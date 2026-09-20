Mẹ chồng gần như không mua đồ lưu trữ, tôi lại thích nhà đẹp và tiện: 6 khác biệt cho thấy mỗi thế hệ có một cách sống rất đáng học

Nhà mẹ chồng tôi không có quá nhiều hộp đựng đồng bộ, cũng chẳng mấy khi xuất hiện những món đồ lưu trữ đang thịnh hành trên mạng. Bà có một nguyên tắc rất đơn giản: thứ gì còn dùng được thì cố gắng tận dụng cho hết công năng.

Còn tôi lại thuộc kiểu khác. Tôi thích nhà cửa gọn gàng, nhưng cũng muốn những món đồ xuất hiện trong nhà phải đẹp mắt, thuận tiện và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Nếu một món đồ chuyên dụng có giá vừa phải mà giúp cuộc sống thuận tiện hơn, tôi sẵn sàng chi tiền.

Ban đầu, tôi nghĩ đây đơn giản chỉ là khác biệt thế hệ. Nhưng sống cùng nhau lâu hơn, tôi mới nhận ra cách sắp xếp của mẹ chồng có rất nhiều điều đáng học. Thú vị hơn nữa, khá nhiều món đồ tôi mua sau này thực chất chỉ là phiên bản "đẹp hơn" của những sáng kiến bà đã nghĩ ra từ trước.

1. Đựng xà phòng: Mẹ chồng dùng đồ có sẵn, tôi chọn món chuyên dụng

Mẹ chồng từng dùng khay đựng xà phòng thông thường nhưng nhanh chóng bỏ vì nước thường đọng ở đáy, khiến bánh xà phòng mềm nhũn.

Sau đó bà nghĩ ra cách đơn giản hơn: đặt bánh xà phòng lên bàn chải cọ rửa để nước dễ thoát xuống. Với loại xà phòng dùng riêng để giặt đồ, bà thậm chí ấn một chiếc nắp chai vào đáy bánh xà phòng để tạo khoảng hở, giúp xà phòng khô nhanh hơn.

Không đẹp, nhưng gần như chẳng tốn đồng nào.

Tôi cũng không thích khay xà phòng đọng nước, nhưng cách xử lý của tôi là mua giá đựng xà phòng từ tính gắn tường. Xà phòng được giữ lơ lửng, không chạm mặt bàn, vừa khô nhanh vừa khiến khu vực lavabo trông gọn hơn.

Hai cách khác nhau nhưng mục tiêu thực ra giống hệt nhau: hạn chế nước đọng và giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

2. Đựng xương, rác nhỏ trên bàn ăn: Một bên dùng giấy cũ, một bên mua đĩa riêng

Mỗi lần đi siêu thị hoặc trung tâm thương mại, mẹ chồng thường giữ lại các tờ quảng cáo. Lúc rảnh bà gấp chúng thành những chiếc hộp giấy nhỏ, xếp thành chồng rồi để gần bàn ăn.

Khi ăn cá, gà hay hoa quả có hạt, chỉ cần lấy một chiếc ra đựng xương và rác nhỏ, dùng xong bỏ luôn. Không phải rửa bát, cũng không cần mua thêm túi rác.

Tôi thì mua những chiếc đĩa nhỏ chuyên dùng cho mục đích này. Vì nhà có máy rửa bát nên thêm vài chiếc đĩa cũng không gây phiền toái. Khi không dùng, chúng được đặt trong giỏ nhỏ trên bàn ăn, nhìn khá đẹp mắt.

Nếu đặt hai cách cạnh nhau, khó nói cách nào "đúng" hơn. Mẹ chồng tiết kiệm được tiền và tái sử dụng giấy; tôi lại đổi một khoản chi nhỏ lấy cảm giác ngăn nắp và đồng bộ hơn.

3. Lọ gia vị: Mẹ chồng giữ lại chai thủy tinh, tôi mua cả bộ đồng nhất

Những chai thủy tinh đựng tương ớt, đồ hộp hay các loại thực phẩm khác sau khi dùng hết đều được mẹ chồng rửa sạch, phơi khô rồi giữ lại.

Bà dùng chúng để đựng gia vị, dưa muối hoặc thực phẩm tự làm. Chai thủy tinh trong suốt nên nhìn một lần là biết bên trong có gì, lại bền và dễ vệ sinh.

Còn tôi thích những bộ lọ gia vị đồng bộ hơn. Chúng không quá đắt nhưng khiến khu vực bếp nhìn sạch và có trật tự hơn. Khi nấu ăn, tôi thường lấy sẵn những loại gia vị cần dùng đặt lên bàn bếp, vì vậy việc các lọ có kích thước và thiết kế giống nhau cũng giúp thao tác thuận tiện.

Điều tôi học được từ mẹ chồng không phải là nhất thiết phải tái sử dụng chai cũ, mà là trước khi mua thêm một món đồ, hãy xem trong nhà đã có thứ gì thực hiện được chức năng tương tự hay chưa.

