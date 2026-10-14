Sự thật mất lòng: 4 kiểu bảo quản rau trong tủ lạnh vừa "phí của" vừa "rước bệnh vào thân"

Tủ lạnh là thiết bị lưu trữ, bảo quản thực phẩm gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện đại. Tuy nhiên, việc coi thiết bị này như một "chiếc rương thần kỳ" có thể giữ tươi mọi loại rau củ vô thời hạn là quan điểm hoàn toàn sai lầm.

Thực tế, không ít thói quen bảo quản quen thuộc hằng ngày, thậm chí tưởng là tốt lại làm rau củ nhanh hỏng hơn. Đồng thời, kích thích vi khuẩn sinh sôi, làm suy giảm nghiêm trọng hàm lượng dinh dưỡng và biến rau tươi thành nguồn nguy cơ gây bệnh. Nếu muốn rau củ tươi ngon lâu hơn và bảo vệ sức khỏe, có 4 sai lầm bạn tuyệt đối không được mắc hoặc phải bỏ càng sớm càng tốt:

1. Bảo quản rau trong túi nylon đi chợ

Túi nylon tái chế và môi trường đọng nước làm rau củ nhanh úng nhũn, biến chất (Ảnh minh họa)

Tận dụng những chiếc túi nylon vừa đi chợ về để bọc rau rồi tống thẳng vào tủ lạnh là thói quen của rất nhiều người nội trợ. Túi nylon đi chợ thường là nhựa tái chế, chứa các hóa chất dẻo như BPA và phthalates. Trong môi trường ẩm của tủ lạnh, các chất này có nguy cơ thẩm thấu vào bề mặt thực phẩm.

Bên cạnh đó, túi nylon kín khiến khí ethylene do rau củ tự thoát ra không thể thoát ra ngoài, làm đẩy nhanh quá trình thối nhũn. Rau úng nhũn không chỉ mất sạch các vitamin thiết yếu như vitamin C hay folate mà còn giải phóng lượng nitrate tích tụ, tạo thành nitrite. Chất này khi vào cơ thể có thể biến đổi thành nitrosamine, một hợp chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe đường tiêu hóa nếu tích tụ lâu dài.

2. Để lẫn rau đã bị hỏng, dập nát chung với rau tươi mới

Khi dọn dẹp rau củ, không ít người tiếc rẻ giữ lại những phần lá hơi dập nát hoặc có dấu hiệu mốc nhẹ để gọt bỏ phần hỏng ăn tiếp. Việc để lẫn rau hỏng chung với rau tươi sẽ tạo ra hiệu ứng lây nhiễm chéo cực kỳ nhanh chóng.

Bào tử nấm mốc và vi khuẩn từ phần rau dập nát sẽ phát tán qua không khí bên trong ngăn tủ, bám vào các bề mặt rau củ lành lặn xung quanh. Đáng chú ý, độc tố mycotoxin do nấm mốc tiết ra có khả năng ăn sâu vào bên trong mô thực vật chứ không chỉ nằm trên bề mặt. Do đó, việc chỉ cắt bỏ phần mốc mắt thường nhìn thấy rồi ăn phần còn lại vẫn khiến cơ thể đối mặt với nguy cơ nhiễm độc.

3. Rửa rau xong cất ngay vào tủ khi chưa ráo nước

Nhiều người có thói quen rửa sạch rau củ ngay sau khi mua về để tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, nếu rau chưa ráo nước hoàn toàn mà đã cho vào túi kín hoặc hộp đậy chặt, hơi ẩm tích tụ sẽ tạo nên môi trường bí khí. Các loại rau ăn lá như rau muống, cải xanh hay xà lách rất nhạy cảm với độ ẩm dư thừa.

Dưới góc độ y tế, môi trường ẩm ướt trong không gian kín của tủ lạnh là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn Listeria monocytogenes và nấm mốc phát triển. Listeria là loại vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm vì có khả năng sinh sôi ngay cả ở nhiệt độ 4 độ C trong ngăn mát. Khi xâm nhập vào cơ thể qua rau củ nhiễm khuẩn, chúng có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, sốt, tiêu chảy, thậm chí đe dọa sức khỏe của những người có hệ miễn dịch yếu.

Đừng bao giờ vội vã để rau còn ướt, nhất là sau khi vừa rửa vào tủ lạnh (Ảnh minh họa)

4. Xếp chung rau củ giải phóng khí ethylene với các loại rau "nhạy cảm"

Một nguyên tắc bảo quản thực phẩm ít người chú ý là sự tương tác hóa học giữa các loại rau củ quả. Một số loại quả như cà chua, táo, chuối chín hay lê khi bảo quản sẽ tự nhiên giải phóng khí ethylene, một chất thực vật có tác dụng kích thích quá trình chín.

Khi đặt các loại quả này chung ngăn kín với những loại rau ăn lá nhạy cảm như bông cải sáng, xà lách hay rau ngót, khí ethylene sẽ làm rau chuyển sang màu vàng úa chỉ sau 1 đến 2 ngày. Rau bị héo vàng sớm không chỉ giảm vị ngon mà còn làm hao hụt đáng kể lượng chlorophyll và các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Sắp xếp rau củ phân loại khoa học giúp kéo dài độ tươi và bảo vệ sức khỏe gia đình (Ảnh minh họa)

Lưu ý khác khi ảo quản rau củ trong tủ lạnh

Ngoài việc tránh 4 sai lầm bên trên thì muốn tủ lạnh phát huy đúng vai trò bảo vệ sức khỏe, khâu kiểm soát môi trường lưu trữ tổng thể đóng vai trò quyết định.

Duy trì nhiệt độ ngăn mát luôn ở mức dưới 4 độ C là tiêu chuẩn vàng để làm chậm quá trình hô hấp của tế bào thực vật và ức chế sự nhân lên của các chủng vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Bên cạnh đó, mật độ lưu trữ thực phẩm trong ngăn mát cũng cần được kiểm soát hợp lý. Việc chất đống quá nhiều thực phẩm sẽ làm cản trở luồng khí lạnh tuần hoàn, tạo ra các "điểm nóng" cục bộ khiến rau củ nhanh hư hỏng dù tủ vẫn hoạt động. Duy trì khoảng trống khoảng 30% trong ngăn tủ, kết hợp vệ sinh định kỳ bề mặt ngăn kệ bằng dung dịch kháng khuẩn lành tính sẽ loại bỏ triệt để mầm bệnh ẩn nấp, giúp rau củ giữ nguyên giá trị dinh dưỡng khi chế biến.