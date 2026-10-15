Quán cà phê hút 10 triệu lượt xem sau khi thông báo đóng cửa vừa bất ngờ tái xuất bán cơm

Quán cà phê 1979 Coffee ở Đồng Nai đóng cửa, chuyển đổi sang mô hình Tiệm Cơm EatClean.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Quang Vinh, chủ thương hiệu 1979 Coffee, cho biết bản thân bất ngờ khi bài đăng thông báo ngừng kinh doanh của quán sau 10 năm lại lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, phần bình luận nhanh chóng ngập tràn những chia sẻ hài hước về nghịch lý một quán cà phê chỉ được chú ý khi thông báo ngừng hoạt động. Không ít người thừa nhận chưa từng nghe tên quán trước đó, trong khi những người khác dí dỏm gửi lời chúc mừng thương hiệu vì cuối cùng cũng viral.

Sức lan tỏa của bài viết còn thể hiện qua phạm vi tiếp cận ngoài địa phương. Theo chia sẻ của người dùng mạng xã hội, dù 1979 Coffee ở Đồng Nai, thông báo đóng cửa vẫn xuất hiện trên bảng tin của những người ở An Giang, thậm chí cả Canada.

Theo anh, bài viết không chạy quảng cáo nhưng chỉ sau 2 ngày đã đạt hơn 10 triệu lượt xem, trong đó khoảng 95% lượt xem đến từ Việt Nam, phần còn lại từ nước ngoài.

Bài đăng đóng cửa bỗng viral của 1979 Coffee.

Sau câu chuyện đóng cửa gây chú ý, ngày 14/10, fanpage của 1979 Coffee thông tin về việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh thực phẩm lành mạnh với thương hiệu mới là Tiệm Cơm EatClean.

Trong bài đăng giới thiệu sản phẩm mới, chủ Tiệm Cơm EatClean gửi lời cảm ơn những người đã động viên, đồng thời chia sẻ: “Em đã quyết định cắm sổ đỏ để trùng sinh trong hình hài nhỏ bé hơn...”.

Anh Nguyễn Quang Vinh trong một video giới thiệu Tiệm Cơm EatClean.

Tiệm Cơm EatClean đang hướng đến mô hình cung cấp các bữa ăn lành mạnh với tiêu chí ít dầu mỡ, đủ dinh dưỡng và giá cả dễ tiếp cận. Thực đơn gồm ức gà nấu chậm, đùi gà nướng mật ong, bò xào tiêu đen và tôm thịt xào rau củ, với giá từ 35.000 đến 40.000 đồng/suất.

Mỗi phần ăn đi kèm cơm ST25 hoặc cơm gạo lứt, trứng luộc và súp. Ngoài các suất cơm, tiệm còn bán nước ép trái cây với giá 20.000 đồng và các sản phẩm chế biến sẵn phục vụ nhu cầu chuẩn bị thực phẩm cho nhiều ngày.