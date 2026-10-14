Mùa thu cứ 1 tuần nấu 3 bữa canh này, bổ huyết dưỡng nhan lại ngon miệng vô cùng

Mùa thu trời bắt đầu se mát, những món canh nóng, vị thanh nhẹ thường dễ đưa cơm hơn các món nhiều dầu mỡ. Đây cũng là lúc củ sen vào mùa, giòn bùi, dễ kết hợp với thịt và các nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Nếu muốn tìm một món canh vừa ngon miệng vừa có cảm giác “bồi bổ” mà không quá cầu kỳ, có thể thử canh củ sen hầm sườn cùng táo đỏ. Củ sen vốn được dùng trong nhiều món hầm truyền thống; khi nấu lâu, củ sen mềm nhưng vẫn giữ được độ bùi, nước dùng có vị ngọt dịu. Các món kết hợp củ sen với táo đỏ cũng thường được sử dụng theo quan niệm dưỡng huyết, dưỡng nhan trong thực dưỡng và Đông y.

Nguyên liệu

400–500g sườn non.

400g củ sen.

8–10 quả táo đỏ.

50–80g hạt sen tươi.

1 nhánh gừng.

2 củ hành tím.

Hành lá, rau mùi.

Muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu.

Nếu không có hạt sen tươi, có thể bỏ qua. Chỉ riêng củ sen và táo đỏ cũng đã đủ tạo vị ngọt thanh cho nồi canh.

Cách nấu canh củ sen hầm sườn táo đỏ

Ảnh minh họa

Sườn non chặt miếng vừa ăn, rửa sạch rồi chần qua nước sôi cùng vài lát gừng để loại bỏ bọt và mùi hôi. Vớt sườn ra, rửa lại rồi để ráo.

Củ sen gọt vỏ, cắt thành những khoanh vừa ăn. Sau khi cắt nên ngâm ngay vào nước có pha chút muối hoặc chanh để củ sen không bị thâm. Hạt sen tươi bỏ tâm nếu còn tâm xanh để tránh vị đắng. Táo đỏ rửa sạch, để ráo.

Phi thơm hành tím, cho sườn vào đảo sơ để thịt săn lại rồi thêm nước. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và hớt bọt để nước canh trong. Hầm đến khi sườn bắt đầu mềm thì cho củ sen và hạt sen vào.

Tiếp tục nấu đến khi củ sen chín mềm nhưng chưa bị nát. Táo đỏ nên cho vào giai đoạn cuối để giữ được vị ngọt tự nhiên và không làm nước canh quá ngọt. Nêm muối, một chút nước mắm và hạt nêm cho vừa miệng.

Múc canh ra bát, thêm hành lá, rau mùi và chút tiêu. Nồi canh đạt yêu cầu sẽ có nước trong, vị ngọt nhẹ từ sườn và táo đỏ, củ sen bùi giòn, hạt sen mềm thơm. Công thức kết hợp sườn, củ sen và táo đỏ cũng là một kiểu món gia đình phổ biến.

Muốn nồi canh ngon, đừng hầm tất cả từ đầu

Củ sen không cần cho vào ngay từ lúc bắt đầu hầm sườn. Nếu nấu quá lâu, củ sen dễ bị bở và mất độ giòn bùi. Tương tự, táo đỏ cũng nên cho vào sau để nước canh có vị ngọt vừa phải.

Một mẹo khác là không nên nêm nước mắm quá sớm. Hãy đợi khi sườn, củ sen và hạt sen đã chín rồi mới nêm lại lần cuối. Cách này giúp nước canh giữ được vị thanh thay vì trở nên nặng mùi gia vị.

Ảnh minh họa

Về mặt dinh dưỡng, củ sen cung cấp chất xơ, vitamin và một số khoáng chất; các tài liệu về thực dưỡng và Đông y cũng thường nhắc đến củ sen, táo đỏ trong những món ăn mang tính bồi bổ. Tuy nhiên, không nên xem món canh này như một phương pháp điều trị thiếu máu hay thay thế thuốc. Đặc biệt, những người đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý cần lưu ý khi sử dụng các nguyên liệu như kỷ tử, táo đỏ với mục đích bổ sung sức khỏe.

Một tuần nấu khoảng 2–3 bữa cũng không nhất thiết phải ăn đúng một cách. Hôm đầu có thể nấu sườn với củ sen và táo đỏ; hôm khác đổi sang củ sen hầm gà; hoặc nếu muốn nhẹ bụng hơn, nấu củ sen cùng hạt sen và một ít thịt nạc. Cùng một nguyên liệu nhưng thay cách kết hợp sẽ khiến bữa cơm mùa thu bớt nhàm chán.

Giữa những ngày thời tiết bắt đầu dịu lại, một bát canh nóng, vị ngọt thanh, củ sen bùi giòn và vài quả táo đỏ ngọt nhẹ đôi khi chẳng cần cầu kỳ vẫn đủ khiến mâm cơm gia đình dễ ăn hơn.