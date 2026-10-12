Mỗi tháng để dành vài triệu, nên mua vàng hay gửi ngân hàng?

Hai cách này đều giúp giữ lại tiền thay vì tiêu hết, nhưng khác nhau ở số tiền có thể nhận được và mức độ chủ động khi cần dùng đến.

Nếu gửi tiết kiệm, bạn biết trước tiền lãi

Giả sử mỗi tháng bạn để dành được 3 triệu đồng. Sau một năm, bạn có 36 triệu đồng tiền gốc. Nếu gửi tiết kiệm, số tiền này có thể sinh thêm lãi tùy theo kỳ hạn và mức lãi suất ngân hàng áp dụng.

Chẳng hạn, nếu gửi 36 triệu đồng trong một năm với lãi suất giả định 5%/năm, tiền lãi sẽ là 1,8 triệu đồng khi gửi đủ kỳ hạn. Đây là cách tính đơn giản cho trường hợp gửi toàn bộ 36 triệu đồng ngay từ đầu và giữ nguyên đến ngày đáo hạn.

Nhưng nếu mỗi tháng mới gửi thêm 3 triệu đồng thì số tiền lãi sẽ thấp hơn, bởi khoản tiền gửi sau chỉ được tính lãi trong thời gian ngắn hơn. Bù lại, bạn không cần có sẵn một khoản tiền lớn mà vẫn có thể tích lũy đều đặn.

Điểm dễ tính của gửi tiết kiệm là bạn có thể biết trước số tiền lãi nếu giữ khoản gửi đến hết kỳ hạn. Tuy nhiên, lãi suất thực tế tùy ngân hàng và thời điểm gửi, còn gửi kỳ hạn dài hay ngắn sẽ ảnh hưởng đến mức lãi nhận được.

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Nếu mua vàng, số tiền tích lũy phụ thuộc vào giá lúc bán

Với cùng khoản tiền 3 triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể dành tiền để mua vàng khi đủ số tiền cần thiết cho loại vàng mình chọn. Giá trị khoản tích lũy sau một năm sẽ phụ thuộc vào giá vàng tại thời điểm mua và thời điểm bán.

Nếu giá vàng tăng, khoản vàng đang giữ có thể tăng giá trị. Nhưng nếu giá giảm, giá trị đó cũng có thể giảm theo. Chưa kể, giá tiệm bán cho khách thường cao hơn giá tiệm mua lại từ khách. Vì vậy, ngay cả khi giá vàng không giảm, bạn vẫn có thể lỗ nếu bán lại ngay sau khi mua.

Một điểm khác cần tính đến là giá vàng thay đổi liên tục. Nếu mỗi tháng mua một ít, bạn có thể mua được vàng ở nhiều mức giá khác nhau. Khi muốn biết mình đang lời hay lỗ, cần tính tổng số tiền đã bỏ ra và số tiền thực tế có thể thu về khi bán, thay vì chỉ nhìn giá vàng ở thời điểm hiện tại.

Cần tiền gấp thì gửi tiết kiệm hay mua vàng tiện hơn?

Đây là điều nên nghĩ đến trước khi chọn cách tích lũy. Nếu gửi tiết kiệm có kỳ hạn mà cần rút tiền trước ngày đáo hạn, phần tiền rút trước hạn thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định và thỏa thuận áp dụng. Một số sản phẩm cho phép rút trước hạn một phần, nhưng điều kiện cụ thể tùy khoản gửi. Bạn có thể xem quy định tại Ngân hàng Nhà nước.

Với vàng, bạn có thể mang bán khi cần tiền, nhưng số tiền nhận được phụ thuộc vào giá mua vào của cửa hàng lúc đó, loại vàng và điều kiện thu mua. Nếu phải bán đúng lúc giá thấp hoặc mức chênh lệch mua vào - bán ra lớn, khoản tiền thu về có thể thấp hơn số tiền đã bỏ ra.

Vì thế, nếu đây là khoản tiền có thể phải dùng bất cứ lúc nào để chi trả tiền nhà, sinh hoạt hoặc việc đột xuất, bạn nên cân nhắc khả năng tiếp cận tiền trước khi dành toàn bộ vào vàng hoặc một khoản gửi có kỳ hạn.

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Vậy mỗi tháng dư vài triệu, nên chọn cách nào?

Không có một lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Nếu muốn biết trước khoản lãi và có kế hoạch để dành tương đối rõ ràng, gửi tiết kiệm giúp bạn dễ tính toán hơn. Nếu chấp nhận việc giá trị khoản tích lũy lên xuống theo thị trường và muốn dành một phần tiền để mua vàng lâu dài, bạn cần theo dõi cả giá mua vào lẫn giá bán ra.

Một điều quan trọng là đừng vội dùng hết khoản tiền dư mỗi tháng để tích lũy. Trước tiên, hãy giữ riêng một khoản dự phòng cho những chi phí bất ngờ. Phần tiền còn lại mới nên được cân nhắc theo mục tiêu và thời gian bạn dự định sử dụng.

Nếu chưa chắc mình sẽ cần tiền vào lúc nào, bạn cũng có thể chia khoản tiền dành dụm thành những phần nhỏ thay vì chọn duy nhất một cách. Chẳng hạn, một phần để trong tài khoản dễ rút, một phần gửi tiết kiệm và chỉ dành một phần phù hợp để mua vàng.

Mỗi tháng để dành được vài triệu đồng đã là một cách tích lũy đều đặn. Điều cần cân nhắc không chỉ là vàng có thể tăng giá bao nhiêu hay ngân hàng trả lãi suất thế nào, mà còn là bạn muốn dùng khoản tiền đó vào việc gì và có thể chấp nhận mức biến động đến đâu.