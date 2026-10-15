Tình hình hiện tại của tay vợt Nguyễn Tiến Minh

Từng là tay vợt số một Việt Nam, vươn lên vị trí thứ 5 thế giới và giành huy chương lịch sử tại giải vô địch thế giới, Nguyễn Tiến Minh là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người hâm mộ thể thao. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, cuộc sống hiện tại của anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh vẫn chưa giải nghệ. Thay vì rời xa sân đấu để chuyển hẳn sang công tác huấn luyện, anh tiếp tục tham dự các giải cầu lông trong nước và quốc tế. Đối với cựu tay vợt số một Việt Nam, việc được cầm vợt thi đấu dường như vẫn là niềm vui khó thay thế.

43 tuổi vẫn thi đấu quốc tế, đánh bại đối thủ kém 23 tuổi

Tháng 9/2026, Nguyễn Tiến Minh trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt tại giải cầu lông Vietnam Open 2026, diễn ra ở Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Đây là giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 100, quy tụ nhiều vận động viên quốc tế.

Ở thời điểm tham dự giải, Tiến Minh đứng thứ 254 thế giới và ban đầu chỉ có tên trong danh sách dự bị. Sau khi gần 20 tay vợt rút lui, anh mới nhận được cơ hội tham dự vòng loại, ngay trước ngày thi đấu. Trong trận ra quân ngày 8/9, Tiến Minh đối đầu Nguyễn Hoàng Thái Sơn, tay vợt trẻ hơn mình tới 23 tuổi. Dù không còn lợi thế về thể lực và tốc độ, anh vẫn phát huy kinh nghiệm để giành chiến thắng với tỷ số 21-12, 21-6 chỉ sau 26 phút, qua đó giành vé vào vòng đấu chính.

Một ngày sau, Tiến Minh dừng bước khi để thua tay vợt Zhe Ying Wu đến từ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 6-21, 14-21. Dù không thể tiến sâu, màn thể hiện của anh vẫn gây chú ý bởi sự bền bỉ ở độ tuổi mà nhiều vận động viên đã khép lại sự nghiệp.

Trước đó không lâu, vào tháng 8/2026, Tiến Minh cũng đánh bại tay vợt Malaysia Raghavendra Hari tại giải Vietnam International Series ở Bắc Ninh. Chiến thắng của tay vợt 43 tuổi trước đối thủ trẻ tiếp tục cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu được tích lũy qua nhiều năm.

Điều đáng nói là bản thân Tiến Minh cũng hiểu rõ những giới hạn về tuổi tác. Anh thừa nhận cơ thể không còn sung sức như trước. Nam vận động viên từng thử làm huấn luyện viên, đi du lịch để tìm những trải nghiệm khác, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại nhớ sân cầu và cảm giác thi đấu.

Anh chia sẻ quan điểm "còn đánh được ngày nào vui ngày đó", đồng thời cho biết có thể thử sức ở nội dung đánh đôi khi không còn đủ khả năng tiếp tục thi đấu đơn nam chuyên nghiệp.

Từng lọt top 5 thế giới, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ

Sự bền bỉ ở tuổi 43 càng đáng chú ý khi nhìn lại hành trình thi đấu của Nguyễn Tiến Minh. Sinh năm 1983 tại TP.HCM, anh làm quen với cầu lông từ năm 10 tuổi và quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp khi bước sang tuổi 18.

Theo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, năm 2002, Tiến Minh lần đầu vô địch đơn nam quốc gia sau khi vượt qua tay vợt kỳ cựu Nguyễn Phú Cường. Từ cột mốc này, anh từng bước khẳng định vị trí ở đấu trường trong nước, trước khi vươn ra cạnh tranh cùng những tay vợt hàng đầu thế giới.

Năm 2009, Nguyễn Tiến Minh lần đầu lọt vào top 10 thế giới. Đến tháng 12/2010, anh tiếp tục tạo dấu ấn khi vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Ba năm sau, Tiến Minh làm nên lịch sử tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2013 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Dù thất bại trước huyền thoại Lin Dan tại bán kết, anh vẫn giành được tấm huy chương đồng, đánh dấu lần đầu cầu lông Việt Nam có huy chương tại giải đấu này.

Tiến Minh làm nên lịch sử tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2013 ở Quảng Châu, Trung Quốc với tấm huy chương đồng

Bên cạnh đó, Tiến Minh còn có 4 lần liên tiếp tham dự Olympic, từ Bắc Kinh 2008, London 2012, Rio 2016 đến Tokyo 2020, kỳ đại hội được tổ chức vào năm 2021. Những cột mốc này đưa anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong nhiều năm.

Cuộc sống hôn nhân với nữ tay vợt kém 9 tuổi

Không chỉ gắn bó với cầu lông trong sự nghiệp, Nguyễn Tiến Minh còn tìm được người bạn đời cũng có chung niềm đam mê thể thao. Vợ anh là Vũ Thị Trang, sinh năm 1992, từng giữ vị trí số một làng cầu lông nữ Việt Nam.

Hai người tổ chức đám cưới vào tháng 12/2016 tại TP.HCM sau thời gian quen biết, đồng hành trong quá trình tập luyện và thi đấu. Sau gần 10 năm kết hôn, Tiến Minh và Vũ Thị Trang vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các giải cầu lông. Đặc biệt, tháng 4/2026, cả hai cùng giành chức vô địch tại Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM.

Bên ngoài sân cầu, Nguyễn Tiến Minh từng thử sức với kinh doanh khi mở cửa hàng chuyên cung cấp dụng cụ và trang phục thể thao tại TP.HCM vào năm 2016.

Tiến Minh và vợ

Có thể thấy ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh không còn giữ thứ hạng cao như thời đỉnh cao, song anh vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân đấu, chấp nhận cạnh tranh với những vận động viên trẻ hơn mình hàng chục tuổi. Sau hơn 20 năm gắn bó với cầu lông chuyên nghiệp, niềm vui được tập luyện, thi đấu và chia sẻ đam mê cùng người bạn đời vẫn là những điều nổi bật trong cuộc sống hiện tại của nam vận động viên.