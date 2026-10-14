Khoảnh khắc đáng yêu của Quang Hải và con trai trên sân Hàng Đẫy

Tối ngày 13/10, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League Elite diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chịu thất bại sít sao 0-1 trước đại diện đến từ Nhật Bản – Kashima Antlers. Dù kết quả dưới sân không như kỳ vọng, những khoảnh khắc hậu trận đấu giữa gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn khiến người hâm mộ chú ý bởi khoảnh khắc đáng yêu.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiền vệ sinh năm 1997 lập tức tiến về phía khu vực khán đài nơi có bà xã Chu Thanh Huyền cùng con trai nhỏ đang chờ đón. Từ dưới sân, Quang Hải với tay truyền lên khán đài chiếc bánh nhỏ đưa cho cậu con trai Lido. Hành động dịu dàng và đầy quan tâm của ngôi sao tuyển Việt Nam dành cho quý tử nhỏ khiến những người chứng kiến không khỏi tan chảy trước hình ảnh một "ông bố bỉm sữa" cưng chiều con hết mực.

Quang Hải sau trận đấu là tìm đưa bánh cho con trai (Ảnh: HĐ)

(Ảnh: HĐ)

Cậu bé Lido (tên thật là Nguyễn Quang Minh) chào đời vào tháng 7/2024. Là con trai đầu lòng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền, Lido từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Xuất hiện trên khán đài Hàng Đẫy trong chiếc áo đấu màu đỏ truyền thống của CLB CAHN, "hot kid" nhí liên tục thu hút ánh nhìn nhờ nét kháu khỉnh và sự ngoan ngoãn trong tay người thân.

Từ khi có con, tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam gác lại ánh hào quang sân cỏ để làm trọn vai trò một người chồng, người bố ngọt ngào. Anh không ngần ngại phụ giúp vợ từ những việc nhỏ nhất như chăm con, pha sữa đêm hay chuẩn bị những món quà dịu dàng, chu đáo mỗi khi đi thi đấu xa nhà. Ở chiều ngược lại, Chu Thanh Huyền cũng là hậu phương vững chắc khi vừa gặt hái nhiều thành công trong công việc kinh doanh riêng, vừa vun vén chỉn chu cho gia đình nhỏ. Mỗi khi Quang Hải thi đấu trên sân nhà, cô luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ tinh thần cho ông xã.

Trở lại trận đấu, màn so tài giữa CLB CAHN và Kashima Antlers diễn ra đầy gay kịch tính. Bước ngoặt đến ở phút 61 khi trung vệ Nguyễn Adou Minh trong nỗ lực cản phá cú căng ngang hiểm hóc của đối phương đã vô tình đưa bóng về lưới nhà. Dù dồn toàn lực ép sân ở những phút còn lại, đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại đấu trường châu lục.

Trên khán đài, sự xuất hiện của hai nàng WAGs đình đám Doãn Hải My (bà xã Đoàn Văn Hậu) và Chu Thanh Huyền (bà xã Nguyễn Quang Hải) nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. Chu Thanh Huyền diện trang phục tông trắng giản dị, buộc tóc cao rạng rỡ. Tuy nhiên, khi chứng kiến đội nhà dính bàn thua đau đớn, bầu không khí hứng khởi ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự trầm tư. Cả hai người đẹp lộ rõ vẻ lo lắng, đượm buồn và chăm chú theo dõi từng diễn biến của chồng dưới sân.

Chu Thanh Huyền lộ rõ vẻ không vui khi đội bóng của chồng thua cuộc (Ảnh: HĐ)

(Ảnh: HĐ)