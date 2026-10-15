Hoa hậu từng sống trong nhà mái lá, nay ở trong căn biệt thự giữa Hà Nội, cuộc sống viên mãn, vừa nhận bằng Tiến sĩ

Sinh năm 1985 tại Hải Phòng, Nguyễn Thị Huyền là một trong những Hoa hậu Việt Nam được khán giả nhớ đến bởi nhan sắc đậm chất Á Đông và phong thái nền nã. Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19, Nguyễn Thị Huyền không chọn hào quang showbiz mà tiếp tục con đường tri thức. Mới đây nhất, nàng hậu vừa đón một tin vui trên con đường học thuật.

Nàng hậu tài sắc vẹn toàn, trở thành Tiến sĩ ở tuổi 41

Vào chiều ngày 13/10 vừa qua, nàng hậu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí với đề tài mang tên: “Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên đại học Việt Nam hiện nay”.

Theo bản tóm tắt luận án do Học viện đăng tải, nghiên cứu của cô đã khảo sát 2.053 sinh viên tại 10 trường đại học và thực hiện 35 cuộc phỏng vấn sâu. Luận án xem xét cách sinh viên tiếp xúc với tin tức trên nhiều nền tảng, trong đó mạng xã hội có thể là nơi họ gặp tin đầu tiên, còn báo chí chính thống vẫn giữ vai trò xác tín thông tin

Như vậy, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã chính thức trở thành tiến sĩ ở tuổi 41. Cô cho biết sau khi lấy bằng tiến sĩ, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành tiến sĩ ở tuổi 41

Từ lâu hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng đã lựa chọn con đường học vấn thay vì hào quang showbiz. Năm 2005, chỉ 1 năm sau khi đăng quang nàng hậu đã sang Anh học ngành báo chí tại Đại học Middlesex. Trở về nước, người đẹp từng làm biên tập viên tại VTV4 và tham gia một số hoạt động nghệ thuật nhưng không kéo dài.

Trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, Nguyễn Thị Huyền nói cô không ham hào quang và yêu nghề báo. Cô cũng cho biết mình là giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 2012, đồng thời chia sẻ niềm vui khi được làm công việc yêu thích, đồng hành với sinh viên.

Trong thời gian công tác ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô cũng trở thành nghiên cứu sinh tại đây. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học, các bài tham luận hội thảo.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang ở tuổi 19 nhưng tiếp tục chọn con đường tri thức thay vì hào quang showbiz

Từng sống trong căn nhà mái lá, phải tát nước sau những cơn mưa bão

Trước khi được biết đến với danh hiệu hoa hậu, ít ai biết rằng hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng cùng gia đình sống trong căn nhà đơn sơ ở Hải Phòng. Câu chuyện này được cô chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2020 trong một lần kêu gọi ủng hộ quyên góp hướng về đồng bào miền Trung trong mùa mưa bão.

Theo lời kể của nàng hậu giữa khu vực xung quanh có những ngôi nhà cao tầng, căn nhà của gia đình cô vẫn là mái lá, tường ba banh. Khi bão đến, bố của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền phải dùng dây thừng lớn buộc một đầu vào cột nhà, đầu còn lại vào khung cửa sắt của nhà hàng xóm kiên cố hơn để giữ mái.

Sau những trận mưa bão, nước tràn vào nhà, hai anh em cô dùng xẻng nhựa tát nước ra ngoài. Đồ đạc bị ngâm nước, còn cả nhà có lúc phải nằm đất vì không có chỗ ngủ khô ráo.

Trái với quá khứ cơ cực, hiện nay, nàng hậu có sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống bình yên, thư thái bên gia đình, trong biệt thự rộng rãi ở Hà Nội. Trong một lần phỏng vấn vào năm 2025, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết cô và 3 người con của mình hiện đang sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Cả gia đình vẫn thường quây quần vào buổi tối với nhau dù công việc của mẹ và việc học của các con khá bận rộn. Nàng hậu cũng cho biết bản thân thích chăm sóc các con, nấu ăn và làm bạn để lắng nghe các con.