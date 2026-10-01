Việt Nam có Á khoa Nhạc viện 2 lần được vinh danh quốc tế: Sự nghiệp rực rỡ, cưới chồng đại gia được cưng hết mực

Đông Nhi - Từ Á khoa Nhạc viện đến nữ ca sĩ sở hữu loạt hit đình đám

Khi nhắc đến những nữ ca sĩ nổi tiếng của Vpop với loạt bản hit được đông đảo khán giả yêu thích, Đông Nhi là một trong những cái tên tiêu biểu

Đông Nhi

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh ngày 13/1/1988 tại Hà Nội. Khi còn nhỏ, cô cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát, từng tham gia Vietnam Idol năm 2007 nhưng không vượt qua vòng thử giọng. Thất bại ban đầu không khiến cô từ bỏ ước mơ, trái lại, Đông Nhi tiếp tục tìm kiếm con đường phù hợp để theo đuổi nghệ thuật. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt, Đông Nhi từng quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và thi vào Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ đạt danh hiệu Á khoa đầu vào ngành Thanh nhạc.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt, Đông Nhi từng quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và thi vào Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ đạt danh hiệu Á khoa đầu vào ngành Thanh nhạc.

Bước ngoặt đưa tên tuổi Đông Nhi đến gần hơn với đông đảo khán giả là loạt ca khúc phát hành trên Internet vào giai đoạn 2008 - 2010, đặc biệt là Khóc. Thời điểm nhạc trực tuyến và các diễn đàn âm nhạc phát triển mạnh, ca khúc nhanh chóng được giới trẻ yêu thích nhờ giai điệu bắt tai, ca từ giàu cảm xúc và cách thể hiện gần gũi.

Khóc - bản hit nổi tiếng vào thời kì đầu hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi

Hình ảnh trẻ trung cùng phong cách âm nhạc phù hợp thị hiếu giúp Đông Nhi nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của dòng nhạc teen Vpop. Từ thành công ban đầu, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Bối Rối, Ngọt Ngào, Lời Thú Tội Ngọt Ngào và Cho Em Một Lần Yêu. Những sản phẩm này góp phần xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo, tạo nền tảng để Đông Nhi từng bước chuyển mình từ một hiện tượng nhạc trực tuyến thành ca sĩ chuyên nghiệp trong làng nhạc.

Sau thành công của Khóc, Đông Nhi liên tiếp có thêm nhiều bản hit và trở thành tên tuổi được yêu thích với fandom đông đảo

Không dừng lại ở dòng nhạc teen, Đông Nhi từng bước thay đổi hình ảnh, đầu tư nhiều hơn vào vũ đạo, sân khấu và các sản phẩm mang màu sắc hiện đại. Những ca khúc như Bad Boy và Vì Ai Vì Anh góp phần tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Từ một giọng ca trẻ được yêu thích trên Internet, cô dần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có khả năng làm chủ sân khấu và thích nghi với nhiều phong cách âm nhạc.

Không chỉ gói gọn trong một dòng nhạc nhất định, Đông Nhi còn biến hóa với các bản hit thuộc thể loại nhạc dance và EDM.

Năm 2015, Đông Nhi tham gia chương trình The Remix – Hòa Âm Ánh Sáng và giành ngôi quán quân. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp cô chứng minh khả năng trình diễn, vũ đạo và biến hóa trên sân khấu. Thành công tại chương trình cũng góp phần đưa tên tuổi Đông Nhi đến gần hơn với nhóm khán giả yêu thích nhạc dance và EDM.

Đáng chú ý, năm 2015 cũng đánh dấu cột mốc quốc tế trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đông Nhi được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) với giải Best Asian Artist Vietnam, ghi nhận những đóng góp của cô cho thị trường âm nhạc Việt Nam.