4. Giá úp bát: Một chiếc xửng hấp cũ cũng có thể có "cuộc đời thứ hai"

Nhà mẹ chồng thường chỉ có hai người ăn nên số lượng bát đĩa không nhiều. Bà tận dụng một chiếc xửng hấp không còn dùng đến, đặt thêm một giá nhỏ bên trong rồi biến nó thành nơi úp bát đĩa.

Nước chảy xuống dưới, sau đó chỉ cần lau sạch mặt bếp. Cách làm rất đơn giản nhưng bà đã sử dụng nhiều năm.

Tôi thấy ý tưởng đó hợp lý nhưng muốn khu vực bếp nhìn chỉn chu hơn, nên mua một chiếc giá úp bát có khay thoát nước chuyên dụng. Nguyên lý gần như giống nhau, chỉ khác ở chỗ sản phẩm được thiết kế đẹp hơn, chứa được nhiều đồ hơn và phù hợp với căn bếp của tôi.

Đây cũng là một trong những điều khiến tôi thay đổi cách nhìn: nhiều món đồ gia dụng hiện đại thực ra không tạo ra nhu cầu mới, chúng chỉ làm một nhu cầu cũ trở nên tiện và đẹp hơn.

5. Sắp xếp cánh tủ lạnh: Hộp sữa cũ vẫn có thể trở thành hộp chia ngăn

Cánh tủ lạnh rất dễ trở thành nơi lộn xộn vì đủ loại túi gia vị, nước chấm và gói đồ ăn nhỏ.

Mẹ chồng cắt những chiếc găng tay cao su cũ thành dây chun, rồi tận dụng hộp sữa để làm hộp chia ngăn. Các gói nhỏ được dựng thẳng, không đổ nghiêng và cũng không làm xáo trộn những món bên cạnh mỗi lần lấy đồ.

Tôi học cách chia nhỏ không gian từ bà, nhưng dùng những tấm ngăn chuyên dụng dành cho tủ lạnh. Có chỗ trống giữa hai kệ, tôi lắp thêm một hộp treo nhỏ để tận dụng khoảng không.

Kết quả cuối cùng khá giống nhau: chia một không gian lớn thành nhiều khu vực nhỏ để đồ vật luôn có vị trí cố định.

6. Ngăn kéo: Mẹ chồng dùng hộp bánh, tôi mua khay co giãn

Ngăn kéo rất tiện, nhưng cũng là nơi dễ biến thành "hố đen" nếu mọi thứ bị ném vào cùng nhau.

Mẹ chồng phát hiện một số hộp bánh cũ vừa khít với ngăn kéo nên giữ lại để chia nhóm đồ. Túi trà, đồ ăn nhẹ hay các vật dụng nhỏ đều có khu vực riêng. Mở ngăn kéo ra là nhìn thấy ngay thứ cần lấy.

Tôi gần như sao chép nguyên ý tưởng đó, chỉ thay hộp bánh bằng khay chia ngăn chuyên dụng có thể điều chỉnh kích thước.

Từ đây tôi mới hiểu, điều đáng học nhất không nằm ở việc dùng hộp miễn phí hay mua hộp mới, mà là tư duy sắp xếp: đồ vật phải có "địa chỉ", nếu không chúng sẽ nhanh chóng chiếm hết không gian.

Cuối cùng, tiết kiệm và sống đẹp không nhất thiết đối lập nhau

Mẹ chồng tôi gần như luôn chọn giải pháp rẻ nhất: chai thủy tinh cũ, hộp sữa, hộp bánh, giấy quảng cáo hay bất cứ món đồ nào còn khả năng sử dụng.

Tôi lại sẵn sàng trả tiền cho một món đồ nếu nó khiến căn nhà đẹp hơn và việc sử dụng thuận tiện hơn.

Trước đây tôi từng nghĩ đó là hai cách sống hoàn toàn khác nhau. Sau này tôi nhận ra chúng chỉ khác ở điểm ưu tiên. Thế hệ trước lớn lên trong thời kỳ đồ vật không dễ dàng thay mới nên quen tận dụng tới cùng. Thế hệ trẻ có nhiều lựa chọn hơn nên sẵn sàng trả thêm tiền cho thiết kế, thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.

Điều đáng học có lẽ nằm ở giữa hai cách đó: đừng mua chỉ vì món đồ trông đẹp, nhưng cũng không cần ép mình giữ mọi thứ chỉ vì tiếc tiền.

Trước khi mua một món đồ lưu trữ mới, có thể tự hỏi ba câu: Trong nhà đã có thứ gì thay thế được chưa? Món đồ mới có thực sự giúp mình tiết kiệm thời gian hay công sức không? Và sau vài tháng, mình còn muốn nhìn thấy nó trong nhà hay không?

Trả lời được ba câu ấy, chúng ta sẽ bớt mua những món "để cho có", nhưng vẫn có thể chi tiền cho những thứ thực sự khiến cuộc sống dễ chịu hơn.