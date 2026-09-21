5 cách đuổi rắn độc đáo nhiều người không nghĩ tới

Việc rắn xuất hiện ở quanh môi trường sống của bạn có thể dẫn đến những phiền toái và nguy hiểm. Dưới đây là 5 cách đuổi rắn độc đáo, mới lạ dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về tập tính sinh học của loài bò sát mà ít người nghĩ tới, giúp bạn bảo vệ không gian sống một cách hiệu quả và an toàn.

1. Bật nhạc Rock hoặc nhạc có âm trầm (Bass) cực mạnh sát mặt đất

Rắn không có tai ngoài nghe âm thanh qua không khí như người, nhưng đổi lại chúng sở hữu hệ thống cảm biến rung động qua các lớp cơ và cấu trúc xương hàm dưới bụng vô cùng nhạy bén.

Khi nghi ngờ có rắn ẩn nấp trong bụi rậm hay góc tối, bạn hãy đặt một chiếc loa bluetooth công suất lớn sát mặt đất rồi bật nhạc Rock dữ dội hoặc nhạc EDM có dải bass dập mạnh liên tục.

(Ảnh minh họa)

Những bước sóng âm thanh tần số thấp này khi truyền qua lòng đất sẽ tạo ra chuỗi rung động cơ học mạnh mẽ khiến cơ thể rắn bị chấn động liên hồi, làm bản năng sinh tồn của chúng lầm tưởng rằng có sinh vật khổng lồ nguy hiểm hoặc động đất sắp xảy ra nên sẽ lập tức hoảng sợ bỏ chạy.

Nghiên cứu được công bố vào năm 2023 của Đại học Queensland (Úc) do Tiến sĩ Christina Zdenek đứng đầu đã thử nghiệm phản ứng của rắn với các tần số âm thanh khác nhau trong phòng thí nghiệm. Kết quả là chúng có thể nghe được âm thanh truyền qua không khí và cảm nhận rung động mặt đất ở tần số thấp (dưới 600Hz) nhờ một khúc xương tai trong nối liền với xương hàm

Khi phát ra các âm thanh tần số thấp (giống như tiếng Bass hoặc tiếng thét lớn), một số loài rắn độc nhỏ, ví dụ như rắn Taipan, rắn lóc có xu hướng né tránh và bỏ chạy.

2. Tận dụng hỗn hợp bã cà phê trộn với hạt tiêu đen xay nhuyễn

Trong khi đa số mọi người chỉ biết đến mẹo dùng tỏi thì sự kết hợp giữa bã cà phê và tiêu đen lại tạo ra loại "vũ khí bí mật" có mùi hương khắc tinh với loài bò sát. Chu kỳ định vị của rắn phụ thuộc hoàn toàn vào hành động phóng chiếc lưỡi chẻ đôi ra ngoài để thu thập các phân tử mùi trong không khí rồi đưa vào cơ quan cảm giác ở vòm họng.

Khi bạn trộn bã cà phê khô với bột tiêu đen theo tỷ lệ bằng nhau rồi rắc đều xung quanh kẽ nứt chân tường, bồn hoa hay lối đi, mùi khét đặc trưng của cà phê hòa quyện vị cay nồng cực đại của tiêu sẽ bám chặt vào không khí. Khi rắn phóng lưỡi ra ngửi, các hạt bụi mịn mang tính cay này sẽ ngay lập tức bám vào lưỡi gây cảm giác bỏng rát, tê liệt hệ thống định vị khiến rắn mất phương hướng và buộc phải quay đầu bỏ chạy vì sợ hãi.

Ngoài ra, nghiên cứu từ các trường đại học nông nghiệp chỉ ra rằng, bã cà phê chứa các hợp chất như caffeine có tác dụng xua đuổi một số loại côn trùng, sâu bọ và chuột bọ phá hoại, từ đó triệt tiêu nguồn thức ăn của rắn và do đó, rắn sẽ ít xuất hiện hơn.

3. Thay thế toàn bộ bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED ánh sáng lạnh

Phương pháp thông minh này không tấn công trực tiếp vào cơ thể rắn mà tập trung đánh thẳng vào nguồn thức ăn cốt lõi của chúng để đẩy chúng đi nơi khác. Rắn là loài động vật săn mồi ban đêm và lý do chính khiến chúng bò vào khuôn viên nhà bạn là để tìm kiếm con mồi yêu thích như côn trùng bay, thạch sùng, cóc hay các loài chuột nhỏ.

Đèn LED giúp giảm tối đa lượng côn trùng, từ đó giúp đuổi rắn hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Các loại bóng đèn sợi đốt truyền thống tỏa ra ánh sáng vàng ấm và nhiệt lượng cao là thỏi nam châm hút hàng ngàn loại côn trùng ban đêm đến làm tổ, từ đó gián tiếp dẫn dụ cóc và thạch sùng đến, tạo thành một chuỗi thức ăn mời gọi rắn độc tới.

Bằng cách lắp đặt đèn LED ánh sáng trắng lạnh cho khu vực hiên nhà và sân vườn, bạn sẽ giảm tối đa lượng côn trùng, khi nguồn thức ăn bị cắt đứt hoàn toàn thì thạch sùng và cóc cũng biến mất, khiến rắn không còn lý do gì để ghé thăm nhà bạn nữa.

4. Dùng dung dịch amoniac hoặc nước tiểu của các loài động vật ăn thịt lớn

Trong tự nhiên hoang dã, dù rắn là loài săn mồi đáng sợ nhưng chúng cũng là miếng mồi ngon của nhiều loài thú ăn thịt lớn hơn như chó hay cáo nên hệ thần kinh của chúng cực kỳ nhạy cảm với mùi chất thải của các loài này.

Bạn có thể thấm dung dịch amoniac vào các miếng bông gòn rồi cho vào những chiếc lọ nhựa nhỏ có đục nhiều lỗ khí xung quanh và đặt dọc theo hàng rào, lối đi hoặc kẽ đá. Amoniac có mùi khai vô cùng đậm đặc, mô phỏng rất chính xác mùi urê nồng độ cao trong nước tiểu của loài thú ăn thịt lớn đang đánh dấu lãnh thổ.

Ngoài ra nếu nhà bạn có nuôi những chú chó lớn, việc dắt chúng đi vệ sinh quanh bờ tường định kỳ cũng là cách tự nhiên tuyệt vời vì khi rắn trườn qua và bắt được tín hiệu mùi hôi này, bản năng tự vệ sẽ cảnh báo chúng rằng đây là vùng đất của kẻ thù nguy hiểm, buộc chúng phải chủ động né tránh để bảo toàn mạng sống.

5. Lắp đặt hệ thống chong chóng sát mặt đất

Đây là giải pháp thân thiện với môi trường, vừa giúp trang trí cảnh quan sân vườn thêm sinh động lại vừa mang lại công năng xua đuổi loài rắn một cách hoàn toàn thụ động khá hiệu quả nhờ tận dụng năng lượng gió tự nhiên.

(Ảnh minh họa)

Bạn chỉ cần cắm sâu phần cán chong chóng xuống lòng đất ở những vị trí thông thoáng, nhiều gió xung quanh hàng rào hoặc các bồn hoa lớn. Khi có gió thổi qua, các cánh chong chóng sẽ quay tròn liên tục và chuyển động này sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh thay đổi khiến thị giác vốn kém của loài rắn bị giật mình sợ hãi.

Ngoài ra, quan trọng hơn là trục quay của chong chóng khi hoạt động sẽ truyền một lực ma sát và những nhịp rung động cơ học đều đặn đi thẳng xuống hệ thống lòng đất xung quanh nó, khiến chúng vô cùng bất an, khó chịu và lựa chọn phương án di cư sang khu vực khác yên tĩnh hơn.

Lưu ý:

Các biện pháp nói trên, ví dụ như sử dụng âm thanh hay chong chóng tạo rung động chỉ có tác dụng khiến con rắn giật mình tạm thời hoặc cảnh giác hơn, chứ không có giá trị xua đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ một cách lâu dài.

Cách duy nhất được kiểm chứng khoa học để ngăn rắn là triệt tiêu nguồn thức ăn (diệt chuột, cóc) và dọn sạch bụi rậm để chúng không còn nơi ẩn nấp. Do đó, việc bạn thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm và duy trì một môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp, không có thức ăn rơi vãi sẽ là cách giúp đuổi rắn hiệu quả nhất.