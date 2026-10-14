7 loại cây đuổi rắn, hãy trồng quanh nhà ngay

Rắn thường tìm đến những khu vực có nơi trú ẩn, nguồn nước và thức ăn như chuột, côn trùng. Vì vậy, bên cạnh việc phát quang bụi rậm, dọn đống gỗ, bịt các khe hở quanh nhà, một số gia đình còn trồng các loại cây có mùi đặc trưng để đuổi rắn.

Việc giảm nguy cơ rắn xuất hiện quanh khu vực sinh sống cũng góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người thường xuyên làm vườn.

7 loại cây có tác dụng hỗ trợ đuổi rắn

Theo trang LetPlant, 7 loại cây dưới đây thường được sử dụng với mục đích xua đuổi rắn. Tuy nhiên, không loại cây nào có thể bảo đảm ngăn rắn tuyệt đối mà chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ.

1. Cúc vạn thọ

Cây cúc vạn thọ có tác dụng hỗ trợ xua đuổi rắn (Ảnh: Backyard Boss)

Cúc vạn thọ (Tagetes spp.)có mùi khá mạnh từ lá và hoa. Theo LetPlant, đặc điểm này được cho là khiến một số loài gây hại không thích đến gần. Cây còn có bộ rễ phát triển, có thể góp phần hạn chế một số sinh vật sống trong đất - nguồn thức ăn có thể hấp dẫn rắn.

Vị trí nên trồng: Dọc hàng rào, quanh ranh giới khu vườn, gần lối ra vào, bồn hoa, nhà kho hoặc khu vực để củi.

2. Cây sả

Cây sả (Ảnh: Gardening Know How)

Sả (Cymbopogon citratus) chứa các hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng. Mùi thơm mạnh của cây thường được sử dụng để hỗ trợ xua đuổi một số loại côn trùng và cũng được cho là khiến khu vực trồng cây kém hấp dẫn đối với rắn.

Vị trí nên trồng: Nơi nhiều nắng, dọc hàng rào, lối đi hoặc khu vực giáp ranh sân vườn. Nên để khoảng cách giữa các bụi để cây phát triển và tránh trồng quá rậm thành nơi trú ẩn cho động vật.

3. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (Ảnh: Gardener's Path)

Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata, hiện thường xếp vào chi Dracaena) có những chiếc lá cứng, mọc thẳng và đầu nhọn. LetPlant cho rằng cấu trúc này có thể tạo bề mặt không thuận lợi cho rắn di chuyển qua khu vực trồng dày.

Vị trí nên trồng: Gần cổng, cửa ra vào, hàng rào, hiên nhà hoặc làm đường viền quanh các bồn cây.

4. Cây tỏi

Cây tỏi (Ảnh: Gardener's Path)

Tỏi (Allium sativum) chứa các hợp chất lưu huỳnh tạo mùi rất mạnh khi thân, lá hoặc củ bị tác động. Đây là lý do tỏi thường xuất hiện trong danh sách những loại cây được cho là hỗ trợ hạn chế rắn và một số sinh vật gây hại.

Vị trí nên trồng: Dọc hàng rào, rìa vườn, gần những nơi có cây cối rậm, đống đá hoặc các vị trí rắn có thể đi vào sân.

5. Cây hành

Cây hành (Ảnh: Gardener's Path)

Cùng họ với tỏi, hành (Allium cepa) cũng tạo ra mùi đặc trưng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh. Theo LetPlant, trồng hành thành từng dải có thể được sử dụng như một hàng rào thực vật hỗ trợ quanh khu vực cần bảo vệ.

Vị trí nên trồng: Viền vườn rau, dọc hàng rào, gần lối vào sân hoặc xen giữa các luống cây khác.

6. Cây ngải đắng

Cây ngải đắng (Ảnh: Ladybird Nursery)

Ngải đắng (Artemisia absinthium) có mùi hắc, vị đắng và sinh trưởng khá mạnh. Mùi của cây có thể khiến môi trường xung quanh kém hấp dẫn với một số sinh vật, trong đó có rắn.

Điểm cần chú ý là cây có khả năng lan nhanh nếu không kiểm soát.

Vị trí nên trồng: Trong chậu, bồn cây riêng hoặc khu vực có ranh giới rõ ràng. Không nên để cây phát triển tự do sát những cây trồng yếu.

7. Cây thanh anh hồng

Thanh anh hồng (Ảnh: Crocus)

Thanh anh hay còn được gọi là huệ sông Nile màu hồng có mùi giống tỏi, đặc biệt rõ khi lá bị vò hoặc cắt. Đây cũng là loại cây được LetPlant đưa vào danh sách những cây có thể hỗ trợ hạn chế rắn.

Vị trí nên trồng: Khu vực có nắng hoặc bán râm, quanh hiên nhà, viền vườn, vườn đá và những vị trí cần tạo ranh giới bằng cây xanh.

Dù trồng các loại cây trên, gia đình vẫn cần cắt cỏ thường xuyên, không để bụi cây quá rậm, dọn đống gỗ và lá mục, kiểm soát chuột, bịt khe hở quanh nhà. Đây mới là những biện pháp quan trọng để giảm nơi trú ẩn và nguồn thức ăn có thể thu hút rắn.