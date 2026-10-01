Một ngân hàng giảm mạnh tỷ lệ thanh toán tối thiểu với thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi giảm tỷ lệ thanh toán tối thiểu đối với thẻ tín dụng quốc tế. Theo đó, kể từ kỳ sao kê tháng 10/2026 đến hết kỳ sao kê tháng 2/2027, tỷ lệ thanh toán tối thiểu được hạ từ 2% xuống còn 1%. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

VietinBank cho biết chính sách nhằm giúp khách hàng chủ động và linh hoạt hơn trong việc thanh toán dư nợ, quản lý dòng tiền cá nhân. Bên cạnh phương thức thu nợ tự động, chủ thẻ có thể trả nợ qua ứng dụng VietinBank iPay (bản mobile và web), hệ thống ATM, chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank hoặc chuyển khoản từ tài khoản mở tại ngân hàng khác.

Đây không phải lần đầu VietinBank nới tỷ lệ này. Từ ngày 28/12/2022, ngân hàng đã điều chỉnh tỷ lệ thanh toán tối thiểu hằng tháng với thẻ tín dụng quốc tế và nội địa xuống 2% tổng dư nợ chốt tại kỳ sao kê, so với mức 5% trước đó.

Tỷ lệ thanh toán tối thiểu là gì?

Thanh toán tối thiểu là số tiền thấp nhất chủ thẻ phải trả cho ngân hàng vào ngày đến hạn để duy trì trạng thái thẻ và tránh bị phạt chậm thanh toán. Tỷ lệ thanh toán tối thiểu là con số phần trăm ngân hàng dùng để tính khoản tiền này trên tổng dư nợ của kỳ sao kê. Khoản phải trả tối thiểu được cập nhật trên bảng sao kê tín dụng gửi cho khách hàng mỗi kỳ.

Chẳng hạn, với dư nợ kỳ sao kê 20 triệu đồng, chủ thẻ VietinBank trước đây phải trả tối thiểu 400.000 đồng, nay chỉ cần trả 200.000 đồng. Nếu áp mức 5% phổ biến ở nhiều ngân hàng khác, con số này là 1 triệu đồng.

Tại Việt Nam, tỷ lệ thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng thường dao động trong khoảng 2–5% tổng dư nợ cuối kỳ sao kê, trong đó mức 5% vẫn là phổ biến nhất.

Trả đủ khoản tối thiểu đúng hạn giúp chủ thẻ tránh phí phạt chậm thanh toán và tạm thời duy trì lịch sử tín dụng ở trạng thái bình thường. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý toàn bộ phần dư nợ còn lại sẽ ngay lập tức bị áp dụng lãi suất. Nếu kéo dài việc chỉ trả dư nợ tối thiểu qua nhiều kỳ sao kê, chi phí lãi vay sẽ ngày càng phình to và khiến tổng nghĩa vụ tài chính tăng lên đáng kể.

Để sử dụng thẻ tín dụng một cách an toàn và hiệu quả, người tiêu dùng cần coi việc thanh toán dư nợ tối thiểu chỉ là phương án tạm thời trong những thời điểm thật sự khó khăn. Nguyên tắc quan trọng vẫn là ưu tiên trả toàn bộ dư nợ đúng hạn trong mỗi kỳ sao kê hoặc ít nhất thanh toán ở mức cao hơn nhiều so với quy định tối thiểu. Đồng thời, việc theo dõi kỹ bảng sao kê hàng tháng, xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý và hạn chế sử dụng thẻ cho các khoản chi không cần thiết sẽ giúp kiểm soát rủi ro nợ phát sinh.