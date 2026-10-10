Sinh viên sập bẫy tuyển gia sư online, mắc nợ khoản vay lãi suất cao

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm của sinh viên, các đối tượng giả danh nhà tuyển dụng, đăng tin tuyển gia sư trên mạng xã hội để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân cung cấp thông tin ngân hàng, chuyển tiền hoặc thực hiện các thao tác đăng ký khoản vay. Nhiều trường hợp không nhận được tiền nhưng lại phát sinh khoản nợ tín dụng với lãi suất cao.

Theo phản ánh, một số sinh viên tìm việc gia sư qua các hội nhóm Facebook đã bị đối tượng giả danh người tuyển dụng tiếp cận. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng đưa ra nhiều yêu cầu như cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển trước tiền thù lao hoặc thực hiện thao tác đăng ký, xác nhận khoản vay tín dụng.

Đáng chú ý, nạn nhân không nhận được bất kỳ khoản tiền nào nhưng sau khi làm theo hướng dẫn, một khoản vay đã được phát sinh dưới tên mình, kéo theo nghĩa vụ trả nợ và lãi suất cao. Có trường hợp được phản ánh với mức lãi suất lên tới hơn 30%/năm.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, nhất là sinh viên, tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, hình ảnh CCCD hoặc thông tin cá nhân cho người tuyển dụng chưa được xác minh.

Không chuyển tiền trước dưới bất kỳ lý do nào như phí hồ sơ, phí xác minh, phí nhận việc, phí giữ chỗ hoặc tiền “tạm ứng”. Đặc biệt, không thực hiện các thao tác đăng ký khoản vay, mở tài khoản tín dụng, xác nhận hạn mức hoặc cung cấp mã xác thực theo hướng dẫn của người tuyển dụng trên mạng.

Khi tìm việc qua Facebook và các nền tảng mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ thông tin người tuyển dụng, đơn vị tuyển dụng, địa chỉ, công việc và các điều kiện liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức dừng giao dịch, lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, số điện thoại, đường link và các dữ liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Việc làm thêm có thể giúp sinh viên tăng thu nhập, nhưng chỉ một lời mời “việc nhẹ, thu nhập tốt” thiếu kiểm chứng cũng có thể khiến người tìm việc trở thành con nợ. Cảnh giác, xác minh kỹ thông tin và tuyệt đối không thực hiện các thao tác tài chính theo hướng dẫn của người lạ là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình.