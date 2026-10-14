Phát hiện 1 người học chưa hết cấp 3 nhưng có 26.000 tỷ đồng ở tuổi 25

James Dacombe - Chàng trai 25 tuổi người Anh, mới đây đã trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất châu Âu, sau khi doanh nghiệp sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) do anh sáng lập tăng mạnh giá trị nhờ vòng gọi vốn mới. Từ quyết định bỏ học khi mới 17 tuổi đến việc điều hành hai công ty công nghệ, hành trình của doanh nhân người Anh này cho thấy tốc độ tích lũy tài sản có thể thay đổi nhanh chóng, khi một doanh nghiệp khởi nghiệp đạt bước đột phá về định giá.

Tính đến cuối tháng 8/2026, tài sản cá nhân của Dacombe đã vượt mốc 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng), đưa anh vào nhóm những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Phần lớn giá trị tài sản của doanh nhân này gắn với cổ phần tại hai công ty công nghệ là Olix và CoMind, hoạt động trong lĩnh vực chip AI và theo dõi hoạt động sinh lý não bộ.

James Dacombe

Bước ngoặt lớn nhất trong quá trình gia tăng tài sản của Dacombe đến từ Olix, công ty có trụ sở tại London (Anh) mà anh thành lập khoảng 2 năm trước. Đầu tháng 8/2026, doanh nghiệp này huy động thành công 312 triệu USD (khoảng 8.112 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư. Sau vòng gọi vốn, giá trị định giá của Olix đạt 3,3 tỷ USD (khoảng 85.800 tỷ đồng), tăng gấp 3 lần so với tháng 2 cùng năm.

Dacombe hiện nắm giữ khoảng 30% cổ phần Olix. Với mức định giá nói trên, phần sở hữu của anh tương ứng giá trị khoảng 990 triệu USD (khoảng 25.740 tỷ đồng), nếu tính trực tiếp theo tỷ lệ cổ phần và định giá doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng giúp tài sản cá nhân của nhà sáng lập vượt mốc 1 tỷ USD khi tính thêm các khoản sở hữu khác.

Olix không phải nguồn tài sản duy nhất của Dacombe. Anh còn sở hữu 12% cổ phần tại CoMind, công ty được thành lập từ năm 2017 và do anh tiếp tục lãnh đạo. Tháng 8/2025, CoMind huy động được 102,5 triệu USD (khoảng 2.665 tỷ đồng), thu hút nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ theo dõi hoạt động não bộ.

Theo thông tin được công bố trên website CoMind, công ty hướng tới hỗ trợ đội ngũ y tế thông qua việc theo dõi liên tục các tín hiệu sinh lý não, qua đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ quyết định lâm sàng trong những tình huống quan trọng. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm phẫu thuật tim mạch, chăm sóc tích cực và điều trị chấn thương sọ não. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu sinh học và ứng dụng y khoa, đồng thời mở ra cơ hội phát triển những hệ thống hỗ trợ theo dõi bệnh nhân.

Học lập trình từ năm 13 tuổi

Niềm yêu thích công nghệ của Dacombe xuất hiện từ khá sớm. Năm 13 tuổi, chàng trai này đã bắt đầu lập trình ứng dụng và xây dựng website chủ yếu vì sở thích cá nhân. Khi còn học cấp 2, Dacombe theo học các môn vật lý, toán, kinh tế và kinh doanh. Dù có nền tảng học tập ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công nghệ và quản trị, Dacombe dần nhận ra mình muốn tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp hơn là tiếp tục con đường học thuật truyền thống.

Năm 17 tuổi, chỉ mới trải qua hai ngày tại chương trình Sixth Form (giai đoạn tương đương hai năm cuối bậc trung học ở Anh), Dacombe quyết định bỏ học để dành toàn bộ thời gian phát triển CoMind. Quyết định này đồng nghĩa với việc theo đuổi một con đường ít chắc chắn hơn so với việc hoàn thành chương trình phổ thông rồi vào đại học.

Thay vì chờ đợi đến khi có bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc lâu năm, Dacombe lựa chọn trực tiếp giải quyết các vấn đề trong quá trình xây dựng sản phẩm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

James Dacombe

Một cột mốc đáng chú ý khác đến vào năm 2022, khi Dacombe tham gia Thiel Fellowship, chương trình kéo dài hai năm do nhà đầu tư Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, khởi xướng. Chương trình cấp khoản tài trợ 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) cho những người trẻ có tiềm năng khởi nghiệp, tạo điều kiện để họ tạm gác việc học đại học và tập trung phát triển ý tưởng kinh doanh. Khoản tài trợ cùng mạng lưới hỗ trợ dành cho doanh nhân trẻ đã tạo thêm điều kiện để Dacombe theo đuổi các dự án công nghệ, trong đó có Olix.

Nhìn lại hành trình của mình, Dacombe từng chia sẻ với The Sunday Times năm 2024 rằng lợi thế của việc khởi nghiệp khi còn trẻ nằm ở sự ngây thơ theo nghĩa tích cực: Người trẻ chưa bị giới hạn quá nhiều bởi những thất bại trước đó, nên sẵn sàng thử nhiều hướng đi khác nhau. Anh cho rằng việc thử nghiệm liên tục giúp một số ý tưởng có cơ hội thành công, dù không phải mọi lựa chọn đều mang lại kết quả như kỳ vọng.

(Nguồn: Yahoo Finance)