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc thông tin để xác minh.

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2. Phối hợp với ngân hàng để xử lý giao dịch

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, ngân hàng sẽ kiểm tra thông tin và thực hiện các bước xử lý theo quy trình. Nếu tài khoản nhận tiền thuộc cùng ngân hàng, ngân hàng sẽ xác minh và hướng dẫn các bước tiếp theo. Nếu tài khoản nhận thuộc ngân hàng khác, hai bên sẽ phối hợp tra soát giao dịch.

Người chuyển tiền cần theo dõi tình trạng yêu cầu và bổ sung thông tin khi được đề nghị. Nếu chưa thể thu hồi tiền do người nhận không hợp tác, người chuyển có thể liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn phương án xử lý tiếp theo.

Nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ cần làm gì?

Khi tài khoản bất ngờ nhận được tiền từ người không quen biết, chủ tài khoản cần kiểm tra giao dịch trên ứng dụng ngân hàng chính thức và liên hệ ngân hàng để xác minh nguồn tiền.

Trong trường hợp có người liên hệ yêu cầu hoàn trả, người nhận nên thông báo với ngân hàng và thực hiện theo hướng dẫn. Không nên tự chuyển tiền sang một tài khoản khác do người lạ cung cấp khi chưa xác minh được giao dịch, bởi việc này có thể khiến quá trình đối chiếu và xử lý trở nên phức tạp.

Người nhận cũng cần bảo vệ thông tin tài khoản, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập cho người khác. Không truy cập đường link lạ hay cài ứng dụng theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Làm gì để hạn chế chuyển khoản nhầm?

Trước khi xác nhận giao dịch, người gửi cần kiểm tra tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng nhận và số tiền. Với những khoản tiền lớn, nên đối chiếu thông tin người nhận trước khi chuyển.

Nếu phát hiện giao dịch sai, người gửi cần lưu lại chứng từ và liên hệ ngân hàng sớm để yêu cầu tra soát. Với trường hợp nhận được tiền từ người lạ, chủ tài khoản cần xác minh qua ngân hàng và thực hiện hoàn trả theo đúng quy trình.

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