Tất cả người dân đang sở hữu loại giấy tờ này cần chú ý thông báo mới từ công an

Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đăng tải thông tin lưu ý về những trường hợp thẻ, giấy phép an ninh hàng không bị hủy giá trị sử dụng. Đây là loại giấy tờ không phổ biến với hành khách thông thường, song lại đặc biệt quan trọng với những người có công việc thường xuyên hoặc đột xuất tại các khu vực hạn chế của sân bay.

Theo thông tin được Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài dẫn lại từ Thông tư 115/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an, một chiếc thẻ vẫn còn thời hạn ghi trên bề mặt chưa chắc đã tiếp tục có giá trị trong mọi trường hợp. Thẻ bị mất, hỏng hay người sử dụng thuộc diện phải thu hồi đều có thể dẫn đến việc giấy tờ này bị hủy giá trị.

Thông tư 115/2026/TT-BCA hiện còn hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự cấp cũng như trách nhiệm quản lý, sử dụng thẻ, giấy phép và chứng nhận an ninh hàng không.

Ảnh Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài

Đây là loại giấy tờ gì, ai có thể được cấp?

Hiểu một cách đơn giản, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không là giấy tờ được cấp cho những người có nhiệm vụ cần ra, vào và hoạt động tại khu vực hạn chế của sân bay. Trong khi đó, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không theo quy định liên quan đến phương tiện được phép hoạt động tại những khu vực này.

Nhóm có thể được xem xét cấp thẻ dài hạn gồm cán bộ, nhân viên của hãng hàng không; doanh nghiệp cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, du lịch tại khu vực hạn chế; nhân viên giao nhận hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không; người làm công việc khảo sát, thi công, sửa chữa, bảo dưỡng tại cảng hàng không; cán bộ của một số cơ quan nhà nước và những đối tượng khác đáp ứng điều kiện theo quy định.

Điều đáng chú ý là có thẻ không đồng nghĩa với việc người sở hữu có thể đi lại ở mọi nơi trong sân bay. Theo nguyên tắc cấp thẻ, người có nhiệm vụ tại khu vực hạn chế nào chỉ được cấp quyền vào khu vực đó và trong khoảng thời gian cần thiết cho công việc. Với giấy phép của phương tiện, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng.

Thẻ, giấy phép loại dài hạn hiện có thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày cấp, trong khi loại ngắn hạn có thời hạn không quá 30 ngày kể từ thời điểm có hiệu lực. Tuy nhiên, ngày hết hạn không phải yếu tố duy nhất quyết định một chiếc thẻ có còn sử dụng được hay không.

Ảnh Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài

Có 4 trường hợp cần đặc biệt chú ý

Theo Điều 13 Thông tư 115/2026/TT-BCA, thẻ, giấy phép bị hủy giá trị sử dụng trong 4 nhóm trường hợp.

Trường hợp đầu tiên khá dễ gặp là thẻ hoặc giấy phép bị hỏng, thông tin trên giấy tờ bị mờ hoặc không còn dấu hiệu bảo mật. Vì vậy, người sử dụng không nên cho rằng chỉ cần tên, ảnh hoặc số thẻ vẫn đọc được thì có thể tiếp tục dùng như bình thường. Quy định cũng cho phép xem xét cấp lại đối với thẻ, giấy phép còn hạn nhưng rơi vào tình trạng này.

Trường hợp thứ hai là thẻ, giấy phép bị mất. Đây cũng là tình huống Công an cửa khẩu Nội Bài lưu ý. Điều 11 quy định khi mất thẻ hoặc giấy phép, người sử dụng phải báo ngay cho cơ quan cấp và cơ quan chủ quản của mình. Cơ quan cấp sau đó phải cập nhật vào cơ sở dữ liệu hoặc thông báo danh sách giấy tờ bị mất cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để kịp thời ngăn việc sử dụng trái phép.

Nhóm thứ ba là các trường hợp bị thu hồi. Thẻ, giấy phép có thể bị thu hồi nếu người sử dụng vi phạm quy định về an ninh hàng không; gây rối trật tự tại cảng hàng không; sử dụng thẻ, giấy phép sai quy định; hoặc người, phương tiện không còn đáp ứng điều kiện được cấp.

Cuối cùng, giấy tờ cũng bị hủy giá trị nếu đã thuộc trường hợp phải thu hồi nhưng người hoặc đơn vị được cấp không trả lại cho cơ quan cấp.

Làm mất hoặc làm hỏng thẻ, việc đầu tiên nên làm là gì?

Với người đang sử dụng loại giấy tờ này, nguyên tắc quan trọng nhất là không tự xử lý theo thói quen. Nếu phát hiện thẻ bị mất, cần báo ngay cho cơ quan chủ quản và cơ quan cấp thay vì chờ thêm vài ngày để tìm kiếm rồi tiếp tục sử dụng nếu tìm thấy.

Nếu thẻ bị mờ, hỏng hoặc mất dấu hiệu bảo mật, người sử dụng cũng nên thông báo cho đơn vị quản lý để thực hiện thủ tục phù hợp. Theo Thông tư 115, trường hợp thẻ còn thời hạn nhưng bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật; thẻ bị mất; hết thời hạn hoặc có thay đổi về vị trí, nhiệm vụ công tác đều thuộc những trường hợp có thể được xem xét cấp lại.

Một lưu ý khác là khi người hoặc phương tiện không còn nhiệm vụ tại khu vực hạn chế, thẻ, giấy phép phải được nộp lại cho cơ quan đề nghị cấp để trả cho cơ quan cấp. Người được cấp cũng có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, bảo quản giấy tờ và không cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.