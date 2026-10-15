Mẹ nuôi của Phương Oanh nghỉ hưu sớm, làm nông dân ở khu vườn rộng 4.000m² ven sông Hồng

Nhắc đến Hương Vị Tình Thân, bên cạnh những nhân vật chính, bà Bích - mẹ nuôi của Nam (Phương Oanh) cũng là vai diễn để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Nhân vật do diễn viên Tú Oanh đảm nhận có tính cách nhiều màu sắc, đôi lúc khiến người xem bức xúc nhưng cũng có những khoảnh khắc mang lại tiếng cười và cảm xúc cho bộ phim.

Ngoài đời, Tú Oanh sinh năm 1968, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và phim truyền hình, nữ nghệ sĩ hiện có nhiều thay đổi. Chị từng quyết định nghỉ hưu sớm, dành thêm thời gian cho gia đình và niềm vui làm vườn, bên cạnh việc tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp.

Tú Oanh gây ấn tượng với vai diễn mẹ nuôi của Phương Oanh trong phim Hương Vị Tình Thân (ảnh chụp màn hình)

Nghỉ hưu sớm, dành thời gian làm “nông dân” ở khu vườn 4.000m²

Năm 2018, Tú Oanh quyết định nghỉ hưu sớm 3 năm, rời Nhà hát Tuổi trẻ sau thời gian dài công tác. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, chị nhận thấy cơ hội cống hiến tại nhà hát không còn nhiều như trước, trong khi bản thân cũng muốn có thêm thời gian cho gia đình và những dự định riêng.

Một lần đi qua cầu vượt, khi nhận ra cơ thể không còn nhanh nhẹn như trước, Tú Oanh bất chợt nghĩ mình đã bước sang một chặng khác của cuộc đời. Khoảnh khắc ấy khiến chị nhìn lại nhịp sống của bản thân và muốn dành thời gian nhiều hơn cho những điều thực sự có ý nghĩa.

Một trong những niềm vui lớn của nữ diễn viên là khu vườn ven sông Hồng. Theo đó, khu vườn có diện tích khoảng 3.000-4.000m², được chị tìm kiếm và cải tạo từ một mảnh đất hoang vào khoảng năm 2019, thời điểm dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt động nghệ thuật bị gián đoạn.

Tú Oanh có niềm làm mê trồng rau, cây ăn quả trong vườn

Khu vườn có diện tích rộng khoảng 3000 - 4000m2

Từ nơi phủ đầy cỏ dại và rác thải, Tú Oanh từng bước quy hoạch các khu trồng trọt, làm đất, trồng cây và dựng thêm một căn nhà gỗ nhỏ để nghỉ ngơi. Sau nhiều năm chăm chút, nơi đây đã trở thành một không gian xanh với đủ loại rau, hoa và cây ăn trái.

Khu vườn có nhiều loại cây như xoài, bưởi, bơ, nhãn, hồng xiêm, khế, chanh leo, chanh vàng... Ngoài ra, nữ diễn viên còn trồng các loại rau theo mùa như rau muống, mồng tơi, rau dền, rau ngót, mướp, bầu, bí và nhiều loại rau gia vị phục vụ bữa ăn hằng ngày.

Đáng chú ý, diện tích dành cho cây xanh không chỉ có những luống rau và cây ăn quả. Tú Oanh còn vun trồng cỏ lạc, cỏ Nhật và hàng nghìn cây trúc sào, tạo nên những khoảng xanh rộng rãi trong khu vườn.

Khi không bận lịch quay, nữ nghệ sĩ thường dành vài giờ mỗi ngày để chăm sóc cây cối, thu hoạch rau trái và cải tạo đất. Những công việc nặng có người hỗ trợ, nhưng việc vun từng luống rau, chăm từng gốc cây vẫn là niềm vui chị muốn tự tay thực hiện.

Khu vườn cũng không phải lúc nào cũng xanh tốt. Những trận bão, ngập lụt từng khiến nhiều cây cối bị hư hại, công sức chăm sóc trong thời gian dài bị ảnh hưởng. Sau những lần như vậy, Tú Oanh lại thuê người dọn bùn, cải tạo đất và trồng lại cây. Với chị, làm vườn đòi hỏi sự kiên nhẫn bởi cỏ có thể mọc lại chỉ sau vài ngày, còn cây cối cần nhiều thời gian mới có thể phát triển.

Nhiều cây ăn trái xanh mơn mởn, mỗi lần thu hoạch cả rổ của nữ nghệ sĩ

Thành quả hiện tại là khu vườn xanh mướt, cho thu hoạch nhiều loại rau quả theo mùa. Sản phẩm thu được không chỉ phục vụ gia đình mà còn được nữ diễn viên chia sẻ với người thân, bạn bè và hàng xóm.

Trên trang cá nhân, Tú Oanh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn, thu hoạch rau củ và cây trái. Hình ảnh nữ nghệ sĩ bên những luống rau, giàn cây ăn quả mang đến một khía cạnh gần gũi khác, khác với hình ảnh những nhân vật nhiều cá tính mà chị thường thể hiện trên màn ảnh.

Nhận lương hưu gần 7 triệu đồng/tháng, vẫn đều đặn đóng phim

Dù đã nghỉ hưu, Tú Oanh không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Sau thời gian dài tập trung cho sân khấu, những năm gần đây, chị trở lại đều đặn với phim truyền hình và góp mặt trong nhiều dự án phát sóng trên VTV.

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, trong khoảng 6 năm, nữ diễn viên tham gia 9 bộ phim truyền hình. Với Tú Oanh, diễn xuất ở giai đoạn hiện tại không còn đơn thuần là công việc mưu sinh mà còn là niềm đam mê đã gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cùng gia đình còn có một quán cà phê nhỏ và homestay tại Hội An. Căn nhà ở Hội An vốn được vợ chồng chị mua với dự định chuyển vào sinh sống khi về già. Trong thời gian chưa sử dụng, cả hai cải tạo nơi này thành homestay, vừa có người trông nom vừa tạo thêm nguồn thu.

Chia sẻ về những đồn đoán cho rằng gia đình giàu có nhờ các hoạt động kinh doanh, Tú Oanh từng cho biết quán cà phê có quy mô nhỏ, còn homestay chủ yếu giúp gia đình có thêm khoản thu nhập. Theo nữ nghệ sĩ, nếu chỉ trông vào đồng lương nghệ sĩ thì việc xoay xở tài chính không hề dễ dàng, nhất là giai đoạn chị liên tiếp nghỉ sinh để chăm sóc ba người con.

Hiện tại, Tú Oanh nhận mức lương hưu gần 7 triệu đồng mỗi tháng, bên cạnh thu nhập từ công việc nghệ thuật và các hoạt động khác của gia đình.

Về đời sống riêng, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân lâu năm với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Cả hai đồng hành bên nhau gần 40 năm và có ba người con trai. Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, vợ chồng chị khá kín tiếng về chuyện gia đình.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV