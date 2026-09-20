Lời nhắn đến tất cả những ai thích ăn ức gà

Ức gà là thứ đầu tiên nhiều người chọn mua ở siêu thị mỗi khi không biết tối nay ăn gì, bởi nguyên liệu này rất dễ chế biến và không mất quá nhiều thời gian để nấu chín. Ức gà có thể kết hợp với hầu hết các món ăn kèm, dù bạn đang muốn ăn khoai tây nghiền, cơm hay thậm chí một món salad đơn giản. Tuy nhiên, nếu chỉ cho ức gà vào lò nướng mà không chuẩn bị gì thêm, thành phẩm có thể bị khô và khiến bạn thất vọng.

Theo báo Anh Express, bạn nên dành khoảng 5 phút để chuẩn bị ức gà đúng cách, bởi đây là loại thịt nạc, chứa ít chất béo, đồng nghĩa với việc không có lớp chất béo giúp làm chậm quá trình mất nước khi nấu. Nếu không ướp gà, phần nước và hương vị tự nhiên trong thịt có thể thoát ra ngoài, khiến món ăn trở nên khô, nhạt và kém hấp dẫn.

Sau khi thử rất nhiều công thức trên mạng, một phóng viên ẩm thực tại Anh nhận ra cách tốt nhất để giữ cho thịt gà mọng nước là phủ một lớp sữa chua Hy Lạp lên thịt trước khi nướng.

Vì sao sữa chua Hy Lạp giúp ức gà mềm mọng hơn?

Phóng viên Katherine McPhillips cho biết: “Phủ sữa chua lên ức gà nghe có vẻ lạ và ban đầu tôi cũng hoài nghi. Tuy nhiên, phương pháp này thực sự giúp thịt gà mềm mọng mà không cần quá nhiều công đoạn.”

Thông thường, khi nấu thịt gà ở nhiệt độ cao, các protein trong thịt co lại và ép phần lớn nước ra ngoài, khiến thịt trở nên dai, khô và khó ăn.

“Sữa chua Hy Lạp là một trong những nguyên liệu phù hợp để ướp ức gà bởi nó chứa axit lactic. Thành phần này giúp làm lỏng một phần cấu trúc protein, từ đó hạn chế tình trạng protein co quá chặt trong quá trình nấu.” Katherine tiết lộ.

Sữa chua Hy Lạp là một trong những nguyên liệu phù hợp để ướp ức gà. (Ảnh: Katherine McPhillips)

Sử dụng sữa chua Hy Lạp cũng tạo thành một lớp màng bảo vệ bên ngoài miếng thịt, giúp hạn chế độ ẩm thoát ra ngoài. Nhờ đó, phần thịt bên trong giữ được độ mọng nước, trong khi bề mặt bên ngoài vẫn có thể chuyển màu vàng nâu đẹp mắt.

Sữa chua cũng đủ đặc để giúp các loại gia vị bám tốt hơn vào thịt gà, khiến mỗi miếng gà đậm đà hơn. “Bạn cũng không cần lo món ăn sẽ có vị giống sữa chua, bởi hương vị này gần như không còn rõ sau khi gà được nấu chín.” Katherine viết.

Cách làm ức gà thơm ngon hơn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 miếng ức gà 3 thìa canh sữa chua Hy Lạp 1 thìa canh dầu ô liu 1 thìa cà phê bột paprika 1 thìa cà phê bột tỏi 1 thìa cà phê đường nâu (tùy chọn) Muối và hạt tiêu

Cách thực hiện

Đầu tiên, cho ức gà vào một chiếc đĩa hoặc khay nông. Trộn sữa chua Hy Lạp, dầu ô liu và các loại gia vị với nhau cho đến khi thu được hỗn hợp ướp đặc. Dùng thìa phủ đều hỗn hợp lên cả hai mặt của miếng gà, sau đó dùng giấy bạc đậy kín đĩa.

Katherine hướng dẫn: “Ướp gà trong ít nhất 30 phút hoặc tối đa 2 giờ. Nếu muốn ướp lâu hơn 30 phút, hãy đặt gà vào tủ lạnh.”

Cho ức gà vào một chiếc đĩa hoặc khay nông. Trộn sữa chua Hy Lạp, dầu ô liu và các loại gia vị với nhau cho đến khi thu được hỗn hợp ướp đặc. (Ảnh: Katherine McPhillips)

Khi chuẩn bị nướng, làm nóng lò ở 200 độ C. Nếu lớp sữa chua trên gà quá dày hoặc bị vón thành từng mảng, hãy gạt bớt để chỉ còn một lớp mỏng và phủ đều trên bề mặt thịt.

Cho gà vào lò nướng và nướng khoảng 20 phút. Thời gian có thể lâu hơn tùy thuộc vào kích thước miếng ức gà. Khi gà chín an toàn, nhiệt độ ở phần dày nhất của miếng thịt nên đạt 75 độ C.

Gà nướng sau khi ướp sữa chua vẫn có màu nâu vàng đẹp mắt. (Ảnh: Katherine McPhillips)

“Sau khi gà chín, lấy ra khỏi lò và để nghỉ khoảng 5 phút trước khi cắt. Thời gian nghỉ giúp phần nước trong thịt phân bố lại, nhờ đó lượng nước thất thoát sẽ ít hơn khi bạn thái gà.” Katherine khuyên.

Ức gà có những lợi ích dinh dưỡng gì?

Ức gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, trong khi tương đối ít chất béo, đặc biệt nếu bỏ da. Protein cần thiết cho việc duy trì và phục hồi cơ bắp, đồng thời góp phần tạo cảm giác no sau bữa ăn.

Ức gà cũng cung cấp một số vitamin và khoáng chất như vitamin B6, niacin (vitamin B3), phốt pho và selen. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng còn phụ thuộc vào cách chế biến và các nguyên liệu đi kèm. Vì vậy, thay vì chiên nhiều dầu hoặc sử dụng quá nhiều muối, có thể ưu tiên các phương pháp như nướng, hấp hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, kết hợp cùng rau củ để tạo thành bữa ăn cân đối hơn.