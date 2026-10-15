1 triệu lượt xem đám cưới ngọt ngào của Quán quân The Voice Kids đầu tiên tại Việt Nam

MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ của RHYDER nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tính đến sáng 15/10, sau hơn hai ngày phát hành, sản phẩm đã vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube và hiện xếp vị trí #4 trên bảng xếp hạng Nhạc Thịnh Hành của YouTube Charts Việt Nam, cho thấy sức hút của màn trở lại với màu sắc âm nhạc lãng mạn của nam ca sĩ.

MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ của RHYDER nhận được hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn hai ngày phát hành

MV đang đạt #4 trên bảng xếp hạng Nhạc Thịnh Hành của YouTube Charts Việt Nam

Trước đó, tối 12/10, RHYDER chính thức phát hành MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ, đánh dấu sự trở lại sau gần một năm kể từ album đầu tay TRAP. Khác với những sản phẩm khai thác câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở trước đây, lần này nam ca sĩ lựa chọn xây dựng một không gian ngập tràn hạnh phúc, với bối cảnh tiệc cưới xa hoa và những khoảnh khắc tình tứ bên nữ chính Zisse.

Trong MV, RHYDER xuất hiện bên cô dâu trong khung cảnh lễ cưới được đầu tư chỉn chu. Nhan sắc trong trẻo của Zisse cùng sự kết hợp ăn ý giữa hai nhân vật tạo nên những thước phim mang màu sắc ngọt ngào, lãng mạn. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của sản phẩm khi RHYDER lần đầu đưa bối cảnh đám cưới trở thành chất liệu chủ đạo xuyên suốt MV.

MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ - RHYDER

Bên cạnh phần hình ảnh, ca khúc còn gây chú ý nhờ giai điệu tình yêu nhẹ nhàng, hướng đến cảm giác hạnh phúc và sự gắn bó lâu dài. Không còn tập trung vào những tổn thương hay đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ mang đến một RHYDER với màu sắc mềm mại hơn. Lựa chọn này cũng tạo nên sự mới mẻ trong danh sách sản phẩm của nam ca sĩ, vốn từng được chú ý qua những ca khúc mang màu sắc cảm xúc mạnh.

MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ mang đến hình ảnh một đám cưới ngọt ngào của RHYDER và bạn diễn

Ngay sau khi ra mắt, MV nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Những hình ảnh cưới ngọt ngào cùng phần âm nhạc giàu cảm xúc khiến nhiều khán giả thích thú, thậm chí bày tỏ cảm giác muốn kết hôn sau khi thưởng thức sản phẩm. Thành tích vượt mốc 1 triệu lượt xem sau hơn một ngày phát hành, đồng thời đứng # trên bảng xếp hạng Nhạc Thịnh Hành YouTube Việt Nam, là tín hiệu tích cực cho màn trở lại lần này của RHYDER.

RHYDER, tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình Giọng Hát Việt Nhí

RHYDER, tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Chiến thắng ở tuổi 12 giúp anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi. Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật sau ánh hào quang tuổi thơ không hoàn toàn thuận lợi. Nam ca sĩ từng có quãng thời gian chật vật tìm kiếm hướng đi phù hợp trước khi trở lại với nghệ danh RHYDER.

RHYDER đang có tạo được nhiều dấn ấn trên thị trường sau thành công từ Rap Việt mùa 3 và Anh Trai Say Hi

Sau đó, anh theo học chuyên ngành trống jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc. Năm 2023, RHYDER tham gia Rap Việt mùa 3, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi thử sức với rap bên cạnh thế mạnh ca hát. Đến năm 2024, chương trình Anh Trai Say Hi tiếp tục giúp nam ca sĩ gia tăng độ nhận diện, đưa anh đến gần hơn với khán giả trẻ. Tại chương trình, RHYDER gây chú ý qua những màn trình diễn kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc và loạt ca khúc như Hào Quang, I'm Thinking About You, Anh Biết Rồi.

Việc giành ngôi vị Á quân và góp mặt trong đội hình Best 5 của Anh Trai Say Hi trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của RHYDER. Sau chương trình, anh tiếp tục theo đuổi định hướng âm nhạc đa dạng, kết hợp giữa khả năng trình diễn, sáng tác và sản xuất.

RHYDER đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt

Tháng 10/2025, RHYDER phát hành album đầu tay TRAP gồm 10 ca khúc, thể hiện quá trình tìm kiếm bản sắc cá nhân thông qua các chất liệu R&B, pop và trap. Đầu năm 2026, nam ca sĩ tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên LUMINARHY, thu hút khoảng 10.000 khán giả. Đây là dấu mốc đáng nhớ, cho thấy sự phát triển về quy mô hoạt động của RHYDER sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của làng nhạc Việt.

Với Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ, RHYDER tiếp tục thử nghiệm một hướng thể hiện khác, khai thác tình yêu từ góc nhìn hạnh phúc và viên mãn. Sự thay đổi về hình ảnh và nội dung cho thấy nam ca sĩ không muốn giới hạn bản thân trong những màu sắc từng tạo dấu ấn, mà đang từng bước mở rộng hình ảnh hơn trong âm nhạc.

Ảnh: FBNV