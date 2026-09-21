3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 21/9/2026

Ngày thứ Hai, 21/9/2026, tức ngày 11 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, có nạp âm là Bình Địa Mộc, biểu trưng cho loài cây cỏ ở nơi đồng bằng mềm mại nhưng lại sở hữu sức sống vô cùng bền bỉ và kiên cường.

Cát khí từ nạp âm này kết hợp với tháng Đinh Dậu và năm Bính Ngọ mang lại cho bản mệnh sự linh hoạt, khéo léo trong giao tiếp cùng khả năng thích ứng tuyệt vời trước mọi biến động tài chính. Nguồn năng lượng mộc nội tại tuy ôn hòa, điềm đạm nhưng bên trong lại chứa đựng ý chí sắt đá, giúp bạn dễ dàng vượt qua các trở ngại đầu tuần để hiện thực hóa các kế hoạch làm giàu. Tuy nhiên, vì là mộc đồng bằng dễ chịu tác động từ gió bão ngoại cảnh, bạn cần giữ vững lập trường, tránh tâm lý dao động để dòng tiền đổ về túi luôn được bảo toàn vững chắc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều tài lộc và may mắn nhất trong ngày thứ Hai, 21/9 này.

Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Quý Nhân – Tài Lộc Bứt Phá

Bước sang ngày Mậu Tuất, người tuổi Dần sẽ là con giáp may mắn đón nhận cục diện Tam Hợp mang lại nguồn năng lượng tài lộc vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Bản mệnh được các cát tinh soi đường dẫn lối nên tư duy kinh doanh trở nên sắc bén và dễ dàng tìm ra những hướng đi mới đầy tiềm năng.

Những người làm công ăn lương cũng sẽ có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc trong công việc đầu tuần và hứa hẹn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng. Đối với những người đang làm chủ doanh nghiệp, ngày này mang lại lượng khách hàng đổ về tấp nập giúp doanh thu tăng trưởng vượt bậc so với dự kiến.

Các danh mục đầu tư trước đây tưởng chừng như dậm chân tại chỗ nay bất ngờ đem lại nguồn lợi nhuận đổ về túi một cách đều đặn. Tuổi Dần cũng có khả năng nhận được những lời mời hợp tác béo bở từ các đối tác lớn có uy tín trên thị trường. Tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân cũng như tái đầu tư mà không cần đắn đo quá nhiều.

Tuy nhiên tuổi Dần vẫn nên có một kế hoạch quản lý tài chính khoa học để dòng tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở một cách bền vững nhất. Hãy tranh thủ thời cơ vàng ngọc của ngày hôm nay để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh hay làm ăn vì vận may đang đứng về phía bạn đó.

Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp Hóa Cát – Phú Quý Vinh Hoa

Mối quan hệ Lục Hợp giữa Mão và Tuất mang lại cho người tuổi Mão một ngày Thứ Hai ngập tràn may mắn và sự hòa hợp về mặt nhân duyên. Con giáp này đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các dự án kiếm tiền.

Những bế tắc trong việc thu hồi công nợ trước đây hoàn toàn được tháo gỡ một cách êm đẹp nhờ sự can thiệp và giúp đỡ từ quý nhân. Đối với những người làm nghề tự do, bạn liên tục nhận được những đơn hàng hoặc lời mời hợp tác mới với mức thù lao rất hậu hĩnh. Dòng tiền lưu thông trơn tru giúp tuổi Mão có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn cho gia đình.

Khả năng ngoại giao mềm mỏng, khéo léo xuất sắc vốn đặc trưng cho người tuổi Mão cũng giúp bạn thuyết phục thành công các nhà đầu tư rót vốn vào ý tưởng kinh doanh mới của mình.

Vận trình tài lộc lên cao nhưng con giáp này cũng cần tỉnh táo trước những khoản chi tiêu ngẫu hứng cho các món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả tài chính và duy trì lộc khí lâu dài cho tương lai. Sự khởi đầu tuần mới thuận lợi này chính là bệ phóng vững chắc để bạn gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ trong những ngày tiếp theo.

Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Đồng Hành – Tài Lộc Ngập Tràn

Nằm trong bộ ba Tam Hợp với địa chi Tuất của ngày, người tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp khởi động tuần mới với vận trình tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ. Sự nhạy bén thiên bẩm với những con số giúp bạn nhanh chóng chốt được những giao dịch tài chính có lợi nhuận cao ngay trong buổi sáng.

Thu nhập chính duy trì đà tăng tiến ổn định song hành cùng các nguồn thu phụ từ nghề tay trái giúp ví tiền của bạn luôn dày cộm. Quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ mang đến cho tuổi Ngọ những thông tin đầu tư mang tính chiến lược và vô cùng quý giá. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp này dũng cảm mở rộng quy mô kinh doanh hoặc lấn sân sang những thị trường mới.

Bạn còn có vận may trúng thưởng ở các chương trình tri ân hoặc bất ngờ nhận được những món quà có giá trị từ người thân. Mọi áp lực nợ nần hay khó khăn về dòng tiền phát sinh trước đó hoàn toàn được giải tỏa triệt để. Lời khuyên cho con giáp tuổi Ngọ là nên trích ra một phần thành quả này để tiếp tục đầu tư vào tri thức hoặc nâng cấp công cụ làm việc. Nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin tận hưởng một ngày làm việc đầu tuần đầy năng lượng với túi tiền vô cùng rủng rỉnh.

*Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều lộc khí cát lành từ các cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, ba con giáp tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Ngọ vẫn cần hành sự thận trọng để bảo toàn tiền bạc. Bản chất nạp âm Bình Địa Mộc của ngày Mậu Tuất mang tính chất ôn hòa và dễ lay động, nhắc nhở bạn không nên quá vội vàng dốc vốn vào những dự án mạo hiểm khi chưa nắm rõ thông tin.

Do đó, việc duy trì sự điềm tĩnh, kiểm tra chặt chẽ các điều khoản hợp đồng và hóa đơn chứng từ đầu tuần là điều vô cùng thiết yếu. Bạn cũng nên tận dụng tối đa năng lượng nhân hòa để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tài chính cũ thay vì vội vã lấn sân sang các lĩnh vực mới lạ. Cuối cùng, một kế hoạch thu chi nghiêm ngặt song hành cùng thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn giữ chặt ví tiền, biến các cơ hội trong ngày thành nền tảng giàu có bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.