Nhận 471 triệu đồng tiền bán vàng, một sinh viên bị phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng

Wang - Sinh năm thứ 2 tại Đại học Giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) bất ngờ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau khi bán vàng và nhận 124.000 NDT (khoảng 471 triệu đồng). Dù cảnh sát sau đó thông báo giao dịch không có dấu hiệu phạm tội, các tài khoản khác của Wang vẫn bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt và kế hoạch thực tập.

Sự việc bắt nguồn từ một giao dịch mua bán vàng diễn ra vào đầu tháng 6/2026. Khoản tiền Wang nhận được từ việc bán vàng bị cảnh sát tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) phong tỏa với lý do có liên quan đến một vụ án. Không chỉ tài khoản nhận tiền, những tài khoản ngân hàng khác đứng tên anh cũng chịu ảnh hưởng.

Wang cho biết ngày 31/5, do giá vàng giảm và phần chênh lệch giá trị sưu tầm không còn hấp dẫn như trước, anh quyết định đăng bán số tiền vàng và vàng miếng do cha mình sưu tầm trên nền tảng giao dịch đồ cũ Xianyu. Ngay trong ngày, một người đã liên hệ với anh để hỏi mua.

Hai bên sau đó thống nhất giao dịch trực tiếp vào ngày 1/6 tại trung tâm thương mại Oriental New World ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Người mua nói mình không có mặt tại Bắc Kinh nên nhờ một cô gái đến nhận vàng thay. Sau khi nhận hàng, người này sẽ chuyển tiền cho Wang.

Giao dịch hoàn tất, Wang nhận được 124.000 NDT (khoảng 471 triệu đồng). Tuy nhiên, ngay sau đó, Wang phát hiện mình không thể truy cập vào tài khoản ngân hàng. Khi liên hệ ngân hàng, Wang được thông báo tài khoản đã bị cảnh sát yêu cầu phong tỏa.

Số vàng mà Wang đã bán

Điều khiến Wang lo lắng hơn là người mua từng trao đổi với anh trên Xianyu đột ngột mất liên lạc. Anh không thể tiếp tục liên hệ để làm rõ danh tính người chuyển tiền cũng như nguyên nhân khiến khoản thanh toán bị xem là tiền liên quan đến vụ án.

Ngay trong ngày phát hiện tài khoản bị phong tỏa, Wang đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Qua quá trình xác minh, cô gái đến nhận vàng cho biết mình chỉ nhận tiền công để giúp người mua lấy hàng, không biết danh tính thực sự của người này và cũng không có mối liên hệ nào khác với họ.

Trong khi đó, qua trao đổi với cảnh sát, Wang được thông báo khoản tiền 124.000 NDT (khoảng 471 triệu đồng) anh nhận được thuộc dòng tiền liên quan đến một vụ án. Tổng số tiền trong vụ việc vượt 200.000 NDT (khoảng 760 triệu đồng), được chuyển đi qua ba giao dịch khác nhau, trong đó giao dịch với Wang là một phần.

Vì khoản thanh toán bị xác định có liên quan đến vụ án, tài khoản nhận tiền của Wang bị phong tỏa để phục vụ quá trình xử lý. Tuy nhiên, theo lời Wang, anh chỉ thực hiện một giao dịch mua bán vàng thông thường và không biết người mua có liên quan đến vụ việc nào hay không.

Wang cho biết hệ quả không dừng lại ở chiếc thẻ ngân hàng nhận khoản tiền nói trên. Các thẻ tiết kiệm đứng tên anh tại Ngân hàng China Merchants và Ngân hàng Industrial Bank cũng bị hạn chế giao dịch, nằm trong diện kiểm soát phòng chống gian lận. Những hạn chế này khiến anh không thể sử dụng các tài khoản như bình thường để thanh toán trực tuyến, chuyển tiền hoặc trả các khoản đến hạn.

Là sinh viên năm 2, Wang còn gặp khó khăn trong việc đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt. Kế hoạch thực tập sớm của anh cũng bị đình trệ vì không thể hoàn tất thủ tục mở hoặc sử dụng tài khoản nhận lương theo yêu cầu của đơn vị tiếp nhận. Một giao dịch bán vàng vốn được kỳ vọng giúp gia đình chuyển đổi tài sản thành tiền mặt đã kéo theo những bất tiện vượt xa phạm vi khoản tiền bị phong tỏa ban đầu.

Ngày 30/6, cơ quan chức năng thông báo không lập hồ sơ vụ án, xác định giao dịch của Wang không có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, các tài khoản của Wang vẫn bị hạn chế.

Vụ việc đặt ra vấn đề về cách xử lý tài khoản của người nhận tiền từ giao dịch dân sự khi dòng tiền bị nghi có liên quan đến hành vi lừa đảo. Trong trường hợp này, Wang cho biết mình đã giao vàng cho người đến nhận theo thỏa thuận, nhận tiền chuyển khoản và không biết người mua thực sự là ai.

Trường hợp của Wang cho thấy rủi ro mà người bán có thể gặp phải khi nhận tiền chuyển khoản từ một người mua chưa được xác minh danh tính đầy đủ. Ngay cả khi giao dịch có hàng hóa thật và người bán không biết nguồn gốc bất thường của khoản tiền, tài khoản vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu dòng tiền liên quan đến vụ án. Với những giao dịch giá trị lớn, việc lưu giữ đầy đủ lịch sử trao đổi, thông tin thanh toán, chứng từ giao nhận và các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản có thể giúp người bán giải trình khi phát sinh tranh chấp hoặc yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng.

(Nguồn: Sina)