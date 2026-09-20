2 bất thường khi đi vệ sinh mỗi sáng cảnh báo tế bào ung thư đang "ẩn nấp"

Chúng ta thường cho rằng việc đại tiện, tiểu tiện buổi sáng là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể sau một đêm ngủ dài. Thậm chí, nếu quá trình này có xảy ra một vài bất thường thì cũng ít ai để ý. Phần lớn mọi người cho rằng đó là do cơ thể chưa kịp thích nghi vì mới thức dậy hoặc nguyên nhân từ thực phẩm ăn hôm trước, rối loạn tiêu hóa mà không hề nghĩ tới ung thư.

Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của ung thư, tuy nhiên không phải ai cũng có thói quen kiểm tra bất thường lần đi vệ sinh đầu ngày (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe cho biết rằng buổi sáng sau khi thức dậy và chưa ăn uống gì là lúc tình trạng sức khỏe được phản ánh chính xác nhất. Đặc biệt, nếu có 2 bất thường khi đi vệ sinh vào thời điểm này thì rất có thể tế bào ung thư đang “ẩn nấp” bên trong cơ thể:

1. Tiểu tiện bất thường

Thói quen tiểu tiện vào buổi sáng có thể bộc lộ rất nhiều về tình trạng sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt là nếu bạn đi tiểu ngay sau khi thức dậy và chưa kịp uống nước hay ăn món gì có nước.

Tiểu máu hay đái ra máu là bất thường rõ ràng nhất cho thấy bệnh ung thư đang “ẩn nấp” trong cơ thể. Nếu trong nước tiểu có máu, rất có thể bạn đã bị ung thư thận, ung thư bàng quang tấn công. Sẽ thường đi kèm với đau bụng vùng thận hoặc đau bụng dưới, cảm giác đau rõ ràng hơn khi đi tiểu. Ung thư liên quan đến thận thì còn có thêm các triệu chứng như đau lưng, hay tiểu đêm, bụng tăng kích thước hoặc thậm chí là sờ thấy cục rắn như khối u.

Nước tiểu lẫn máu, màu lạ hay quá nhiều bọt lâu tân thì cần đi khám sớm (Ảnh minh họa)

Ung thư bàng quang và ung thư tuyến tiền liệt có thể gây khó tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài. Cảm giác khó chịu này sẽ càng rõ ràng hơn vào mỗi buổi sáng sớm khi nước tiểu tích tụ nhiều, cơ thể đang yếu do chưa kịp nạp năng lượng.

Tiểu khó cũng có thể là do tăng sản tuyến tiền liệt. Nhưng điều quan trọng là cần chú ý tầm soát xem đó là tăng sản lành tính hay u ác tính tiền liệt tuyến. Tiểu không tự chủ hoặc không thể đi tiểu được vào buổi sáng dù có cảm giác rất buồn, đau tức cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang.

Ngoài ra, nếu nước tiểu đột nhiên trở nên rất hôi hoặc tanh, lẫn nhiều bọt và tình trạng này kéo dài trên 7 ngày thì tốt nhất là nên tới bệnh viện tầm soát. Nếu không, bạn sẽ hối hận không kịp khi bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất của bệnh ung thư thận, ung thư tuyến tụy hoặc ung thư bàng quang.

2. Có màu sắc lạ hoặc có tạp chất trong phân

Ngay từ xa xưa, việc kiểm tra phân hàng ngày đã là một cách hữu hiệu để theo dõi sức khỏe của các quý tộc, vua chúa. Bạn cũng nên rèn luyện thói quen để ý đến phân của mình sau mỗi lần đại tiện, nhất là vào sáng sớm sau khi thức dậy. Bởi vì nó có thể cho biết bạn khỏe mạnh hay không, thậm chí còn có thể “tố cáo” rất nhiều bệnh ung thư.

Màu sắc lạ hoặc có tạp chất lẫn trong phân được xem là những dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư phổ biến nhất. Các bất thường này lặp lại thường xuyên dù không liên quan đến chế độ ăn uống hoặc kéo dài quá 1 tuần thì tốt nhất bạn nên tới bệnh viện kiểm tra.

Hãy rèn luyện thói quen tự kiểm tra phân của mình mỗi ngày, đó có thể là "gương phản chiếu" sức khỏe (Ảnh minh họa)

Tạp chất trong phân cảnh báo ung thư bao gồm: máu, chất nhầy, các cục rắn màu đen… Thường gặp khi bị tổn thương đại trực tràng nghiêm trọng, ung thư đại trực tràng, ung thư ruột kết hoặc ung thư dạ dày. Sẽ đi kèm với các triệu chứng khác như đau bụng, chán ăn, sụt cân, khó đại tiện, luôn có cảm giác đại tiện không hết, đau đớn khi đại tiện.

Còn về màu sắc phân phản ánh bệnh ung thư thì phổ biến nhất là phân trắng, phân đen, nâu sẫm hoặc đỏ sẫm. Phân đen thường xảy ra khi bị ung thư dạ dày, phân trắng liên quan đến các khối u về túi mật, còn phân nâu sẫm hoặc đỏ sẫm rất có thể là do ung thư đại trực tràng, ung thư ruột kết. Còn nếu phân có màu vàng hoặc màu xanh thì đừng quá lo lắng, chủ yếu hiện tượng này liên quan đến chế độ ăn uống hoặc ro bị rối loạn tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More