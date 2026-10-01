Trường đại học 2.800 tỷ đồng của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến: Thu không đủ chi 2 năm liên tiếp, trả lương nhân sự 27 tỷ đồng/năm

Vừa qua, trường đại học Tân Tạo (do Chủ tịch tập đoàn Tân Tạo, TS.Đặng Thị Hoàng Yến sáng lập và đầu tư 2.800 tỷ đồng) đã công khai chi tiết tài chính năm 2025.

Bức tranh tài chính của Đại học Tân Tạo ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong năm 2025 khi mức chênh lệch thu chi âm hơn 21 tỷ đồng của năm trước thu hẹp xuống còn khoảng 96 triệu đồng.

Cụ thể, tổng thu của trường năm 2025 đạt 48 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024. Trong khi đó, tổng chi giảm 17%, từ 59 tỷ đồng xuống còn 49 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng và chi phí giảm, khoảng cách thu chi được thu hẹp hơn 21 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Động lực tăng thu chủ yếu đến từ học phí và lệ phí người học, đạt khoảng 48 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước và chiếm gần như toàn bộ tổng thu. Trường không ghi nhận nguồn thu từ ngân sách nhà nước trong cả hai năm, trong khi khoản thu khác giảm nhẹ.

Ở chiều chi phí, chi lương và thu nhập giảm 36%, còn 27 tỷ đồng vào năm 2025. Ngược lại, chi đào tạo, mua sắm cơ sở vật chất và dịch vụ tăng 39%, lên 21 tỷ đồng.

Dù mức thâm hụt đã giảm mạnh, Đại học Tân Tạo vẫn ghi nhận tổng chi cao hơn tổng thu trong năm 2025. Việc duy trì kết quả thu chi cân bằng trong các năm tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng tăng nguồn thu, kiểm soát chi phí và bảo đảm nguồn lực cho hoạt động đào tạo.

Liên quan đến chất lượng đào tạo, năm 2025, tỷ lệ tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn của nhà trường có sự cải thiện rõ nhất. Năm 2025, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Đại học Tân Tạo đạt khoảng 83%, tăng 21% so với mức 62% năm 2024. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn cũng tăng từ 45% lên 65%. Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn vẫn duy trì ở mức 87,7%.

Năm 2026, ngành Y khoa của trường có mức học phí cao nhất cả nước trong nhóm các trường tuyển sinh ngành học này. Ảnh: Trường đại học Tân Tạo

Trong báo cáo mới nhất, nhà trường xác định tầm nhìn đến năm 2030, đại học tân Tạo trở thành một trường đại học nổi tiếng của khu vực ASEAN và trên thế giới, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, thực hành trên nền tảng kiến thức đã nghiên cứu, phục vụ người dân Việt Nam, Đông Nam Á và trên Thế giới.

Hiện nay, nhà trường đang tổ chức đào tạo 13 ngành trình độ đại học, bao gồm Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Marketing, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ sinh học và 2 ngành thạc sĩ là Khoa học máy tính và Quản trị kinh doanh.