Đông Nhi nhận được giải Best Asian Artist Vietnam tại MAMA 2015

Đông Nhi giành chiến thắng hạng mục Best Southeast Asia Act tại MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2016

Một năm sau, Đông Nhi tiếp tục gây chú ý khi chiến thắng hạng mục Best Southeast Asia Act tại MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2016. Nữ ca sĩ vượt qua các đại diện trong khu vực để giành chiến thắng, trở thành một trong những nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh tại sân chơi âm nhạc quốc tế này. Hai giải thưởng liên tiếp là dấu mốc đáng nhớ, góp phần củng cố vị trí của Đông Nhi trong làng nhạc Việt giai đoạn giữa thập niên 2010.

Năm 2018, Đông Nhi tổ chức liveshow Ten On Ten tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM, đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình được đầu tư công phu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và vũ đạo, thu hút đông đảo khán giả, đưa Đông Nhi trở thành một trong số ít nữ ca sĩ Vpop cùng thế hệ tổ chức liveshow riêng với quy mô lớn.

Đông Nhi là một trong số ít nữ ca sĩ Vpop cùng thế hệ tổ chức liveshow riêng với quy mô lớn

Tháng 4/2025, nữ ca sĩ phát hành album Theater Of Dreams - Nhà Hát Của Những Giấc Mơ gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu sự trở lại của Đông Nhi sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Chuyện tình hơn một thập kỷ với Ông Cao Thắng, hôn nhân viên mãn bên hai con gái

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng là một trong những mối quan hệ được quan tâm lâu năm của showbiz Việt. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2009, khi Đông Nhi đang xây dựng tên tuổi còn Ông Cao Thắng hoạt động với vai trò ca sĩ.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu hẹn hò vào năm 2009

Ông Cao Thắng sinh năm 1986, xuất thân trong một gia đình kinh doanh ngành nhựa có tiếng tại TP.HCM. Cha anh là ông Ông Văn Bổn, được biết đến là người đứng đầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhựa Tân Hiệp Hưng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa.

Nhờ gia thế kinh doanh, Ông Cao Thắng thường được gọi là thiếu gia showbiz Việt. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với công việc gia đình, anh từng theo đuổi ca hát, là thành viên nhóm nhạc Weboys, trước khi chuyển hướng sang kinh doanh và thành lập công ty giải trí riêng.

Ông Cao Thắng thường được gọi là thiếu gia showbiz Việt

Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai không chỉ gắn bó trong cuộc sống mà còn trở thành cộng sự trong công việc. Ông Cao Thắng hỗ trợ quản lý, sản xuất và phát triển các dự án, tạo điều kiện để Đông Nhi tập trung theo đuổi con đường nghệ thuật. Mối quan hệ kéo dài qua nhiều giai đoạn sự nghiệp giúp cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Sau khoảng 10 năm hẹn hò, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York, Mỹ vào năm 2019. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Phú Quốc với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ và bạn bè thân thiết. Hôn lễ trở thành một trong những sự kiện được chú ý của showbiz Việt, khép lại hành trình yêu nhau kéo dài một thập kỷ.

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Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức đám cưới sau 10 năm hẹn hò

Sau khi kết hôn, cả hai lần lượt đón hai con gái. Tháng 10/2020, con gái đầu lòng Winnie chào đời. Gần bốn năm sau, vào tháng 8/2024, gia đình tiếp tục chào đón bé Hannie. Những khoảnh khắc đời thường bên hai con thường được cặp đôi chia sẻ, nhận về nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Sau khi trở thành mẹ của hai con, Đông Nhi chủ động điều chỉnh lịch trình để cân bằng giữa gia đình và công việc. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc, trong khi Ông Cao Thắng đồng hành cùng vợ và chăm sóc các con. Sự gắn bó trong cả cuộc sống lẫn công việc giúp cặp đôi duy trì hình ảnh gia đình hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng hạnh phúc bên nhau sau nhiều năm kết hôn

Từ một ca sĩ trẻ nổi lên nhờ những bản hit trên Internet đến nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, Đông Nhi đã có hành trình dài khẳng định vị trí trong Vpop. Bên cạnh sự nghiệp riêng, chuyện tình hơn một thập kỷ với Ông Cao Thắng cùng cuộc sống bên hai con gái tạo nên hình ảnh một nữ ca sĩ có sự nghiệp đáng chú ý và tổ ấm được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV