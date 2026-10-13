Lãi suất ngày 13/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

VPBank niêm yết lãi suất 18 tháng cao nhất

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank đứng đầu bảng với mức lãi suất 7,9%/năm, cao hơn 0,4 điểm % so với Sacombank, ngân hàng xếp thứ hai với 7,5%/năm.

LPBank đứng ở vị trí tiếp theo với lãi suất 7,15%/năm. Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm. Bac A Bank áp dụng mức 6,95%/năm, trong khi OCB ở mức 6,9%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 18 tháng từ 6,5%/năm trở lên còn có Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 6,8%/năm; PGBank và Nam A Bank cùng đạt 6,8%/năm; BVBank và NCB cùng niêm yết 6,7%/năm. MSB và SHB lần lượt áp dụng mức 6,6%/năm.

Ở chiều ngược lại, SeABank niêm yết lãi suất 18 tháng ở mức 5,45%/năm, Eximbank ở mức 5,3%/năm và KienlongBank ở mức 5,15%/năm. SCB áp dụng mức 3,9%/năm.

Sacombank dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng với 7,5%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, Sacombank đứng đầu với mức lãi suất 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm, trong khi VPBank và Bac A Bank lần lượt áp dụng mức 7,1%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất 7%/năm ở kỳ hạn này gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có 10 ngân hàng trong bảng áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 7%/năm trở lên.

Đáng chú ý, bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. MSB cũng áp dụng mức tương tự. Trong khi đó, Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm; SHB và BaoVietBank cùng ở mức 6,5%/năm.

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, ACB niêm yết 5,7%/năm, PVcomBank ở mức 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm. HDBank và Eximbank cùng áp dụng 5,3%/năm, SeABank ở mức 5%/năm. SCB có mức lãi suất thấp nhất trong bảng ở kỳ hạn này, với 3,7%/năm.

Mức lãi suất niêm yết cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm

Ở kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất ở mức 4,75%/năm, trong đó có Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Sacombank, OCB, MBV và VPBank. Bac A Bank cũng áp dụng mức 4,75%/năm, trong khi ABBank niêm yết 4%/năm, GPBank ở mức 3,7%/năm. SCB có lãi suất thấp nhất kỳ hạn này, chỉ 1,9%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, Sacombank dẫn đầu bảng với lãi suất 7,2%/năm. LPBank niêm yết 7%/năm, ngang mức của MBV, VCBNeo và VPBank. Bac A Bank áp dụng lãi suất 7,05%/năm; OCB, BVBank và Saigonbank lần lượt niêm yết 6,7%, 6,7% và 6,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại nhóm Big4 cùng ở mức 6,6%/năm.

Ở nhóm lãi suất thấp, SCB niêm yết 2,9%/năm, thấp nhất trong bảng ở kỳ hạn 6 tháng. SeABank áp dụng mức 4,65%/năm, còn ACB niêm yết 4,9%/năm. Các mức lãi suất trên cho thấy khoảng cách đáng kể giữa các ngân hàng, đặc biệt ở kỳ hạn 6 tháng khi mức cao nhất 7,2%/năm cao hơn 4,3 điểm % so với mức thấp nhất 2,9%/năm.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 13/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.



