“Cơ địa” gây bàn tán của Chu Thanh Huyền

Là bà xã của Quang Hải - một trong những cầu thủ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Chu Thanh Huyền nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Những lần xuất hiện, hoạt động kinh doanh hay khoảnh khắc đời thường của nàng WAG đều dễ trở thành chủ đề bàn tán. Đáng chú ý, không ít lần, câu chuyện bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ, tưởng chừng chẳng đáng để tâm nhưng vẫn đủ khiến dân tình chia thành nhiều luồng ý kiến.

Mới nhất, một chi tiết nhỏ xíu trong clip đi công tác Hàn Quốc của Chu Thanh Huyền tiếp tục thu hút sự chú ý: giữa tổng thể trang phục sang trọng, phụ kiện hàng hiệu và diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng, Chu Thanh Huyền lại buộc tóc bằng một cọng dây thun đơn giản.

Tổng thể trang phục của Chu Thanh Huyền được khen sang trọng, chỉn chu (Ảnh cắt từ clip)

Ở góc nghiêng, nhiều người chú ý đến cọng dây buộc tóc của Chu Thanh Huyền (Ảnh cắt từ clip)

Sự đối lập này nhanh chóng tạo ra 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng dây thun bình thường chẳng có gì đáng chê, thậm chí còn giúp tổng thể bớt cầu kỳ, tạo cảm giác gần gũi hoặc tạo điểm nhấn.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng lựa chọn này chưa thực sự ăn nhập với tổng thể. Khi trang phục và phụ kiện đều được đầu tư theo hướng sang trọng, cọng dây chun quá đỗi bình thường lại trở thành chi tiết gây chú ý, khiến diện mạo chưa đạt được sự chỉn chu đồng nhất mà nhiều người kỳ vọng.

“Quả buộc tóc bằng chun trông giải trí”, “Người ta xinh sang nên buộc cái chun nịt cũng đẹp nhỉ?”, “Người sang buộc nịt cũng sang hả”, “Cái dây chun có khi lại là điểm nhấn”... là một số bình luận từ dân tình.

Chuyện không dừng lại ở đó, chính Chu Thanh Huyền cũng trực tiếp phản hồi một bình luận mang tính cà khịa về chuyện buộc tóc bằng dây thun. Cô viết: “Bạn thật là hài hước, thấy việc ‘buộc tóc bằng dây chun’ thôi đã khiến bạn giải trí đến vậy chắc cuộc sống bạn nhiều thú vị lắm”.

Bình luận đáp trả của Chu Thanh Huyền (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên phong cách ăn mặc hay gu thời trang của bà xã Quang Hải trở thành chủ đề bàn tán. Điểm chung trong những câu chuyện này là Chu Thanh Huyền thường nhận được sự chú ý ngay cả khi sự việc bắt đầu từ những khoảnh khắc đời thường.

Tháng 4/2026, khi Chu Thanh Huyền ra mắt thương hiệu thời trang riêng, cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về các thiết kế được giới thiệu.

Các sản phẩm bị nhận xét chưa có thiết kế nổi bật, tính ứng dụng chưa cao, trong khi mức giá dao động 600.000 - 800.000 đồng, thậm chí có món vượt 1 triệu đồng. Nhiều người cho rằng với mức giá này, các thiết kế chưa tạo được sức thuyết phục tương xứng, khiến thương hiệu của vợ Quang Hải nhận về không ít tranh luận.

Thương hiệu thời trang của Chu Thanh Huyền từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào tháng 8/2025, Chu Thanh Huyền cũng từng gây tranh cãi vì trang phục. Cụ thể, cô đăng tải đoạn clip tự lái xe đi mua hoa quả về nhà thắp hương ngày rằm. Trong khoảnh khắc đứng trước bàn thờ gia tiên, nàng WAG mặc áo phông oversize kết hợp quần short.

Hình ảnh này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục chưa phù hợp với không gian thờ cúng trang nghiêm. Nhiều ý kiến khuyên Chu Thanh Huyền nên lựa chọn quần áo kín đáo, lịch sự hơn khi cúng bái, đặc biệt khi những khoảnh khắc riêng tư được đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Dù vậy, cũng có người đứng về phía nàng WAG, cho rằng đây là không gian sinh hoạt tại nhà nên mỗi người có quyền lựa chọn trang phục theo sự thoải mái của mình, miễn không quá phản cảm.

Môt khoảnh khắc gây tranh cãi khác của nàng WAG (Ảnh cắt từ clip)

(Tổng hợp)