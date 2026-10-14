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Người phụ nữ SN 1996 đánh rơi 200 triệu đồng trên đường đến Sacombank để đáo hạn khoản vay

| | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bù Đăng đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Minh Hưng khẩn trương rà soát, trích xuất camera và xác minh tuyến đường chị Thủy đã đi qua.

Mới đây, Công an xã Bù Đăng, TP Đồng Nai đã hỗ trợ 1 người dân trên địa bàn nhận lại 200 triệu đồng do đánh rơi.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/10, chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1996, trú thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung) di chuyển trên Quốc lộ 14, từ khu vực Cầu 38 đến Chi nhánh Ngân hàng Sacombank Bù Đăng để thực hiện thủ tục đáo hạn khoản vay. Do sơ suất khi di chuyển trong lúc trời mưa, chị Thủy không may đánh rơi số tiền 200 triệu đồng. Phát hiện sự việc, chị vô cùng lo lắng và nhanh chóng đến Công an xã Bù Đăng trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bù Đăng đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Minh Hưng khẩn trương rà soát, trích xuất camera và xác minh tuyến đường chị Thủy đã đi qua. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm giúp dân, các lực lượng nhanh chóng xác định nơi số tiền 200 triệu đồng bị thất lạc. Trong đó, một người dân ở phường Bình Phước nhặt được 100 triệu đồng, một người dân ở xã Bù Đăng nhặt được 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được thu hồi và trao trả nguyên vẹn cho chị Thủy trong thời gian ngắn.

Người dân nhặt được 100 triệu mang trả lại người đánh rơi. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Nhận lại số tiền lớn, chị Thủy không giấu được niềm vui và xúc động. Trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chị đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm phục đối với những người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn, hết lòng vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực của Công an xã Bù Đăng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của phong trào thi đua “Ba nhất” từ những hành động cụ thể ở cơ sở. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân tiếp tục được khắc họa rõ nét, góp phần củng cố niềm tin và thắt chặt tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

(Theo Cổng TTĐT Công an TP Đồng Nai)

Đinh Anh

Đời sống & Pháp luật

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