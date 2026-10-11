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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng của người phụ nữ SN 1977 tại Cần Thơ

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Sau khi phát hiện sai sót, bà Đ.K.T. nhanh chóng kiểm tra lại giao dịch và nhận thấy số tiền đã được chuyển đến một tài khoản không đúng với người nhận dự kiến.

Ngày 30/9/2026, Công an phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã hoàn tất việc hỗ trợ xác minh, phối hợp trao trả số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) cho công dân chuyển khoản nhầm. Từ một giao dịch tưởng chừng đơn giản nhưng có nguy cơ dẫn đến thiệt hại lớn, sự vào cuộc trách nhiệm, kịp thời của lực lượng Công an phường Ninh Kiều đã giúp người dân nhận lại đầy đủ tài sản, củng cố niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân.
Trước đó, ngày 05/8/2026, bà Đ.K.T, sinh năm 1977, trú tại phường Cái Khế thành phố Cần Thơ, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) vào tài khoản của một người có tên B.T.H. trú tại xã Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. Sau khi phát hiện sai sót, bà Đ.K.T. nhanh chóng kiểm tra lại giao dịch và nhận thấy số tiền đã được chuyển đến một tài khoản không đúng với người nhận dự kiến.
Với số tiền lớn, bà Đ.K.T. không khỏi lo lắng, hoang mang, không biết phải xử lý như thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, bà đã tìm đến Công an phường Ninh Kiều để trình bày sự việc và nhờ hỗ trợ xác minh.
Tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Ninh Kiều đã hướng dẫn bà Đ.K.T. cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch. Với tinh thần trách nhiệm, bằng các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện thận trọng, đúng quy định, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, cán bộ Công an phường đã kiên trì xác minh, làm việc với người nhận chuyển khoản nhầm, tuyên truyền, giải thích, từ đó bà B.T.H. nhận thức được trách nhiệm của mình và chủ động tìm đến Công an phường nhờ chuyển trả đầy đủ số tiền đã nhận từ bà Đ.K.T.

Ảnh: Bà Đ.K.T. nhận lại số tiền 50 triệu đồng chuyển khoản nhầm và thư cảm ơn gửi Công an phường Ninh Kiều.

Nhận lại số tiền 50 triệu đồng, bà Đ.K.T. bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn đến Ban Chỉ huy Công an phường Ninh Kiều cùng cán bộ, chiến sĩ Tổ Phòng chống tội phạm đã tận tình tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết vụ việc. Trong thư cảm ơn, bà Đ.K.T. bày tỏ ấn tượng khi được nhận lại số tiền trọn vẹn trong thời gian ngắn, bên cạnh đó là sự cảm phục trước thái độ tiếp nhận, hướng dẫn tận tình, nhẹ nhàng của cán bộ Công an phường Ninh Kiều ngay từ khi bà đến trình báo.
Vụ việc là một trong những minh chứng cụ thể cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ninh Kiều; đồng thời cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống. Qua vụ việc, Công an phường Ninh Kiều khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.
Mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời, mỗi tài sản của người dân được bảo vệ bằng tinh thần trách nhiệm không chỉ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự mà còn là cách thiết thực để xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Theo Công an TP. Cần Thơ.

Đức Huy

Việt Nam hàng ngày

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