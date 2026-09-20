Tôi từng mất cả buổi dọn nhà, mẹ chồng chỉ cần vài mẹo nhỏ: 7 cách làm khiến việc nhà nhẹ đi một nửa

Trước đây, mỗi lần tổng vệ sinh nhà cửa, tôi thường chuẩn bị đủ loại khăn, bàn chải, dung dịch tẩy rửa rồi mất cả buổi vẫn chưa xong. Trong khi đó, mẹ chồng tôi chỉ cần vài món có sẵn trong nhà, làm lần lượt từng khu vực, chưa đến một buổi đã khiến căn nhà trông gọn gàng hẳn.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là bà dọn nhanh đến đâu, mà là cách bà xử lý từng vị trí rất đơn giản. Sau một thời gian làm theo, tôi nhận ra việc nhà nhẹ hơn đôi khi không phải nhờ làm nhanh hơn, mà nhờ đổi cách làm.

1. Miếng bọt biển cắt rãnh để lau khe cửa sổ

Khe ray cửa sổ là một trong những nơi khiến nhiều người ngại dọn nhất. Bụi, tóc và đất cát thường mắc sâu vào các rãnh nhỏ, dùng khăn bình thường lau qua rất khó sạch.

Cách mẹ chồng tôi làm khá đơn giản: lấy một miếng bọt biển rửa bát cũ nhưng còn sạch, đặt lên phần ray cửa để xác định vị trí các rãnh rồi dùng dao hoặc kéo cắt những đường tương ứng trên miếng bọt biển.

Khi lau, các rãnh trên miếng bọt biển ôm sát đường ray, giúp gom bụi ở nhiều khe cùng lúc. Chỉ cần làm ẩm nhẹ rồi lau vài lượt là phần khung cửa đã sạch hơn đáng kể.

Thay vì ngồi dùng tăm bông hoặc khăn nhỏ xử lý từng khe, cách này tiết kiệm khá nhiều thời gian.

2. Muốn sàn sạch lâu, điều quan trọng là lau đúng cách

Trước đây tôi thường nghĩ muốn sàn bóng thì phải cho thật nhiều nước lau sàn. Nhưng dùng quá nhiều chất tẩy rửa đôi khi lại khiến mặt sàn dễ để lại màng nhờn và nhanh bám bụi.

Kinh nghiệm của mẹ chồng là hút hoặc quét sạch bụi trước, sau đó mới lau bằng cây lau đã vắt kỹ nước. Với từng loại sàn, bà dùng đúng sản phẩm phù hợp thay vì tự ý pha nhiều loại hóa chất với nhau.

Một số mẹo truyền miệng thường khuyên cho nước xả vải vào nước lau nhà để giảm bụi, nhưng cách này không phù hợp với mọi vật liệu và có thể khiến sàn trơn hoặc để lại cặn. Vì vậy, nếu muốn sàn sạch lâu, cách an toàn hơn vẫn là dùng lượng dung dịch lau sàn vừa đủ và lau lại bằng nước sạch khi cần.

Đôi khi bí quyết không nằm ở việc cho thêm thứ gì vào nước, mà đơn giản là ít hóa chất hơn và cây lau sạch hơn.

3. Lót hộp hứng dầu của máy hút mùi để bớt cảnh cọ rửa

Phần hộp hứng dầu của máy hút mùi có thể trở thành "ác mộng" nếu để mỡ tích tụ quá lâu. Dầu nguội lại sẽ tạo thành lớp dính rất khó rửa.

Mẹ chồng tôi thường xử lý từ đầu thay vì đợi bẩn mới làm. Với loại hộp chứa phù hợp, bà đặt một lớp vật liệu lót có thể tháo bỏ dễ dàng ở bên trong, sau đó thay định kỳ.

Điều quan trọng là phải bảo đảm vật liệu lót không tiếp xúc với nguồn nhiệt, không cản trở hoạt động của máy và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, hộp dầu vẫn nên được tháo ra vệ sinh định kỳ. Nhưng nhờ xử lý lớp dầu từ sớm, công đoạn này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc đợi đến khi dầu mỡ đóng thành mảng dày.

4. Dùng thẻ nhựa bọc khăn để làm sạch gioăng tủ lạnh

Gioăng cao su quanh cửa tủ lạnh có nhiều nếp gấp nhỏ, lâu ngày dễ tích tụ vụn thức ăn, bụi và vết bẩn. Dùng khăn lau thông thường thường chỉ sạch phần bề mặt.

Một mẹo khá hữu ích là lấy một chiếc thẻ nhựa cũ, bọc bên ngoài bằng khăn mềm rồi đưa nhẹ vào các rãnh của gioăng.

Chiếc thẻ đủ mỏng để đi sâu vào khe, trong khi lớp khăn bên ngoài giúp lấy đi bụi bẩn mà không làm xước bề mặt.

