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Họp lớp hết gần 35 triệu đồng, người giàu trong lớp tranh nhau thanh toán, bạn học đang làm ở nhà hàng đứng ra nói đúng 7 chữ

| | Sống

Tình huống này không hề hiếm gặp trong những buổi họp lớp và nó thường khiến các thành viên trong lớp không tránh khỏi khó xử.

Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, một buổi họp lớp thường bắt đầu bằng những câu hỏi rất quen thuộc như "Công việc thế nào rồi?", "Lấy vợ/ lấy chồng chưa?", "Con cái ra sao?"... Nhưng càng về cuối buổi, chủ đề thường gặp nhất vẫn là chuyện tiền bạc và nó đôi khi lại trở thành phần khó xử nhất.

Lý Hoa, một người đàn ông 41 tuổi ở Trung Quốc, cũng từng bắt gặp tình huống như vậy trong một lần đi họp lớp. Câu chuyện sau đó được anh chia sẻ trên trang cá nhân và nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Theo đó, cách đây một khoảng thời gian, Lý Hoa bất ngờ nhận được điện thoại từ lớp trưởng lớp đại học thông báo tổ chức họp lớp. Đã nhiều năm không gặp, anh nhanh chóng đồng ý tham gia.

Đến ngày hẹn, khá đông bạn học cũ có mặt. Trước khi bắt đầu, lớp trưởng thống nhất với mọi người rằng lần này cả lớp sẽ thanh toán theo hình thức chia đều. Không ai phản đối cách này. Mọi người bắt đầu dùng bữa, trò chuyện về cuộc sống hiện tại và nhắc lại những chuyện thời còn đi học.

Trong số các thành viên tham gia họp lớp có một người là Tiểu Lệ, hiện đang làm việc tại chính nhà hàng nơi cả lớp tổ chức họp mặt. Nhà hàng là cơ sở kinh doanh của người thân cô nên nhóm còn được tặng thêm một số món ăn.

Tổng thể, buổi họp lớp diễn ra khá vui vẻ cho đến khi nhân viên mang hóa đơn ra. Tổng số tiền lên tới hơn 9.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Theo thỏa thuận ban đầu, mọi người bắt đầu tính phần tiền của từng người để cùng thanh toán. Nhưng đúng lúc đó, vài bạn học có điều kiện kinh tế tốt trong lớp lại tiến lên quầy thu ngân, nhất quyết giành trả toàn bộ hóa đơn.

Ảnh minh họa

Lý Hoa và những người còn lại không khỏi bất ngờ. Trước đó cả lớp đã thống nhất chia đều, vậy tại sao đến lúc thanh toán lại thành cuộc tranh nhau xem ai là người trả tiền? Không khí ở quầy thu ngân bắt đầu trở nên khó xử. Một bên muốn giữ đúng thỏa thuận ban đầu, bên còn lại liên tục nói mình có thể thanh toán cho cả nhóm.

Cuối cùng, Tiểu Lệ không nhịn được nữa và lên tiếng. Cô nói đúng 7 chữ: "Đã thống nhất chia tiền rồi mà?".

Câu nói khiến cuộc tranh luận dừng lại. Bởi ngay từ đầu, cả nhóm đã thống nhất rất rõ về cách thanh toán và không ai đề nghị một người đứng ra bao toàn bộ. Câu chuyện này sau đó tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc, nhất là về việc một buổi họp lớp có nhất thiết phải biến chuyện thanh toán thành màn tranh nhau thể hiện hay không.

Khi tiền bạc trở thành chuyện khó xử trong họp lớp

Họp lớp sau nhiều năm thường có một điểm khác so với những buổi tụ tập bạn bè thông thường. Mọi người không còn ở cùng một hoàn cảnh như thời đại học. Người đã mua nhà, người làm kinh doanh, người có thu nhập tốt, cũng có người vẫn đang trả nợ hoặc chật vật với công việc.

Vì thế, cách chia hóa đơn sau họp lớp tưởng như rất đơn giản lại có thể trở thành chuyện nhạy cảm. Trong trường hợp của Lý Hoa, cả lớp đã thống nhất chia đều chi phí từ đầu nhưng đến cuối buổi vẫn xảy ra tranh luận. Những người muốn trả toàn bộ có thể đơn giản chỉ muốn mời bạn bè một bữa ăn, nhưng với những người khác, việc đã thống nhất chia tiền rồi lại để một người trả thay có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái.

Ảnh minh họa

Đây cũng là lý do những chuyện liên quan đến tiền bạc thường xuất hiện trong các cuộc tranh luận về họp lớp. Sau nhiều năm, khoảng cách giữa các thành viên không chỉ nằm ở công việc hay thu nhập mà còn ở cách mỗi người nhìn nhận chuyện tiền nong. Một buổi họp lớp có thể vui hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu mọi người thống nhất rõ ràng về cách thanh toán, thay vì đến cuối buổi mới bắt đầu tranh luận ai sẽ là người trả tiền.

Theo Sina

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Theo Thiên An

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