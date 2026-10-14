Tình hình hiện tại của nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 đã có tài sản hơn 31.000 tỷ đồng

Năm 2016, thông tin về cô gái 19 tuổi Alexandra Andresen xuất hiện trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes từng gây xôn xao truyền thông quốc tế. Khi ấy, dù mới tốt nghiệp trung học và bước chân vào năm nhất đại học, cô gái người Na Uy này đã sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,2 tỷ USD (tương đương hơn 31.000 tỷ VNĐ). Sau một thập kỷ kể từ cột mốc gây bão đó, cuộc sống và gia tài của Alexandra Andresen hiện tại đã có những bước tiến mới.

Cột mốc tuổi 19

Sự xuất hiện của Alexandra trên bản đồ tỷ phú thế giới bắt nguồn từ tập đoàn đầu tư gia đình Ferd. Tiền thân của Ferd là một công ty sản xuất thuốc lá lâu đời do cụ cố 5 đời của gia tộc Andresen mua lại từ năm 1849 và phát triển thành thương hiệu hàng đầu Na Uy suốt 150 năm. Sau khi bán mảng kinh doanh thuốc lá vào năm 2005, gia tộc chuyển hướng thành tập đoàn đầu tư đa ngành Ferd, do ông Johan H. Andresen - cha của Alexandra - làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

KhiAlexandra mới 11 tuổi, cha cô đã âm thầm sang tên chuyển nhượng 42,2% cổ phần Ferd cho cô

Từ năm 2007, khi Alexandra mới 11 tuổi, cha cô đã âm thầm sang tên chuyển nhượng 42,2% cổ phần Ferd cho cô và một phần tương tự cho người chị gái Katharina. Tuy nhiên, theo quy định minh bạch thuế tại Na Uy, mãi đến những năm cuối cấp ba của Alexandra (khoảng năm 2014), dữ liệu tài chính cá nhân này mới chính thức lộ diện ra công chúng. Alexandra từng chia sẻ trên sóng truyền hình Na Uy rằng, ngay trong đêm thông tin tài sản bị rò rỉ, tài khoản Facebook cá nhân của cô nhận được hơn 500 lời mời kết bạn từ những người xa lạ.

Đến năm 2016, khi Forbes chính thức công nhận cô là Tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 19, Alexandra vừa hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông. Trong khi người chị gái Katharina Andresen chọn theo học ngành Khoa học Xã hội tại Amsterdam University College và có thời gian thực tập cho công ty gia đình, Alexandra lại chọn theo đuổi đam mê thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

3 cha con nhà Andresen

Đam mê cưỡi ngựa và cuộc sống kín tiếng

Khác với suy đoán của nhiều người về cuộc sống của một tiểu thư giàu có thích tiệc tùng hay mua sắm đồ hiệu, Alexandra sống kín tiếng và dành trọn thanh xuân cho bộ môn cưỡi ngựa biểu diễn (dressage). Cô là một vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, từng 3 lần giành chức vô địch giải trẻ Na Uy và tranh tài tại nhiều giải đấu lớn khắp châu Âu. Trực tiếp chăm sóc, tập luyện cùng những chú ngựa và đăng tải khoảnh khắc bình dị trên trang cá nhân là niềm vui chính của cô trong suốt những năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với tạp chí Eurodressage, cô từng cho biết: “Đua ngựa chính là điều tôi muốn làm trong cả cuộc đời về sau”.

"Việc gia đình tôi có nguồn lực đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội, đặc biệt là trong lĩnh vực đua ngựa, vì nó đòi hỏi rất nhiều vốn. Nhưng chỉ có tiền thôi thì chưa đủ để thành công," Alexandra nói thêm.

Dù nắm giữ phần lớn cổ phần, Alexandra cùng chị gái hoàn toàn không tham gia vào quyền quản trị hay điều hành tập đoàn. Cha của họ vẫn nắm giữ 70% quyền biểu quyết thông qua cấu trúc cổ phiếu hai lớp, giúp công ty duy trì sự ổn định.

Johan H. Andresen khẳng định rằng ông sẽ không ép buộc các con gái của mình tham gia vào công ty gia đình nếu họ không muốn.

Khối tài sản hơn 2,4 tỷ USD và cuộc sống ở tuổi 30

Hiện tại, ở tuổi 30, Alexandra Andresen vẫn duy trì lối sống xa rời sự chú ý của truyền thông đại chúng. Sự tăng trưởng ổn định của tập đoàn đầu tư Ferd trong mảng chứng khoán, quỹ đầu tư và tư nhân tại khu vực Bắc Âu đã giúp khối tài sản của Alexandra tăng gấp đôi so với thời điểm vừa thành tỷ phú được công nhận.

Nữ tỷ phú hiện 30 tuổi

Khối tài sản ròng của cô hiện tại đang dao động từ 2,1 đến 2,5 tỷ USD (tương đương khoảng 53.000 đến 63.000 tỷ VNĐ). Cô liên tục góp mặt trong nhóm những người giàu nhất Na Uy và thuộc top các tỷ phú trẻ tuổi nổi bật của thế giới.

Dù sở hữu tiềm lực tài chính đủ để sống một cuộc đời thượng lưu phô trương, Alexandra Andresen vẫn tiếp tục gắn bó với công việc huấn luyện ngựa, tham gia các hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Ferd, đồng thời tận hưởng cuộc sống bình yên tại Oslo (Na Uy).

Bên cạnh khối tài sản tỷ USD, đời tư và con đường sự nghiệp của Alexandra Andresen cũng có những bước ngoặt bất ngờ. Sau những thành công rực rỡ ở lứa tuổi thanh thiếu niên với huy chương Bạc và Đồng tại Giải vô địch cưỡi ngựa trẻ châu Âu các năm 2013 và 2014 cùng chú ngựa Belamour, cô đã buộc phải ngưng thi đấu quốc tế từ tháng 5/2018 do gặp các vấn đề nghiêm trọng về lưng.

Tạm gác lại sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp, Alexandra tìm thấy bình yên bên Colin Thompson - cựu tay đua xe hơi chuyên nghiệp người Mỹ, con trai của tay đua John Thompson nổi tiếng. Sau khi chính thức đính hôn vào ngày 28/01/2023, cặp đôi đã tổ chức một lễ cưới lãng mạn kéo dài từ ngày 6 đến 8/9/2024 tại biệt thự sang trọng Villa Cimbrone ở Ravello (Ý).

Theo Eurodressage, cô đã kết hôn với cựu tay đua người Mỹ

Rời xa ánh đèn truyền thông lẫn thương trường khốc liệt, hai vợ chồng nữ tỷ phú hiện cùng nhau vận hành một xưởng sản xuất nhỏ mang tên Paramount Wood Co, chuyên chế tác đồ nội thất bằng gỗ thủ công theo yêu cầu.