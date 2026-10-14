Người Việt đầu tiên trở thành điều dưỡng tại bệnh viện tỉnh của Hàn Quốc: Được cả Thị trưởng chúc mừng

Sáng ngày 6/10, tại Bệnh viện Cheong A thuộc thành phố Changwon (tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc), nữ điều dưỡng người Việt Nam tên Bùi Hải Anh (tên tiếng Hàn là Bushi Haan), đã chính thức bước vào ca trực đầu tiên tại khoa điều trị. Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông y tế Hàn Quốc khi đánh dấu lần đầu tiên một du học sinh nước ngoài vượt qua kỳ thi quốc gia để trở thành điều dưỡng viên chính thức tại một bệnh viện địa phương.

Ngay trong ngày đầu làm việc, đại diện Phòng Chính sách Dân số thành phố Changwon cùng Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Masan đã trực tiếp đến bệnh viện trao hoa và thư chúc mừng từ Thị trưởng Kang Ki Yoon.

Đại diện thành phố Changwon cùng Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Masan trao hoa chúc mừng Hải Anh trong ngày làm việc đầu tiên (Ảnh: Changwon City)

Trong thư gửi tặng nữ điều dưỡng trẻ, Thị trưởng Kang Ki Yoon trân trọng ghi nhận: Tôi xin chân thành chúc mừng du học sinh đã nỗ lực học tập, trưởng thành tại đại học địa phương và nay chính thức bước những bước đầu tiên với tư cách là một điều dưỡng viên đáng tin cậy trong ngành y tế Changwon.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh: Tôi chân thành chúc mừng nữ sinh viên quốc tế đã bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành một nhân viên y tế đáng tin cậy, tận tâm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong lĩnh vực y tế tại Changwon. Tôi mong cô ấy sẽ đóng vai trò là cầu nối gắn kết, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và giao lưu giữa hai nước.

Lựa chọn khác biệt và 1.000 giờ thực tập lâm sàng khắt khe

Cơ duyên đưa Hải Anh đến với Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2021, khi cô quyết định sang du học theo định hướng của chị gái người đang làm việc tại Ban Hợp tác Quốc tế của Đại học Masan. Dù ngôi trường này quy tụ khoảng 5.000 sinh viên với hơn 650 du học sinh quốc tế, Hải Anh đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo: Trở thành sinh viên nước ngoài đầu tiên dũng cảm ghi danh vào khoa Điều dưỡng, một ngành học vốn nổi tiếng với độ khó cùng tỷ lệ đào thải cực cao tại quốc gia này. Nhất là với sinh viên ngoại quốc.

Tốt nghiệp vào năm 2025, Hải Anh đã trải qua lộ trình đào tạo chuẩn quốc gia khi hoàn thành khoảng 1.000 giờ thực tập lâm sàng trực tiếp tại cơ sở y tế. Cô trực tiếp tham gia vào các quy trình theo dõi chỉ số sinh tồn, chăm sóc vết thương, hỗ trợ điều trị và xử lý tình huống lâm sàng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ y bác sĩ.

Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2026 khi Hải Anh chính thức chinh phục Kỳ thi Cấp giấy phép Hành nghề Điều dưỡng Quốc gia do Viện Đánh giá Chứng chỉ Y tế Quốc gia Hàn Quốc (KUKSI) tổ chức dưới sự giám sát của Bộ Y tế và Phúc lợi. Bài thi gồm 295 câu hỏi trắc nghiệm bao quát 8 môn y học cốt lõi:

- Điều dưỡng nội khoa và ngoại khoa

- Điều dưỡng sản phụ khoa và nhi khoa

- Điều dưỡng sức khỏe tâm thần và cộng đồng

- Quản lý điều dưỡng và luật y tế

Toàn bộ đề thi được thể hiện bằng thuật ngữ y khoa tiếng Hàn chuyên ngành phức tạp. Thí sinh bắt buộc phải đạt trên 60% tổng điểm và không môn nào dưới 40%. Đây được coi là "bức tường lửa" đào thải khắt khe đối với bất kỳ nhân sự y tế quốc tế nào.

Hải Anh xuất sắc vượt qua 1.000 giờ thực tập lâm sàng cùng kỳ thi quốc gia khắt khe bằng tiếng Hàn (Ảnh minh họa)

Quyết định ở lại Changwon và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sau khi nhận giấy phép hành nghề hợp pháp, thay vì tìm kiếm cơ hội ở các thành phố lớn khác, Hải Anh quyết định lập nghiệp và gắn bó lâu dài tại Changwon. Cô ứng tuyển thành công vào Bệnh viện Cheong A, cơ sở y tế nằm ngay gần nơi cô sinh sống.

Đại diện Bệnh viện Cheong A cho biết, việc tuyển dụng Hải Anh mang ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động khám chữa bệnh. Khu vực quanh bệnh viện tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, kéo theo số lượng lớn lao động nước ngoài đến chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Sự hiện diện của một điều dưỡng viên am hiểu cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn giúp tối ưu hóa quy trình hỏi bệnh, khai thác tiền sử y khoa chính xác và hỗ trợ tinh thần giúp bệnh nhân an tâm điều trị.

Chính quyền thành phố Changwon đánh giá đây là mô hình thành công điển hình trong việc thu hút và đào tạo nhân tài y tế quốc tế, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở y tế địa phương.

Hành trình của Hải Anh không chỉ ghi dấu mốc cho sự nghiệp cá nhân mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của người Việt trong môi trường y khoa quốc tế, mở ra hướng đi triển vọng cho các du học sinh theo đuổi khối ngành chăm sóc sức khỏe tại nước ngoài.

Nguồn và ảnh: Chosun, Changwon City