Phát hiện Hoàng Thị Vui SN 1958 giữ gần 2,5 tỷ tiền gửi tiết kiệm của nhiều người: Công an ra quyết định khởi tố
Công an khuyến cáo người dân không giao tiền tiết kiệm cho cá nhân để gửi hộ khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp của giao dịch.
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Mặc dù biết từ năm 2014, hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân, Hoàng Thị Vui vẫn đưa ra thông tin rằng hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục nhận tiền gửi, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền nhờ gửi hộ.
Người dân không giao tiền cho cá nhân để gửi hộ khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp của giao dịch; cần kiểm tra, lưu giữ đầy đủ chứng từ và giấy tờ xác nhận liên quan đến khoản tiền đã gửi. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ
Việt Nam hàng ngày