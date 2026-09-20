Vì sao nên cho vài hạt muối vào chảo dầu khi chiên rán? Nhiều người ước biết sớm hơn

Khi chiên rán, dầu bắn tung tóe là nỗi ám ảnh của không ít người đứng bếp, đặc biệt khi chế biến những thực phẩm còn nhiều độ ẩm như cá, thịt hoặc đậu phụ. Một mẹo được nhiều người áp dụng là rắc vài hạt muối vào chảo dầu trước khi chiên. Cách làm này đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế tình trạng dầu bắn trong một số trường hợp, từ đó việc nấu ăn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Vì sao dầu nóng thường bắn tung tóe?

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở độ ẩm. Dầu và nước không hòa tan vào nhau, vì vậy khi những giọt nước còn sót lại trên thực phẩm hoặc trong chảo tiếp xúc với dầu đang ở nhiệt độ cao, chúng nhanh chóng chuyển thành hơi. Hơi nước tạo ra các bọt khí và đẩy dầu nóng bắn ra xung quanh. Đây là lý do khi chiên rán, người nấu có thể bị bỏng hoặc phải mất thêm thời gian lau dọn những vết dầu mỡ bám trên bếp.

Vì vậy, các chuyên gia nấu ăn thường khuyến cáo lau thật khô chảo và thấm bớt nước trên rau củ, thịt, cá trước khi chế biến.

Muối có tác dụng gì trong trường hợp này?

Muối có thể giúp hút hoặc giữ lại một phần độ ẩm ở khu vực tiếp xúc, từ đó làm giảm lượng nước trực tiếp phản ứng với dầu nóng và hạn chế hiện tượng bắn dầu. NDTV Food cũng đề cập mẹo này trong trường hợp làm các món tempering, đồng thời nhấn mạnh rằng nguyên liệu và dụng cụ vẫn cần được làm khô trước khi nấu.

Một thử nghiệm được Allrecipes dẫn lại cũng cho thấy việc thêm một nhúm muối có thể làm giảm lượng dầu bắn với một số món như xúc xích, rau củ và thịt viên, nhưng hiệu quả không giống nhau ở mọi loại thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác, muối có thể là một mẹo hỗ trợ giảm dầu bắn, chứ không phải cách loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này. Đây là điểm người nội trợ cần lưu ý.

Nếu nguyên liệu có nhiều nước, chẳng hạn rau củ vừa rửa xong, thực phẩm đông lạnh hoặc thịt cá còn ướt, một vài hạt muối khó có thể ngăn hoàn toàn dầu bắn. Một số thử nghiệm cũng ghi nhận khi thực phẩm càng ướt, tác dụng của mẹo này càng hạn chế.

Do đó, bước quan trọng nhất vẫn là làm khô thực phẩm trước khi chiên. Với cá, thịt hoặc rau củ vừa rửa, có thể dùng khăn giấy hoặc khăn sạch thấm bớt nước trên bề mặt. Khi thực phẩm khô hơn, lượng nước tiếp xúc trực tiếp với dầu nóng cũng giảm, từ đó hạn chế tình trạng dầu bắn. Ngoài ra, không nên cho quá nhiều muối vào dầu chỉ vì muốn chống bắn.

Muốn chiên rán ít bắn dầu, nên làm gì?

Để hạn chế dầu bắn trong quá trình chiên rán và giữ an toàn khi đứng bếp, bạn có thể lưu ý một vài nguyên tắc đơn giản dưới đây:

1. Lau khô chảo trước khi cho dầu

Trước khi đổ dầu vào chảo, hãy đảm bảo bề mặt chảo hoàn toàn khô ráo. Chỉ một lượng nước nhỏ còn sót lại cũng có thể khiến dầu nóng bắn lên khi tiếp xúc với nước. Vì vậy, sau khi rửa chảo, nên dùng khăn sạch hoặc giấy bếp lau khô rồi mới bắt đầu làm nóng dầu.

2. Thấm khô thực phẩm trước khi chiên

Đây là một trong những bước quan trọng nhất để hạn chế dầu bắn. Thịt, cá, đậu phụ hoặc rau củ sau khi rửa thường còn một lớp nước trên bề mặt. Khi cho trực tiếp vào dầu nóng, phần nước này sẽ làm dầu bắn ra xung quanh.

Do đó, trước khi chiên, nên dùng giấy bếp hoặc khăn sạch thấm bớt nước trên bề mặt thực phẩm. Với những nguyên liệu có nhiều nước, việc này càng cần được chú ý.

3. Không cho thực phẩm đông lạnh còn bám đá vào dầu nóng

Thực phẩm lấy trực tiếp từ ngăn đá thường có các tinh thể nước đá trên bề mặt. Khi đá tiếp xúc với dầu đang ở nhiệt độ cao, phần nước tan ra có thể khiến dầu bắn mạnh.

Nếu cần chiên thực phẩm đông lạnh, nên xử lý theo hướng dẫn trên bao bì hoặc loại bỏ phần đá bám trên bề mặt trước khi cho vào chảo. Đặc biệt, không nên thả một khối thực phẩm đông cứng, còn nhiều đá trực tiếp vào lượng dầu đang rất nóng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không cho quá nhiều thực phẩm vào chảo cùng lúc

Việc cho quá nhiều nguyên liệu vào chảo không chỉ khiến thực phẩm khó chín đều mà còn làm nhiệt độ dầu giảm nhanh. Đồng thời, lượng nước từ nhiều nguyên liệu cùng lúc thoát ra cũng khiến quá trình chiên khó kiểm soát hơn.

Tốt nhất nên chia thực phẩm thành từng mẻ phù hợp với kích thước chảo, để mỗi miếng có đủ khoảng trống và dầu có thể tiếp xúc tương đối đều với bề mặt thực phẩm.

5. Điều chỉnh nhiệt độ dầu phù hợp

Dầu quá nóng có thể khiến bề mặt thực phẩm nhanh cháy trong khi bên trong chưa chín, đồng thời khiến việc chiên rán khó kiểm soát hơn. Ngược lại, nhiệt độ quá thấp khiến thực phẩm hấp thụ nhiều dầu và khó đạt độ giòn mong muốn.

Vì vậy, nên làm nóng dầu ở mức phù hợp với từng món ăn. Khi cho thực phẩm vào chảo, có thể hạ bớt nhiệt nếu dầu bắt đầu bắn mạnh hoặc có dấu hiệu quá nóng. Thay vì chỉ chú ý đến việc để lửa lớn, người nấu nên quan sát phản ứng của dầu và thực phẩm để điều chỉnh trong suốt quá trình chiên.

(Tổng hợp)