Chu Thanh Huyền đọ sắc với Doãn Hải My trên khán đài Hàng Đẫy, 2 nàng WAG lộ rõ vẻ không vui

Tối ngày 13/10, bên cạnh những diễn biến căng thẳng dưới sân trong trận CLB CAHN tiếp đón CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League Elite, sự xuất hiện của hai nàng WAGs đình đám Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền trên khán đài sân Hàng Đẫy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông.

Bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu chọn diện chiếc áo đấu màu đỏ truyền thống của CLB Công an Hà Nội, đeo kính cận và búi tóc gọn gàng. Nàng WAGs ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da mịn màng, góc mặt nghiêng thanh tú cùng phong cách giản dị nhưng không kém phần sang trọng.

Doãn Hải My đeo kính, buộc tóc gọn gàng

Ngồi cách đó vài ghế, bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải mang đến nét năng động khi khoác lên mình hoạ tiết trắng thoải mái và tóc búi cao gọn gàng. Cô xuất hiện rạng rỡ, khoe nhan sắc tươi tắn cùng thần thái rạng ngời.

Thanh Huyền chăm chú theo dõi trận đấu

Hai nàng WAG ngồi khá gần nhau

Tuy nhiên, niềm vui và sự hào hứng của hai nàng WAGs không kéo dài trọn vẹn. Khi trận đấu trôi về những phút cuối và CLB CAHN phải chịu bàn thua đau đớn sau tình huống phản lưới nhà ở phút 61, không khí trên khán đài bắt đầu chùng xuống. Ống kính truyền thông bắt trọn khoảnh khắc cả Doãn Hải My lẫn Chu Thanh Huyền đều trầm tư, khoanh tay lặng lẽ theo dõi diễn biến trên sân. Gương mặt hai người đẹp lộ rõ vẻ lo lắng và đượm buồn khi chứng kiến đội nhà thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn đành chấp nhận thất bại sít sao.

Quang Hải và Văn Hậu thi đấu năng nổ dưới sân

Ở dưới sân, cuộc so tài giữa CLB CAHN và Kashima Antlers trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A giải bóng đá AFC Champions League Elite cũng diễn ra đầy kịch tính. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 61 khi tiền vệ đội trưởng Shibasaki của Kashima Antlers thực hiện đường căng ngang hiểm hóc, khiến trung vệ Nguyễn Adou Minh trong nỗ lực cản phá vô tình dứt điểm về lưới nhà .

Dù thể lực suy giảm ở những phút cuối, thầy trò HLV Mano Polking vẫn dốc toàn lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đáng tiếc là cú sút hiểm hóc của Leo Artur đã không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ môn Hayakawa. Thất bại 0-1 thứ hai liên tiếp khiến CLB CAHN tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối bảng, trong khi Kashima Antlers củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

Ảnh: HĐ