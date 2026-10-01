Nữ kỹ sư hàng không vũ trụ bỏ nghề về bán đồ ăn bình dân: Khởi nghiệp với chưa đầy 25 triệu đồng, nay doanh thu hơn 320 triệu đồng/tháng

Nữ kỹ sư bỏ nghề, khởi nghiệp chỉ với 4-5 chiếc bàn

Theo Times of India, Nishtha Chauhan, một phụ nữ đến từ bang Gujarat (Ấn Độ), từng làm việc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ trước khi quyết định chuyển sang kinh doanh đồ ăn.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tử và truyền thông tại Trường Kỹ thuật Lalbhai Dalpatbhai, Nishtha gia nhập Công ty Azista Aerospace. Tại đây, cô tham gia các dự án liên quan đến thiết bị mang theo trên vệ tinh, phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

Dù có công việc chuyên môn trong ngành công nghệ cao, nữ kỹ sư vẫn mong muốn tìm một hướng đi khác. Cô đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm và những loại ngũ cốc truyền thống của Ấn Độ.

Nishtha Chauhan từng làm kỹ sư trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, tham gia các dự án liên quan đến thiết bị trên vệ tinh (Ảnh The Better India)

Trong cuộc phỏng vấn với The Better India, Nishtha cho biết ý tưởng kinh doanh hình thành rõ ràng hơn trong giai đoạn dịch COVID-19. Khi ấy, cô bắt đầu tìm hiểu về thói quen ăn uống, sức khỏe và các loại nguyên liệu từng phổ biến trong bữa cơm gia đình.

Năm 2021, Nishtha quyết định nghỉ việc để tập trung khởi nghiệp. Thay vì mở một quán ăn thông thường, cô lựa chọn kinh doanh những món chế biến từ hạt kê và các loại ngũ cốc truyền thống. Đây là nhóm nguyên liệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Ấn Độ nhưng không phải lúc nào cũng được giới trẻ ưa chuộng.

Trước khi bắt đầu, Nishtha dành khoảng 7 tháng cùng mẹ và chị em gái thử nghiệm công thức, tìm cách biến các loại hạt thành những món ăn phù hợp với khẩu vị hiện đại. Tháng 12/2021, cô khai trương quán Aarambh tại khu Thaltej, thành phố Ahmedabad.

Quán ăn đầu tiên của cô được mở vào tháng 12/2021 với số vốn ban đầu chưa đến 25 triệu đồng (Ảnh Zomato)

Điều đáng chú ý là số vốn khởi nghiệp ban đầu của Nishtha chỉ khoảng 70.000-80.000 rupee, tương đương 19-22 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo. Toàn bộ số tiền đến từ khoản tiết kiệm cá nhân. Thời điểm mới khai trương, quán ăn có quy mô rất khiêm tốn, chỉ bố trí 4-5 chiếc bàn. Nishtha tự tham gia nhiều công đoạn, từ xây dựng thực đơn, lựa chọn nguyên liệu đến phục vụ khách.

Thời gian đầu, không phải ai cũng hào hứng với những món ăn làm từ hạt kê. Nhiều người vẫn xem đây là nguyên liệu truyền thống, khó tạo nên những món ăn hấp dẫn. Tuy nhiên, Nishtha kiên trì điều chỉnh cách chế biến và giới thiệu sản phẩm. Dần dần, quán thu hút được nhóm khách quan tâm đến thực phẩm truyền thống và lối sống lành mạnh.

Các món ăn tại quán chủ yếu được chế biến từ hạt kê và những loại ngũ cốc truyền thống của Ấn Độ (Ảnh The Better India)

Từ quán ăn nhỏ đến doanh thu hơn 320 triệu đồng mỗi tháng

Theo The Better India, Aarambh dần phát triển thực đơn gồm khoảng 15-20 món, thay đổi theo mùa. Hạt kê, cao lương và một số loại ngũ cốc bản địa được chế biến thành bánh hấp, bánh mì kẹp, món ăn nhẹ và nhiều món phổ biến tại Ấn Độ.

Nishtha cũng lựa chọn cách vận hành khác với nhiều cơ sở kinh doanh đồ ăn. Quán hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, ưu tiên dụng cụ có thể tái sử dụng và tận dụng rác thải hữu cơ để làm phân bón.

Để tránh lãng phí, lượng thức ăn được chuẩn bị dựa trên nhu cầu dự kiến mỗi ngày. Khi một món bán hết, quán có thể ngừng phục vụ thay vì liên tục chế biến bổ sung. Những thay đổi này giúp Aarambh xây dựng hình ảnh riêng, thu hút khách hàng quan tâm đến môi trường.

Theo Times of India, doanh thu quán đạt khoảng 7,8 triệu rupee trong năm 2022-2023, tăng lên 9,6 triệu rupee vào năm 2023-2024. Đến năm 2024-2025, doanh thu một cơ sở đạt khoảng 10 triệu rupee, tương đương hơn 2,7 tỷ đồng.

Sau những kết quả tích cực, Nishtha tiếp tục mở rộng kinh doanh. Cơ sở thứ hai của Aarambh được khai trương tại khu Sola Bhagwat, cũng thuộc thành phố Ahmedabad. Theo The Better India, tổng doanh thu hai cơ sở đạt khoảng 1,2 triệu rupee/tháng, tương đương hơn 320 triệu đồng.

Từ quán ăn chỉ có 4-5 chiếc bàn, mô hình kinh doanh của Nishtha đã mở rộng lên hai cơ sở với doanh thu khoảng 1,2 triệu rupee/tháng (Ảnh The Better India)

Ngoài bán đồ ăn, Nishtha còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tìm hiểu về nguồn gốc thực phẩm và cách hạn chế lãng phí. Theo The Better India, hơn 2.000 học sinh đã tham gia những chương trình giáo dục do cô tổ chức trong khoảng hai năm.

Từ một nữ kỹ sư từng tham gia dự án vệ tinh, Nishtha Chauhan chuyển sang công việc kinh doanh gắn với những nguyên liệu bình dân. Khởi đầu bằng số vốn chưa đến 25 triệu đồng và vài chiếc bàn nhỏ, cô từng bước phát triển mô hình thành hai cơ sở có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Nguồn: TOI