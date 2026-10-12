Sẽ phong tỏa tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau để yêu cầu giải trình nguồn tiền

Vietbank vừa phát đi khuyến cáo về việc bảo vệ tài khoản ngân hàng trước những rủi ro tiềm ẩn.

Theo Vietbank, tài khoản ngân hàng là công cụ quan trọng để thực hiện các giao dịch tài chính hằng ngày. Tuy nhiên, việc cho người khác thuê, mượn, mua bán hoặc sử dụng tài khoản có thể làm phát sinh những rủi ro tài chính, pháp lý mà chủ tài khoản khó kiểm soát.

Ngân hàng chỉ ra một số hành vi có thể khiến tài khoản bị lợi dụng, bao gồm: Cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng; cho mượn giấy tờ tùy thân để người khác mở tài khoản; cung cấp thông tin đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking cho người khác; để người khác sử dụng thiết bị cá nhân để mở hoặc quản lý tài khoản mang tên mình.

Theo Vietbank, khi thực hiện những hành vi trên, tài khoản có thể bị sử dụng để nhận, chuyển tiền lừa đảo hoặc các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, tài khoản có thể bị phong tỏa, làm gián đoạn giao dịch. Chủ tài khoản có thể bị yêu cầu xác minh, giải trình nguồn tiền. Tùy theo hành vi và mức độ vi phạm, chủ tài khoản có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Để bảo vệ tài khoản, Vietbank khuyến cáo khách hàng không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không chia sẻ tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực ngân hàng điện tử với bất kỳ ai.

Khách hàng cũng không nên cho mượn giấy tờ tùy thân hoặc đứng tên mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng; không để người khác kiểm soát tài khoản hoặc thao tác giao dịch trên thiết bị cá nhân của mình.

Bên cạnh đó, Vietbank khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng.

Đồng thời, khách hàng cần sử dụng tài khoản cho các giao dịch hợp pháp, minh bạch và đúng mục đích; kiểm tra mục đích, thông tin người gửi và người nhận trước khi nhận hoặc chuyển tiền hộ, từ chối khi không làm rõ được thông tin.

Vietbank khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức.