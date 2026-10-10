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Có nên coi bảo hiểm nhân thọ là một kênh tích lũy tài chính?

| | Smart Money

Bạn đọc Thanh Hải (Gia Lai) hỏi: Tôi đang cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ với mong muốn vừa bảo vệ tài chính cho gia đình trước những rủi ro, vừa tích lũy một khoản tiền cho tương lai. Xin hỏi, có nên coi bảo hiểm nhân thọ là một kênh tiết kiệm không? So với gửi tiết kiệm ngân hàng, hình thức này có những ưu điểm, hạn chế gì và cần lưu ý những vấn đề nào trước khi tham gia?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Bảo hiểm nhân thọ vừa có thể bảo vệ tài chính trước những rủi ro, vừa hỗ trợ tích lũy dài hạn. Tuy nhiên, nếu mục tiêu chính là tiết kiệm sinh lời, người tham gia cần cân nhắc kỹ vì bảo hiểm không thể thay thế hoàn toàn tiền gửi ngân hàng.

Bảo vệ và tích lũy là hai mục tiêu khác nhau. Giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ là hỗ trợ tài chính khi xảy ra sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm. Khả năng tích lũy phụ thuộc vào từng sản phẩm, mức phí, thời hạn hợp đồng và các khoản chi phí liên quan. Đặc biệt, với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, giá trị tài khoản có thể biến động và không phải lúc nào cũng bảo đảm mức sinh lời như kỳ vọng.

Trước khi tham gia, người dân cần cân nhắc ba yếu tố: khả năng duy trì đóng phí dài hạn; giá trị hoàn lại nếu chấm dứt hợp đồng trước hạn; và sự khác biệt giữa quyền lợi được bảo đảm với quyền lợi minh họa. Việc chấm dứt hợp đồng sớm có thể khiến số tiền nhận về thấp hơn đáng kể so với tổng phí đã đóng.

Nếu mục tiêu là dự phòng chi tiêu hoặc tích lũy cho kế hoạch ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng thường có lợi thế về tính thanh khoản và khả năng xác định lãi suất theo kỳ hạn. Ngược lại, bảo hiểm phù hợp hơn khi nhu cầu bảo vệ tài chính trước rủi ro là ưu tiên.

Không nên mua bảo hiểm chỉ vì kỳ vọng sinh lời. Một kế hoạch tài chính hợp lý cần kết hợp quỹ dự phòng, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và các kênh tích lũy, đầu tư theo khả năng tài chính. Hãy lựa chọn bảo hiểm vì giá trị bảo vệ, đồng thời đánh giá hiệu quả tích lũy trên cơ sở các điều khoản và số liệu cụ thể trong hợp đồng.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

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