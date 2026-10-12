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Từ 16/10, ngân hàng sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền trên ứng dụng sau

| | Smart Money

Từ 16/10, ngân hàng sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền trên ứng dụng sau

Ứng dụng LPBank Plus sẽ thay thế ứng dụng LPBank từ ngày 16/10/2026.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) sẽ chính thức sử dụng ứng dụng LPBank Plus làm nền tảng ngân hàng số duy nhất dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 16/10/2026, thay thế ứng dụng LPBank và dịch vụ ngân hàng số trên website Ebanking.

Theo thông báo của LPBank, việc chuyển đổi nhằm nâng cao trải nghiệm ngân hàng số, đồng thời mang đến các tiện ích giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn cho khách hàng.

Để tiếp tục sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, khách hàng được khuyến nghị cài đặt và chuyển đổi sang ứng dụng LPBank Plus trước ngày 16/10/2026. Sau thời gian này, các giao dịch rút/chuyển tiền trên ứng dụng cũ có thể bị gián đoạn.

Quá trình chuyển đổi gồm ba bước. Trước tiên, khách hàng tải ứng dụng LPBank Plus trên App Store hoặc Google Play. Tiếp đó, khách hàng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu đang sử dụng trên ứng dụng LPBank. Cuối cùng, khách hàng thực hiện các bước hướng dẫn trực tiếp trên ứng dụng để hoàn tất chuyển đổi.

Nguồn: LPBank

LPBank cho biết việc chuyển sang ứng dụng mới không ảnh hưởng đến tài khoản, số dư, tài sản và các quyền lợi của khách hàng tại ngân hàng. Ngân hàng cũng đã gửi thông báo hướng dẫn chuyển đổi trên ứng dụng LPBank.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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