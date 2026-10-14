Một người 30 tuổi kiếm được 150.800 tỷ đồng trong 3 năm

Ở tuổi 30, Steven Hao - Nhà đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Cognition, hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 5,8 tỷ USD (khoảng 150.800 tỷ đồng), trở thành người trẻ nhất góp mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2026 của Forbes. Chỉ khoảng 3 năm sau khi thành lập, doanh nghiệp Cognition của Steven Hao đã được định giá 48 tỷ USD (khoảng 1,248 triệu tỷ đồng), đưa những người sáng lập vào hàng ngũ tỷ phú.

Điểm đáng chú ý là Steven Hao đạt được vị trí người trẻ nhất trong danh sách tỷ phú của Forbes, khi công ty do anh đồng sáng lập vẫn còn tương đối non trẻ. Trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào AI thúc đẩy định giá của nhiều doanh nghiệp công nghệ, Cognition nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ phát triển công cụ có thể thực hiện những công việc vốn đòi hỏi kỹ sư phần mềm trực tiếp xử lý.

Steven Hao

Con đường sự nghiệp của Steven Hao bắt đầu từ đam mê lập trình và những cuộc thi công nghệ. Anh cùng hai nhà đồng sáng lập Cognition là Scott Wu và Walden Yan đều từng giành huy chương vàng tại Olympic Tin học Quốc tế (International Olympiad in Informatics), một trong những cuộc thi lập trình dành cho học sinh có tính cạnh tranh cao trên thế giới. Steven Hao giành huy chương vàng vào năm 2014, trước khi bước vào con đường phát triển công nghệ chuyên nghiệp.

Thành tích tại đấu trường lập trình giúp Steven Hao có nền tảng chuyên môn để theo đuổi các bài toán kỹ thuật phức tạp. Sau đó, anh làm kỹ sư tại Scale AI, công ty khởi nghiệp chuyên cung cấp dữ liệu phục vụ việc huấn luyện các hệ thống AI. Đây cũng là môi trường giúp Steve Hao tiếp xúc với những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, từ dữ liệu đầu vào đến khả năng cải thiện chất lượng đầu ra.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục làm việc tại một doanh nghiệp đã có vị thế trên thị trường, Steven Hao rời Scale AI để xây dựng công ty riêng cùng các cộng sự. Cognition ra đời năm 2023, tập trung phát triển các hệ thống AI có thể thực hiện công việc lập trình với mức độ tự động hóa cao hơn so với những công cụ chỉ đưa ra gợi ý cho người dùng.

Sản phẩm nổi bật của công ty là Devin - Một tác nhân AI được thiết kế để viết, kiểm tra và sửa mã lập trình. Thay vì chỉ đề xuất một đoạn mã để kỹ sư sao chép và chỉnh sửa, công cụ này hướng tới khả năng tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện các bước cần thiết và xử lý lỗi trong quá trình phát triển phần mềm. Theo Forbes, Devin được các khách hàng doanh nghiệp sử dụng, trong đó có Citibank và công ty công nghệ tài chính Ramp.

Tham vọng của Cognition là đưa AI tiến xa hơn vai trò trợ lý cho lập trình viên, hướng tới việc đảm nhận những phần việc vốn cần con người trực tiếp thực hiện. Nếu các công cụ như Devin có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển phần mềm, tự động hóa các tác vụ lặp lại và giảm khối lượng công việc kỹ thuật, chúng có thể mở ra thị trường thương mại đáng kể. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, độ tin cậy của mã được tạo ra và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng.

Steven Hao và 2 nhà đồng sáng lập Cognition

Bước ngoặt lớn về tài sản của Steven Hao xuất hiện vào tháng 9/2026. Cognition huy động được 2 tỷ USD (khoảng 52.000 tỷ đồng) trong một vòng gọi vốn tư nhân, qua đó đạt mức định giá 48 tỷ USD (khoảng 1,248 triệu tỷ đồng). Theo Forbes, thương vụ này đưa cả ba nhà đồng sáng lập vào hàng ngũ tỷ phú. Steven Hao là người sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn nhất trong nhóm nhà sáng lập, nhờ đó tài sản ước tính của anh đủ để vượt ngưỡng gia nhập Forbes 400.

Sự thăng tiến của Steven Hao phản ánh tốc độ hình thành tài sản trong ngành AI. Trước đây, việc xây dựng một doanh nghiệp công nghệ có giá trị hàng chục tỷ USD thường đòi hỏi nhiều năm mở rộng hoạt động và chứng minh hiệu quả kinh doanh. Với những công ty phát triển AI, dòng vốn đầu tư lớn có thể đẩy định giá tăng nhanh ngay khi nhà đầu tư kỳ vọng sản phẩm sẽ chiếm được thị phần đáng kể trong tương lai.

Dù vậy, định giá cao cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với Cognition. Công ty cần chứng minh rằng công nghệ có thể tạo ra doanh thu bền vững, duy trì lợi thế trước các đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng. Trong lĩnh vực AI lập trình, khả năng tạo mã chỉ là một phần của bài toán; độ chính xác, bảo mật, chi phí vận hành và khả năng tích hợp vào quy trình doanh nghiệp đều ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn.

Ở tuổi 30, Steven Hao đã có tên trong nhóm những người giàu nhất nước Mỹ nhờ cổ phần tại một công ty AI được định giá hàng chục tỷ USD. Câu chuyện của anh cho thấy chuyên môn kỹ thuật có thể trở thành nền tảng để xây dựng doanh nghiệp, nhưng quy mô tài sản cuối cùng còn phụ thuộc vào khả năng biến công nghệ thành sản phẩm được thị trường chấp nhận. Với Cognition, thử thách tiếp theo không chỉ là duy trì sức hút trong làn sóng AI, mà còn là chứng minh giá trị của doanh nghiệp tương xứng với kỳ vọng mà giới đầu tư đặt vào công ty.

(Nguồn: Forbes)