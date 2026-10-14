Công an điều tra 5,3 tỷ đồng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong thời gian ngắn

Các đối tượng chuyển tiền đến nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc của dòng tiền

Ngày 9/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết khởi tố bị can Đặng Văn Đông và Đặng Văn Đức về tội "Rửa tiền".

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân trước thủ đoạn tuyển dụng, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp không hoạt động thực tế và trực tiếp xác thực giao dịch để luân chuyển tiền do phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025, Đông và Đức đăng ký thành lập doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh thực tế nhằm mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Cùng với đó, cả hai mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng khác. Sau đó, Đông và Đức xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cho một công ty do người Trung Quốc điều hành, thực hiện việc nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng đứng tên mình.

Theo yêu cầu của người quản lý, Đông và Đức sử dụng các tài khoản này để nhận tiền rồi chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác nhau. Đáng chú ý, các đối tượng trực tiếp sử dụng sinh trắc học khuôn mặt để xác thực giao dịch, tạo điều kiện cho dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định Đông và Đức biết rõ số tiền nhận được là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn thực hiện các giao dịch theo yêu cầu.

Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 17/10/2025, theo tài liệu điều tra, ông H.V.V đã chuyển tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng theo yêu cầu của các đối tượng. Trong đó, các tài khoản của Đông nhận hơn 4,3 tỷ đồng, tài khoản của Đức nhận hơn 900 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục xác thực giao dịch, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhằm luân chuyển, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đông và Đặng Văn Đức về tội "Rửa tiền", quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Người dân không tự ý chuyển tiếp, rút tiền khi chưa xác minh

Từ vụ việc trên cho thấy, tội phạm có thể lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc sự thiếu hiểu biết về pháp luật để lôi kéo người khác mở tài khoản, đứng tên doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch ngân hàng. Những lời mời gọi như "mở tài khoản nhận tiền hộ", "cho thuê tài khoản hưởng hoa hồng", "đứng tên doanh nghiệp", "quét khuôn mặt xác nhận giao dịch" hoặc "chuyển tiền hộ theo hướng dẫn" đều tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Người dân cần nhận thức rõ rằng tài khoản ngân hàng không chỉ là phương tiện giao dịch cá nhân mà còn có thể bị các đối tượng lợi dụng để che giấu, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Việc cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản hoặc trực tiếp xác thực, chuyển tiền theo yêu cầu của người khác có thể khiến chủ tài khoản bị lôi kéo vào hoạt động phạm pháp và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tùy tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Khi tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc có người yêu cầu chuyển tiếp những khoản tiền bất thường, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, lưu giữ thông tin giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an.

Tuyệt đối không tự ý chuyển tiếp, rút tiền hoặc thỏa thuận hoàn trả qua các tài khoản khác khi chưa xác minh rõ vụ việc. Chủ động nhận diện, từ chối các yêu cầu đáng ngờ và cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng là cách thiết thực để tự bảo vệ mình, góp phần ngăn chặn tội phạm rửa tiền.