Sau khi vệ sinh, nên lau lại bằng khăn ẩm sạch và lau khô. Tránh dùng vật sắc nhọn hoặc kéo mạnh gioăng vì phần cao su bị hỏng sẽ khiến cửa tủ lạnh không kín, vừa tốn điện vừa ảnh hưởng khả năng bảo quản thực phẩm.

5. Lau gương ngay sau khi tắm dễ hơn để vết nước khô lại

Gương phòng tắm dễ xuất hiện những vệt nước trắng, đặc biệt ở khu vực có nguồn nước nhiều khoáng chất.

Thói quen của mẹ chồng tôi rất đơn giản: sau khi sử dụng phòng tắm, bà tranh thủ lau gương khi các giọt nước còn chưa khô hẳn. Chỉ vài chục giây nhưng lại giảm đáng kể việc phải cọ những vết cặn đã bám lâu ngày.

Nếu gương đã bẩn, có thể dùng dung dịch vệ sinh kính phù hợp hoặc một lượng nhỏ dung dịch làm sạch nhẹ, sau đó lau bằng khăn microfiber sạch.

Tôi từng nghĩ dọn nhà là phải dành riêng một buổi lớn. Sau này mới hiểu, nhiều khu vực chỉ cần xử lý ngay trong 30 giây mỗi ngày thì cuối tuần gần như không phải "đánh vật" với chúng nữa.

6. Với kính phòng tắm, xử lý cặn khoáng trước khi chà mạnh

Vách kính phòng tắm thường xuất hiện những đốm trắng do khoáng chất trong nước để lại. Nếu chỉ dùng nước thông thường, những vết này khá khó biến mất.

Với loại kính phù hợp, có thể dùng dung dịch giấm trắng pha loãng để làm mềm cặn khoáng, để trong thời gian ngắn rồi lau sạch và xả lại bằng nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý không dùng dung dịch có tính axit lên đá tự nhiên, một số bề mặt kim loại hoặc vật liệu dễ bị ăn mòn. Cũng không nên trộn giấm với các chất tẩy rửa mạnh khác, đặc biệt là sản phẩm chứa clo.

Mẹo quan trọng hơn cả vẫn là dùng cây gạt nước kéo nhanh mặt kính sau mỗi lần tắm. Chưa đến một phút nhưng có thể giảm đáng kể cặn nước tích tụ.

7. Dùng chanh hoặc axit citric để xử lý cặn trong ấm đun nước

Ấm đun nước dùng lâu ngày thường xuất hiện một lớp cặn trắng dưới đáy. Đây chủ yếu là khoáng chất trong nước tích tụ lại sau nhiều lần đun.

Mẹ chồng tôi thường dùng vài lát chanh cho vào ấm cùng nước, đun lên rồi để ngâm một lúc trước khi rửa sạch.

Axit nhẹ trong chanh có thể hỗ trợ làm mềm cặn khoáng. Với lớp cặn dày, có thể sử dụng sản phẩm tẩy cặn chuyên dụng hoặc axit citric theo hướng dẫn phù hợp với loại ấm.

Sau khi vệ sinh, cần rửa kỹ và đun một lượt nước sạch rồi đổ bỏ trước khi sử dụng lại.

Dọn nhà nhàn hơn đôi khi chỉ cần đổi cách nghĩ

Sau một thời gian học theo mẹ chồng, điều tôi thấy đáng giá nhất không phải là thuộc lòng thêm vài "mẹo vặt", mà là thay đổi cách nhìn về việc dọn dẹp.

Thế hệ trước thường không có hàng chục loại máy móc hay chất tẩy rửa chuyên dụng như hiện nay, vì vậy họ quen với việc tận dụng đồ có sẵn, xử lý vết bẩn từ sớm và tìm cách giảm công việc phải làm về sau.

Khe cửa khó lau thì thay đổi dụng cụ. Hộp dầu dễ bẩn thì nghĩ cách ngăn dầu bám ngay từ đầu. Gương và kính dễ đóng cặn thì lau khi nước chưa kịp khô.

Đó thực ra là một nguyên tắc rất đơn giản: đừng đợi nhà thật bẩn mới bắt đầu dọn.

Một căn nhà sạch sẽ không nhất thiết phải đổi bằng vài tiếng cọ rửa mỗi cuối tuần. Nếu mỗi ngày xử lý một chút, dùng đúng dụng cụ và biết vị trí nào cần "phòng bẩn" từ trước, việc nhà có thể nhẹ đi rất nhiều.

Và đôi khi, những mẹo tưởng cũ của mẹ, của bà lại chính là thứ giúp người trẻ hôm nay tiết kiệm được nhiều thời gian nhất.